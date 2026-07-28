Ловушки для туристов при бронировании жилья: какие схемы используют мошенники в 2026 году

Сегмент посуточной аренды жилья на рынке онлайн-бронирования в России продолжает активно расти: за последний год предложение квартир, апартаментов и загородных домов увеличилось на 67%. Однако он остается менее регулируемым и стандартизированным, чем гостиничный сегмент, чем все чаще пользуются мошенники. В начале 2026 года количество мошеннических инцидентов, связанных с арендой и сдачей жилья, выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основатель юридической фирмы Malov & Malov Андрей Малов подтвердил, что увеличение числа мошеннических схем в отношении туристов заметно и в их профессиональной практике. В разгар сезона отпусков вместе с юристами разбираем наиболее распространенные схемы обмана и рассказываем, как путешественникам обезопасить себя при бронировании жилья.

Распространенные схемы обмана и как их избежать

Объявление с ложным арендодателем. Турист находит предложение в чате или группе по аренде жилья, после чего собеседник представляется собственником и для подтверждения своих слов присылает ссылку на настоящее объявление, размещенное на платформе. Сам объект действительно существует, а профиль может иметь фотографии, отзывы и историю бронирований, однако человек, ведущий переписку, не имеет к нему никакого отношения. Он предлагает оформить бронь напрямую, якобы без комиссии сервиса, со скидкой или на более выгодных условиях, и просит перевести предоплату на карту.

Оформление сделки напрямую, вне платформы, лишает пользователя защиты: не работают механизмы холдирования средств (безопасной сделки) и внутреннего арбитража сервиса, что означает отсутствие гарантий возврата, объясняет основатель юридической компании Malov & Malov Андрей Малов. До внесения предоплаты арендатору необходимо запросить документы, подтверждающие личность и право сдачи жилья: актуальную выписку из ЕГРН, копию паспорта собственника, а при работе через представителя — нотариальную доверенность. При оплате важно получить чек, включая чек самозанятого.

Предложение другой квартиры после приезда. Турист приезжает по адресу, но арендодатель сообщает, что выбранная квартира «неожиданно занята», «затоплена» или «в ней произошла авария». Вместо этого предлагается альтернативный вариант, который часто оказывается хуже по расположению, состоянию или площади. Иногда за замену требуют дополнительную оплату, мотивируя это более высокой стоимостью нового объекта, а при отказе заселяться деньги за первоначальное бронирование не возвращают, ссылаясь на условия договора или уже понесенные расходы.

«Подмена квартиры практически всегда является нарушением условий договора, причем существенным нарушением. Предмет аренды – это ключевое условие, поэтому Гражданский кодекс, да и наше законодательство дает право потребителю отказаться от такого жилья», — объяснил председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов.

Путешественник вправе требовать полный возврат средств, если имеет место существенное нарушение условий договора — то есть ситуация, при которой он фактически не получает то, на что рассчитывал при бронировании (например, несоответствие жилья заявленным характеристикам, критические проблемы с санитарией или условиями проживания).

Также основанием является неустранение выявленных недостатков в разумный срок после обращения. К таким случаям относятся значительные расхождения с описанием объекта, ухудшение условий, попытки арендодателя в одностороннем порядке изменить договор, а также полное неоказание услуги. При этом ключевое значение имеет фиксация всех договоренностей и нарушений, чтобы можно было обосновать требования о возврате.

Перевод общения за пределы платформы. После отклика на объявление арендодатель предлагает продолжить общение в Telegram или другом мессенджере, объясняя это тем, что так «быстрее», «без комиссии сервиса» или «удобнее оформить бронь напрямую». Затем туристу отправляют ссылку на сторонний сайт для оплаты или просят перевести деньги на карту. В результате сделка проходит вне защищенной инфраструктуры сервиса, пользователь лишается гарантий платформы, а после получения денег мошенник исчезает или сообщает, что бронирование не было подтверждено.

Переход в мессенджеры — один из ключевых рисков: именно там чаще всего реализуются мошеннические схемы с копированием объявлений и фишинговыми ссылками, отмечает адвокат, член Ассоциации юристов России Яна Малева.

«Гражданский кодекс допускает заключение договора путем обмена сообщениями, и Верховный суд не раз указывал на это. Однако на практике переписка — крайне ненадежный аргумент. Главная проблема: невозможно достоверно установить, что сообщения отправлены именно тем человеком, на которого вы думаете. Сим-карта может быть оформлена на подставное лицо, номер зарегистрирован за границей, а скриншоты легко подделать. Если вы все же решили использовать переписку как улику, ее нужно заверить у нотариуса путем осмотра доказательств и сделать это до того, как собеседник удалит диалог или заблокирует вас», — сказала Малева.

