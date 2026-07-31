Демография начинается не с призывов рожать. Почему важны жилье и уверенность в будущем?

По разным данным, в первом квартале 2026 года рождаемость в России упала на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Власти продолжают призывать россиян рожать, но эти лозунги не работают. О том, что на самом деле мешает молодым семьям решиться на детей, почему семейная ипотека остается недоступной и как государство должно поддерживать женщин, совмещающих материнство и работу, в интервью «Газете.Ru» рассказала депутат Московской городской Думы от ЛДПР Мария Воропаева.

— Мария Александровна, власти много говорят о повышении рождаемости. Почему эти призывы не дают необходимого результата? Что сегодня сильнее всего мешает семье решиться на первого или второго ребенка?

— Давайте честно посмотрим на ситуацию – рождаемость в стране продолжает падать, несмотря на призывы и лозунги. Просто потому, что за словами не стоит уверенность родителей в поддержке государством. Риторика власти остается неизменной: «Рожайте!». Но после счастливого события многие родители сталкиваются с отказами в пособиях и выплатах. Оказывается, что доход превышает, жилье на члена семьи выше нормы, а две машины в семье с шестью детьми - роскошь (реальный случай из практики).

Я часто общаюсь с будущими мамами и многодетными семьями. Недавно в Красногорском роддоме психологи сказали страшную вещь: женщины принимают тяжелое решение и решаются на аборт не потому, что не хотят детей, а потому что не смогут улучшить свои жилищные условия. И речь о тех семьях, где уже есть один или двое детей. Ипотека неподъемна. Возможности построить свое жилье для обычной рядовой семьи практически нет. И это катастрофа.

Все это не дает уверенности в завтрашнем дне. Создание достойных условий для жизни, обеспечение доступного жилья, стабильного дохода и социальной защищенности – ключевые факторы увеличения рождаемости. Пока женщина будет бояться, что с появлением ребенка она останется без работы, без жилья и без поддержки, никакие призывы не сработают. Нельзя сводить женскую повестку к призывам рожать любой ценой. Пора перестать заставлять женщин и начать создавать безопасную, обеспеченную Россию, в которой мы сами захотим заводить семьи с большим количеством детей.

— Можно ли считать семейную ипотеку эффективной мерой, если даже первоначальный взнос для многих семей недоступен?

— Семейная ипотека – важный инструмент, но сегодня она работает далеко не для всех. Да, программа существует: ставка 6% годовых, первоначальный взнос от 20%. На первый взгляд, условия неплохие. Но давайте посмотрим правде в глаза: 20% первоначального взноса для многих семей (в среднем около миллиона рублей) – неподъемная сумма, а сами 6% обрастают комиссиями и иными платежами. Где обычной семье, в которой планируется появление малыша, взять такие деньги?

Кроме того, с 1 февраля 2026 года действует правило «одна семья — одна ипотека». То есть если семья уже взяла льготную ипотеку раньше, новую она не получит. Это закрывает возможность для улучшения жилищных условий тем семьям, у которых родился еще один ребенок.

Мы в ЛДПР предлагаем другой подход. Мы говорим о «народной ипотеке» под 3% для семей с детьми. И обязательно установить жесткий контроль ценообразования на рынке. Мы предлагали семейный стандарт квартир эконом-класса, учитывающий требования по квадратуре и стоимости. Так решают демографические кризисы во многих странах, в том числе, в Китае.

— Согласны ли вы с утверждением, что сегодня после рождения ребенка российская женщина часто оказывается в более уязвимом положении на рынке труда?

— К сожалению, это так. Есть руководители и компании, которые придерживаются негласных правил, чтобы снизить риск ухода сотрудницы в декрет. Отсюда – унизительные вопросы работодателей на собеседованиях о семейном статусе женщины, планах по рождению детей. Это скрытая дискриминация, о которой не принято говорить, но она существует.

Кроме того, рождение ребенка или малолетние дети часто воспринимается работодателями как фактор, снижающий профессиональную ценность женщины. После декрета мамам сложнее вернуться на прежнюю позицию, они чаще соглашаются на понижение в должности или зарплате.

Мы в ЛДПР уверены: женщина не должна выбирать между материнством и профессиональной реализацией. Сегодня условия позволяют развивать гибкие и удаленные формы занятости. Но пока это исключение, чем повсеместная практика.

