31 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

31 июля в России чествуют военно-морских врачей и спасателей на воде. Миллионы поклонников по всему миру отмечают день рождения Гарри Поттера, а ценители музыки — День необычных инструментов. А по народным приметам, сегодня Омельянов день: время работать, делать заготовки и не переедать. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 31 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 31 июля

* День военно-морского врача ВМФ РФ

Праздник был установлен приказом министерства обороны РФ в 1996 году. Исторические корни этой даты уходят в эпоху Петра I: уже тогда на кораблях русского флота присутствовали судовые лекари, а с 1707 года началась системная подготовка военных медиков при московском госпитале. В наши дни в этот день чествуют всех врачей, фельдшеров и медсестер, несущих службу на надводных кораблях и подводных лодках, а также преподавателей и курсантов профильных медицинских учебных заведений.

* Международный день спасателя на воде

Праздник появился в 2020 году по инициативе американской компании Ellis & Associates, специализирующейся на безопасности на водных объектах и подготовке спасателей. Его учредили, чтобы привлечь внимание к работе специалистов, которые следят за безопасностью людей на пляжах, в бассейнах, аквапарках и других местах отдыха у воды. Спасатели предотвращают несчастные случаи, приходят на помощь тонущим и при необходимости оказывают первую помощь.

* Международный день африканской женщины

Главная цель праздника — привлечь внимание общества к вопросам прав и свобод африканских женщин, а также подчеркнуть недопустимость любой дискриминации по социальному или этническому признаку в современном мире. Праздник служит напоминанием о необходимости равенства, уважения и защиты достоинства каждой женщины.

День был провозглашен в 1962 году на Конференции африканских женщин в Дар-эс-Саламе, на территории тогдашней Танганьики — современной Танзании. С тех пор 31 июля стало символом солидарности и борьбы за права африканок, а также поводом вспомнить их вклад в развитие своих стран и сохранение культурных традиций.

* День системного администратора

Системных администраторов поздравляют в последнюю пятницу июля — в 2026 году это 31 июля. Праздник придумал американец Тед Кекатос в 2000 году, чтобы пользователи благодарили сисадминов за их труд. Эти специалисты следят за работой компьютеров, сетей и программ, сохраняют данные, устраняют сбои и защищают информацию.

Профессия незаметна, пока все работает, но при любой поломке сисадмина вспоминают сразу. В России в честь этого дня проводят Всероссийский слет с конкурсами, кострами и соревнованиями.

* День рождения Гарри Поттера

Этот день с энтузиазмом отмечают поклонники саги о юном волшебнике по всему миру. Дата торжества совпадает с днем рождения Джоан Роулинг — британской писательницы, подарившей миру эту легендарную вселенную. Хотя в книгах год рождения Гарри не указан напрямую, преданные фанаты вычислили, что он появился на свет в 1980 году.

По словам Роулинг, идея истории о Гарри Поттере пришла к ней в 1990 году во время задержки поезда из Манчестера в Лондон — именно тогда она набросала сюжет и образы главных героев. Следующие пять лет писательница работала над рукописью, создавая множество черновиков в кафе Эдинбурга. Для миллионов поклонников 31 июля стало особенным днем: они устраивают тематические вечеринки, костюмированные встречи и марафоны фильмов.

FilmStills.net/Global Look Press

* День необычных музыкальных инструментов

Музыка существует тысячи лет, а самый древний из известных инструментов — флейта возрастом около 40 тысяч лет. Наряду с привычными гитарами и роялями есть редкие экземпляры: варган, глюкофон, диджериду, кошачье пианино и органы с тысячами труб. Некоторые из них связаны с древними ритуалами, другие поражают своей конструкцией.

Праздник неофициальный, но его любят музыканты и слушатели по всему миру. В этот день можно узнать что-то новое о музыкальной культуре, попробовать себя в игре на экзотическом инструменте или даже придумать свой собственный. Главное — получать удовольствие и вдохновение от музыки в любом ее проявлении.

* Всемирный день рейнджера

Праздник учредили в 2007 году, чтобы поблагодарить специалистов, которые охраняют заповедники и диких животных, и вспомнить тех, кто погиб при работе. Рейнджеры(от англ. Ranger) — «странник», «охотник», «лесник», «егерь», «полицейский» спасают природу от браконьеров, пожаров и других угроз, часто рискуя жизнью.

В России их называют государственными инспекторами. Браконьерство остается серьезной проблемой, и именно рейнджеры каждый день защищают редких зверей и леса. Этот день напоминает, как важна их работа и как хрупка наша природа.

