«Абсолютнейший цирк»: почему многодетный отец Тепляков вызвал полицию в МГУ

Многодетный отец Евгений Тепляков устроил конфликт в МГУ после того, как приемная комиссия отказалась принять документы его детей — 14-летней Алисы и 12-летнего Хеймдаля — для зачисления на факультет психологии. По словам блогера, сотрудники вуза закрылись в кабинете, из-за чего он вызвал полицию. В МГУ заявили, что работники действовали в рамках закона, а сам Тепляков вел себя агрессивно, пытался прорваться в приемную комиссию, из-за чего университет обратился в правоохранительные органы.

Многодетный отец, блогер Евгений Тепляков устроил скандал в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова после того, как приемная комиссия отказалась принять документы его детей — 14-летней Алисы Тепляковой и 12-летнего Хеймдаля.

По словам Теплякова, 14-летняя Алиса планировала поступать в магистратуру, а ее брат Хеймдаль — на программу бакалавриата факультета психологии. Блогер утверждает, что сотрудники приемной комиссии закрылись в кабинете и отказались принять заявление.

« Вызвали полицию, происходит абсолютнейший цирк. Сотрудники приемной комиссии просто сбегают, им очень страшно. Они все это время сидели в закрытом кабинете. Передо мной прямо закрыли дверь. Извините, пожалуйста, можно подать заявление на поступление?» — рассказал он на YouTube-канале «Учимся с Алисой».

Что рассказали в вузе?

В МГУ заявили, что сотрудники действовали в соответствии с законом. Замдекана факультета Артем Ковалев сообщил, что Тепляков вел себя агрессивно, оскорблял работников и пытался попасть в кабинет приемной комиссии вопреки их объяснениям.

«Он пытался прорваться в кабинет приемной комиссии, несмотря на наши объяснения, что зачисление в магистратуру в 14 лет невозможно, особенно учитывая, что в 2022 году Алиса не смогла окончить даже первый курс из-за сложности программы», — цитирует Ковалева «Вечерняя Москва».

По словам замдекана, во время конфликта несовершеннолетние дети Теплякова оставались без присмотра в коридоре. Представители факультета вызвали Росгвардию и подали заявление в полицию. Встречное заявление написал и сам блогер .

Чем известен Евгений Тепляков?

О Евгении Теплякове и его семье стало широко известно в 2021 году, когда СМИ рассказали об их старшей дочери Алисе, которую называли вундеркиндом.

В восемь лет она сдала ЕГЭ, а в девять поступила на факультет психологии МГУ .

Однако обучение в университете, выпускниками которого являются оба ее родителя, сопровождалось конфликтами и в итоге не было завершено.

В 2025 году Алиса, которой тогда исполнилось 13 лет, получила в Российском государственном гуманитарном университете диплом педагога-психолога. Преподаватели сообщали, что родители активно участвовали в образовательном процессе и подготовке выпускной квалификационной работы.

Отец девочки Евгений Тепляков позднее заявил, что дочь уже ведет психологические консультации, при этом подтвердить наличие клиентов или оценить ее практический опыт невозможно. Стоимость одной консультации составляет 50 тыс. рублей.

Широкий общественный резонанс получили и успехи других детей семьи. Так, младшая сестра Алисы Лея стала самой юной школьницей России, а Терра начала осваивать программу четвертого класса в четырехлетнем возрасте . Несколько братьев и сестер Тепляковых также досрочно оканчивали школьную программу, сдавали ОГЭ и ЕГЭ, поступали в колледжи и одновременно подавали документы в несколько вузов.

Вместе с тем дальнейшая образовательная траектория младших детей складывалась не столь успешно. В 2025 году Терра получила свидетельство о профессии продавца продовольственных и непродовольственных товаров, хотя в ряде публикаций ошибочно сообщалось о дипломе среднего профессионального образования.

По данным Telegram-каналов, Хеймдалль Тепляков окончил 11 классов в девятилетнем возрасте и пытался поступить в вуз на направление, связанное с прикладной информатикой.

Однако сделать это ему не удалось: сообщалось, что ЕГЭ по математике он сдал на 52 балла, по русскому языку — на 40, а вступительные испытания прошел на оценки «удовлетворительно».

Егений Тепляков позднее сообщил, что у мальчика был шанс поступить на архитектурное направление в один из вузов с невысоким проходным баллом, однако зачисление не состоялось из-за отсутствия российских документов.