Мы должны больше взаимодействовать с работодателями. Чем больше будет детей, тем качественнее будет наш рынок труда. Не все же надеяться на мигрантов…

— Что государство должно изменить, чтобы женщина не была вынуждена делать выбор между семьей, профессией и финансовой независимостью?

— Первое – это жилье. Пока жилье остается недоступным, говорить о демографии бессмысленно. «Народная ипотека» – это реальный шаг, который даст женщинам уверенность: у них будет крыша над головой, и они не будут бояться заводить детей. Ситуация должна быть таковой, что даже если женщина остается одна с детьми, она могла бы приобрести жилье.

Второе – реальная поддержка и пособия. Женщина не должна доказывать свою бедность. Государство, наоборот, должно поощрять то, что женщина хочет заработать и обеспечить своих детей. Сейчас же у нас мамы, которые успешны, лишаются пособий и выплат. Поэтому выбирают две или три работы, работу по выходным и внеурочно: все для того, чтобы обеспечить детей.

Это отношение должно поменяться. У нас есть предложение: уменьшать НДФЛ при рождении каждого последующего ребенка. Пять детей - налог обнулен пожизненно. И тут не государство решает нужна тебе поддержка или нет. Поддержка назначается автоматически.

Третье – инфраструктура для детей. Надо говорить о необходимости групп продленного дня во всех школах, о детских садах, работающих до 20 часов. Стоимость секций и кружков для детей растет год от года выше инфляции. Государство должно дотировать их работу, хотя бы в части аренды. Стоимость детского летнего отдыха на 18 дней подходит к 100 тысячам рублей. Сколько нужно зарабатывать семье, чтобы отправить двоих детей хотя бы на одну смену?

Сегодня каждая мама хочет, чтобы у ее ребенка была одежда не хуже, чем у одноклассников, чтобы ребенок развивался. И это постоянная гонка, где многое решают именно деньги. А когда государство забирает поддержку, женщине крайне сложно справляться.

— Что сегодня означает падение качества и уровня жизни для обычной российской семьи?

— Это не просто цифры в отчетах Росстата. Когда 56% российских граждан говорят о снижении своих жизненных стандартов – это максимум за 20 лет наблюдений. Это когда люди вынуждены экономить на еде или покрывать бытовые расходы материнским капиталом вместо того, чтобы вкладывать его в улучшение жилищных условий.

Что это значит для обычной семьи? Это значит, что вы работаете все больше и больше, а живете хуже. Вы не можете позволить себе отправить ребенка в хорошую секцию, не можете съездить в отпуск, не можете накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Вы еле живете от зарплаты до зарплаты и боитесь, что завтра будет еще хуже.

И знаете, что самое страшное? Когда более половины населения говорят о падении уровня жизни, это не просто статистика. Это люди, которые не решаются на важнейшие шаги: рождение детей. Они не строят планы, потому что не видят будущего. И это ускоряет путь к демографической катастрофе.

— Жители Москвы и регионов фактически имеют разный доступ к образованию, здравоохранению и социальной поддержке. Можно ли изменить эту закоренелую догму?

— Россия – больше, чем Москва. Но на деле разрыв между столицей и провинцией колоссальный. Настало время поднять уровень жизни в субъектах до столичных стандартов.

Возьмем образование. Ведущие вузы, востребованные специальности и сильное образование сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге и крупных городах. Это значит, что наши дети из регионов вынуждены либо ехать в столицу, а их родители платить за обучение, либо отказываться от высшего образования, если кошелек семьи пуст. Развитие регионов тормозится, а дети не могут получить профессии у себя в субъекте. Теряем кадровый потенциал. Та же ситуация в здравоохранении. В регионах закрываются ФАПы, нехватка врачей, устаревшее оборудование.

ЛДПР предлагает изменить эту ситуацию. Мы настаиваем на закреплении равных гарантий для жителей всех регионов: равные зарплаты, пенсии, пособия, уровень медицины и образования. Мы хотим, чтобы молодежь могла реализовать себя в любом населенном пункте в России.

Мы также предлагаем программу развития малых городов и сельских территорий, чтобы люди не уезжали в столицу, а оставались дома и развивали свои регионы. И мы, ЛДПР, будем добиваться, чтобы каждый житель России, независимо от места проживания, имел равные возможности для жизни, работы и развития своих детей. Потому что мы в ЛДПР сами – выходцы из малых городов России и знаем, какой путь нужно пройти, чтобы достичь достойного уровня жизни. Мы понимаем людей и работаем для людей.