Если деньги мошеннику уже переведены, необходимо как можно быстрее обратиться в банк с требованием приостановить операцию (ФЗ №161), а также подать заявление в полицию по ст. 159 УК РФ. В дальнейшем возможно взыскание средств как неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). Пользователю рекомендуется фиксировать все доказательства и не вступать в дальнейшую коммуникацию с мошенником.

Платформа может помочь арендатору только если бронирование и оплата проходили внутри нее, отмечает руководитель правового департамента Альянса туристических агентств Мария Чапиковская. При переводе средств напрямую пользователь лишается механизмов защиты сервиса.

Дополнительные платежи после заселения. После получения ключей туристу сообщают, что необходимо дополнительно оплатить уборку, коммунальные услуги, пользование кондиционером, парковку, постельное белье или другие услуги, о которых ранее не говорилось. Иногда арендодатель угрожает не вернуть депозит или выселить гостей, если они откажутся платить. В результате стоимость проживания оказывается значительно выше той, которая была указана при бронировании.

Как отмечает Койтов, арендодатель не вправе в одностороннем порядке взимать с путешественника дополнительные платежи или навязывать доп. услуги, которые не были заранее согласованы и прописаны в договоре — по закону такие условия ничтожны, а законными являются только те платежи, о которых стороны договорились заранее (например, прописав отдельный прайс на дополнительные услуги при заключении договора).

Фишинг. Турист получает ссылку на страницу оплаты, которая практически полностью копирует дизайн известного сервиса бронирования. Пользователь вводит данные банковской карты, подтверждает операцию, однако деньги уходят мошенникам, а никакого бронирования не существует. Иногда злоумышленники используют похожие доменные имена, отличающиеся всего одной буквой или символом, поэтому подделку сложно заметить с первого взгляда.

По словам Чапиковской, ответственность за фишинг несет лицо, причинившее вред, то есть сам мошенник, однако возврат средств зависит от возможности оспорить платеж через банк. Поэтому пользователю необходимо незамедлительно обратиться в банк и полицию. Возможность выплаты по страховке зависит от условий конкретного страхового продукта.

Базовые правила безопасности при бронировании жилья

Пользуйтесь проверенными платформами. Выбирайте те сервисы, на которых можно изучить профиль арендодателя, историю размещения объекта, отзывы других путешественников и правила возврата средств. Проверьте, предусмотрена ли на площадке служба поддержки, модерация и механизм разрешения споров.

Изучайте отзывы критически. Насторожить должны однотипные комментарии, большое количество отзывов, опубликованных за короткий период, отсутствие конкретных деталей и резкий контраст между высокими оценками и жалобами отдельных пользователей. Полезно также проверить, как давно создан профиль арендодателя и отвечал ли он на негативные отзывы.

Будьте внимательны при оплате. Не переходите по ссылкам на страницы оплаты, полученным в мессенджерах, СМС или по электронной почте, если не уверены в их подлинности. Перед вводом данных карты проверьте адрес сайта и убедитесь, что он совпадает с официальным доменом сервиса. Не переводите деньги на карту или по номеру телефона незнакомому человеку, даже если вам предлагают скидку.

Сохраняйте всю информацию о бронировании. Не удаляйте переписку, чеки, подтверждение оплаты, карточку объекта и фотографии из объявления. Желательно заранее сделать скриншоты с адресом, стоимостью, условиями заселения, характеристиками квартиры и правилами отмены — объявление впоследствии могут изменить или удалить.

При прямой аренде проверяйте документы. Попросите арендодателя подтвердить личность и право сдавать объект. Данные собственника или его представителя должны совпадать с информацией в документах и реквизитами получателя платежа. Если квартиру сдает не собственник, необходимо уточнить, на каком основании он действует.

До оплаты уточняйте существенные условия. Зафиксируйте точный адрес, итоговую стоимость, размер депозита, порядок его возврата, время заселения и выезда, условия отмены, количество гостей и возможные дополнительные платежи. Устные обещания лучше продублировать в переписке или договоре.

«Стоит проверять исполнителей через официальные государственные реестры (реестр туроператоров и реестр средств размещения). Важно обращать внимание на манипуляции — слишком низкие цены, большая скидка, срочность принятия решения, давление. Также добросовестный исполнитель предоставляет договор и принимает оплату на официальный счет; любые расхождения в реквизитах — тревожный сигнал», – поясняет Чапиковская.

«К типичным ошибкам туристов относятся: переводы на личные карты, отказ от проверки документов, переход в мессенджеры и отсутствие фиксации условий сделки. Главный инструмент — ваша бдительность. Не ленитесь проверять, не стесняйтесь задавать вопросы и никогда не переводите деньги, если осталось хоть малейшее сомнение. Адвокат не сможет вернуть вам отпуск, если вы сами пренебрегли простыми правилами», – добавляет Малева.