Доступность против безопасности: дорогая терапия ожирения толкает американцев к сомнительным аналогам

Рынок препаратов для снижения веса переживает настоящий бум — по оценкам аналитиков, в 2025 году его объем достиг около $70 млрд, а к концу десятилетия может превысить $200 млрд. Однако стремительный рост спроса на препараты класса GLP-1 привел не только к революции в лечении ожирения и сахарного диабета второго типа, но и к появлению масштабного «серого» рынка. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Золотая» инъекция

Жители США стали чаще приобретать препараты класса GLP-1, произведенные не в Америке, в связи с тем, что в Соединенных Штатах они стоят несравнимо больше, чем почти в любой другой стране — более $1 тыс. в месяц, тогда как в ряде европейских государств цена аналогичной терапии составляет всего $350. На это обратило внимание издание International Business Times (IBT).

Отмечается, что, по данным KFF, препараты класса GLP-1 уже использовал каждый восьмой взрослый американец. При этом ожирением страдают более 40% населения страны, около 30 млн имеют диагноз «диабет второго типа». Огромный спрос в сочетании с высокой стоимостью лечения создал идеальные условия для развития «серого» импорта.

Риски самолечения

По словам специалистов, при покупке препаратов класса GLP-1 многие пациенты ориентируются исключительно на цену и название действующего вещества, не обращая внимания на другие компоненты в составе. Такое самолечение может привести совсем не к желаемому результату — ведь даже препараты с одинаковым действующим веществом могут существенно различаться по профилю безопасности в зависимости от полного состава и вспомогательных компонентов.

Показательна приведенная International Business Times история 44-летнего Михаила — россиянина, проживающего в Бруклине. Узнав, что курс «Мунджаро» обойдется ему примерно в $1200 в месяц, он решил приобрести во время поездки в Москву российский препарат «Седжаро».

Логика была проста: если действующее вещество — тирзепатид — одинаковое, значит, препараты должны быть аналогичны.

Однако спустя всего несколько недель после начала терапии он оказался в больнице Нью-Джерси с жалобами на высокую температуру, скачки артериального давления и тяжелые желудочно-кишечные осложнения.

Сначала врачи предположили нарушение условий хранения или загрязнение препарата, однако впоследствии пришли к выводу, что причиной стал состав конкретного лекарственного средства.

Как установили специалисты, в препарате «Седжаро» содержится консервант — бензиловый спирт, исключенный из американской однодозовой формулы «Мунджаро». Он способен вызывать местные и системные аллергические реакции, а в ряде случаев — токсическое воздействие на организм, включая развитие метаболического ацидоза. По оценке врачей, именно эта особенность состава стала причиной тяжелых осложнений, включая поражение почек.

Опрошенные изданием эксперты подчеркнули принципиально важный момент: негативные последствия в этом случае никак не связаны с российским происхождением данного препарата и в целом с выпущенными в России лекарственными средствами на основе тирзепатида. Риск в данном случае связан с особенностями состава конкретного лекарственного средства. Эта история еще раз показывает, насколько важно при выборе терапии учитывать не только действующее вещество, но и полный состав препарата, а решение о его замене принимать совместно с лечащим врачом.

Укол ценою в жизнь

Однако осложнения, вызванные бесконтрольным использованием легально произведенных не в США лекарств — лишь полбеды. На фоне высоких цен на препараты класса GLP-1 сформировалась целая экосистема альтернативных поставок, и далеко не все препараты созданы в лабораториях.

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Американцы покупают препараты с тирзепатидом и семаглутидом в Мексике, Канаде, Европе, заказывают их у зарубежных производителей через интернет. Также популярность приобрели медицинские спа-центры, предлагающие клиентам компаундированные версии препаратов, которые активно рекламируются в социальных сетях.

За последние годы регуляторы неоднократно выявляли поддельные партии «Мунджаро» и «Оземпика». В отдельных случаях в фальсифицированных препаратах были обнаружены бактериальное загрязнение, посторонние примеси и даже совершенно другие действующие вещества.

Следователи сообщали и о случаях, когда вместо заявленного GLP-1 в шприцах содержался быстродействующий инсулин, смертельно опасный для людей, не страдающих диабетом.

В прошлом году многие западные СМИ написали о гибели 53-летней жительницы Великобритании Карен Макгонигал, сделавшей инъекцию в салоне красоты. По данным британских изданий, процедура стоила всего £20.

Пациенты ориентируются на цены

Эксперты подчеркивают: решить проблему исключительно предупреждениями и ограничениями не получится. Пока стоимость препаратов в США остается одной из самых высоких в мире, а спрос продолжает расти, пациенты продолжат искать более доступные варианты. При этом более доступные по цене версии нередко отличаются составом: для снижения стоимости производства в них могут использоваться консерванты, отсутствующие в американской однодозовой форме препарата, что способно влиять на профиль безопасности.