Необычные праздники 31 июля • День разговора в лифте. Неофициальный праздник призывает людей улыбнуться попутчикам и завести короткий диалог. Точное происхождение праздника неизвестно. • День вспоминания любимых книжек. Праздник для всех любителей чтения, который появился в 2002 году на книжном интернет-форуме, а официальную регистрацию получил в 2006 году благодаря энтузиастам из Амстердама. Сегодня есть прекрасный повод перечитать любимые произведения.

Что отмечают в разных странах 31 июля

День авокадо — США. Праздник придумали производители, чтобы повысить спрос на этот фрукт, который в 1980-х годах стал менее популярен из-за моды на низкокалорийные диеты. Благодаря грамотному маркетингу авокадо снова полюбили потребители, оценив его пользу и пищевую ценность.

День флага — Гавайи. Памятную дату провозгласил в 1990 году губернатор штата Джон Уэйхи. Она приурочена к событиям 31 июля 1843 года, когда после нескольких месяцев несанкционированной британской оккупации был восстановлен суверенитет Гавайского королевства и вновь поднят гавайский флаг. Позднее этот флаг сохранился как официальный символ штата Гавайи.

Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Религиозные праздники 31 июля

* День памяти мученика Емилиана Доростольского

Христианский праздник посвящен святому, жившему во времена правления римского императора Юлиана Отступника. Емилиан был рабом градоначальника и тайно исповедовал христианство, когда в империи вновь начались гонения на последователей этой веры. Возмущенный жестокостью язычников, он пробрался в капище и уничтожил идолов. Когда разгневанная толпа принялась избивать случайного прохожего, Емилиан сам признался в содеянном, после чего был схвачен и приговорен к сожжению.

Согласно преданию, во время казни произошло чудо: огонь не причинил вреда святому, но опалил стоявших вокруг язычников. Когда костер погас, Емилиан сам лег на тлеющие угли и с молитвой предал душу Богу. Этот подвиг стал символом твердости веры и готовности пострадать за свои убеждения, а память о мученике бережно сохраняется в церковной традиции.

* День памяти преподобного Иоанна Многострадального, Печерского

Преподобный Иоанн Многострадальный жил в Киево-Печерской лавре. С юности он страдал от плотских искушений, и ни голод, ни тяжелые цепи не помогали ему. Тогда он ушел в пещеру и после молитвы услышал голос, велевший ему затвориться там. Иоанн провел в затворе 30 лет, а чтобы победить страсть, закапывался в землю по плечи на время поста.

Враг являлся ему в виде страшного змея, но после горячей молитвы чудовище исчезло, и Иоанн получил Божественную помощь. Господь сказал ему, что искушение дано для укрепления духа. Преподобный скончался около 1160 года, обретя благодать против блудной страсти, а его мощи хранятся в пещерах лавры.

* День Калужской иконы Божией Матери

Этот образ нашли в 1748 году в селе под Калугой. По преданию, одна служанка по имени Евдокия плюнула на икону, приняв ее за обычный портрет, и потеряла сознание. Когда пришла в себя, обнаружила, что ее хватил паралич. После молитвы перед образом она исцелилась. С тех пор икона прославилась чудесами: в 1771 году она помогла остановить чуму, а в 1892 году — холеру, поэтому в память об этом и установили праздник 31 июля.

Перед этой иконой молятся об исцелении, помощи в трудных ситуациях, укреплении веры и наставлении детей. По одной из версий, оригинал иконы был утрачен в XX веке, однако один из старейших и чтимых списков находится в Георгиевском кафедральном соборе Калуги, а другой — в Троицком соборе. Считается, что Богородица помогает каждому, кто обращается к ней с верой и чистым сердцем.

* День святого Игнатиуса Лойолы у католиков

Святой родился в 1491 году в Испании в небогатой дворянской семье и был тринадцатым ребенком. В молодости он был военным, но во время осады Памплоны в 1521 году получил тяжелое ранение — ему раздробило ногу. Лечение было долгим и мучительным: врачи пилили кости, а он остался хромым. В период болезни Лойола прочитал множество религиозных книг, которые изменили его взгляды на жизнь, и в 1522 году он ушел в монастырь.

В 1534 году в Париже вместе с шестью сподвижниками он основал «Общество Иисуса» (орден иезуитов). Устав был утвержден папой Павлом III в 1540 году, а Лойола стал первым генералом ордена и руководил им до своей смерти в 1556 году. Главной целью ордена была защита и распространение католической веры в эпоху Реформации, борьба с протестантизмом, а также образование и миссионерство по всему миру. Иезуиты приносили особый обет послушания папе Римскому, чтобы эффективнее выполнять свою миссию. Сегодня в Испании стоит базилика в его честь — памятник святому и основателю иезуитов.

Народные праздники 31 июля

* Омельянов день

В народном календаре день памяти великомученика Емилиана Доростольского получил название Омельянов день. На Руси к этому празднику относились с особым почтением: считалось, что святой не одобряет безделье, поэтому люди старались провести день в трудах. Именно с Омельянова дня у хозяек начиналась горячая пора зимних заготовок — в ход шли щедрые лесные дары. «Омельян пришел, грибов-ягод нашел, велит заготавливать» — с такой поговоркой возвращались из леса с полными корзинами.

Существовало и строгое запрещение, связанное с этим днем: на Омельяна не следовало предаваться чревоугодию. В народе говорили: «Чем больше живот на Омельяна, тем худее кошелек» — люди верили, что неумеренность в еде в этот день сулит скорые денежные потери.

Именины 31 июля

* Алексей;

* Анатолий;

* Антон;

* Афанасий;

* Георгий;

* Емельян;

* Иван;

* Степан.

Приметы 31 июля

Приметы о погоде

Утренний туман обещает богатый урожай грибов и ясную, теплую осень.

Листья на деревьях повернулись нижней стороной кверху — к дождю.

Птицы замолкают — к грозе.

Обильная роса утром — к солнечному дню.

Дождь весь день — осень будет сырой и промозглой.

Какая погода на Омельяна — такая будет и на Калинника (11 августа).

Лунный календарь 31 июля

Фаза Луны: убывающая, 17-й и 18-й лунный день.

Луна в знаках Водолей и Рыбы.

По мнению астрологов, характеристика этого дня довольно противоречива. Он хорош для общения, творчества и дарит ощущение свободы. Но в то же время его считают неудачным для новых дел, а любые болезни могут протекать тяжелее обычного. Рекомендуется провести этот день в кругу людей, но помнить о том, что слишком бурные эмоции и необдуманные поступки сегодня могут выйти из-под контроля и привести к непредвиденным последствиям.

Родившиеся 31 июля относятся к знаку Льва, представители огненной стихии. По версии астрологов, для Львов очень важны любовь и признание, они нуждаются во внимании и уважении окружающих.

Какие исторические события произошли 31 июля

* 1498 год — мореплаватель Христофор Колумб открыл Тринидад (остров в Карибском море).

* 1656 год — началось путешествие первой русской экспедиции к озеру Байкал.

* 1914 год — в России объявлена всеобщая мобилизация в связи с нападением Австро-Венгрии на Сербию.

* 1928 год — на заставке киностудии Metro-Goldwyn-Mayer появился рычащий лев.

* 1956 год — в Москве открылся спортивный комплекс «Лужники».

* 1965 год — в Великобритании запрещена реклама сигарет на телевидении.

* 1991 год — компания «МММ» провела масштабную пиар-акцию, организовав «день бесплатного катания на метро» в Москве.

Кто родился 31 июля

* В 1912 году родился Милтон Фридман — американский экономист, лауреат Нобелевской премии.

* В 1914 году родился Луи де Фюнес — французский актер и комик.

* В 1930 году родился Олег Попов — знаменитый Солнечный клоун, народный артист СССР.

Кто скончался 31 июля • В 1886 году умер Ференц Лист — венгерский музыкант, композитор.

• В 1944 году умер Антуан де Сент-Экзюпери — французский писатель, летчик и автор знаменитой сказки «Маленький принц».

• В 2020 году умер Алан Паркер — британский кинорежиссер, продюсер и сценарист. Снял такие культовые фильмы, как «Полуночный экспресс», «Пинк Флойд: Стена», «Сердце ангела», «Миссисипи в огне» и «Эвита».

Кто отмечает дни рождения 31 июля

* 89 лет исполняется Эдите Пьехе — советской и российской певице, народной артистке СССР.

* 81 год исполняется Леониду Якубовичу — российскому телеведущему.

* 64 года исполняется Уэсли Снайпсу — американскому актеру.

* 61 год исполняется Джоан Роулинг — британской писательнице, автору книг о Гарри Поттере.

Joel C Ryan/Invision/AP

* 55 лет исполняется Сергею Кристовскому — российскому музыканту, участнику группы Uma2rman.