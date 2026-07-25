«Поднялась колонна воды высотой до 1600 метров»: как США испытали атомную бомбу в Тихом океане

Линкоры, свиньи, крысы и сотни наблюдателей: 80 лет назад американские военные решили проверить — что будет если взорвать атомную бомбу под водой. О том как проходила подготовка к первому в истории человечества подводному ядерному взрыву и что увидели на атолле Бикини советские ученые — в материале «Газеты.Ru».

Какое будущее нас ждет

«Флот и Армия дали этой операции название «Перекресток», потому что самое ужасное изобретение рук человеческих, атомная бомба, подвела морскую мощь, воздушную мощь, и возможно, саму нашу цивилизацию к перепутью…. И все человечество будет наблюдать, возможно, больше с тревогой, чем с надеждой, чтобы на основе этих испытаний определить, какое будущее нас ждет в эту новую, атомную эпоху» — так пафосно анонсировала предстоящие испытания американского ядерного оружия газета The New York Times в феврале 1946 года.

Буквально полгода назад, под финал Второй мировой войны, США подвергли бомбардировке ядерным оружием японские города Хиросиму и Нагасаки. Счет жертвам шел на десятки тысяч. Теперь американские военные планировщики пытались понять как в дальнейшем использовать ядерную дубину.

В январе 1945 президент Гарри Трумен одобрил план проведения одного воздушного и двух подводных испытаний ядерных зарядов. Местом проведения теста был выбран коралловый атолл Бикини в южной части Тихого океана.

Президент США Гарри Трумэн AP

У этого плана было много критиков. Холодная война уже набирала обороты и многие в США считали, что «грандиозная демонстрация ядерной мощи» только усилит напряженность в мире. Общество по предотвращению жестокого обращения с животными обеспокоилось судьбой «братьев меньших», на которых планировалось изучить эффект ядерного взрыва. Другие критики указывали, что испытания обойдутся казне в изрядную сумму — более 2 миллиардов долларов по нынешним ценам.

Отчасти, чтобы снизить накал страстей испытания было решено проводить максимально публично. На них пригласили не только журналистов — одних только фотографов собралось 500 человек — но и политиков, ученых и международных наблюдателей. Советский Союз представляли М. Г. Мещеряков Михаил Григорьевич Мещеряков — выдающийся советский физик-ядерщик, ученик И. В. Курчатова, член-корреспондент АН СССР и основатель наукограда Дубна и С. П. Александров, горный инженер.

В общей сложности в районе проведения испытаний было размещено 42 тысячи человек на 150 кораблях.

Проверить на живых существах

Главная цель тестов — изучить последствия применения ядерного оружия по кораблям. Для этого к атоллу подогнали более 90 кораблей — как устаревшие американские, так и трофейные, например, японский линкор «Нагато» Именно с борта «Нагато» адмирал Исороку Ямамото отдал знаменитый закодированный приказ «Поднимитесь на гору Ниитака», который дал старт атаке на американскую базу Перл-Харбор 7 декабря 1941 года.

Как отмечают американские историки, операция «Перекресток» была специально спланирована и для изучения воздействия поражающих факторов ядерного оружия на живые существа.

Будущие корабли-мишени и вспомогательные суда для операции «Перекресток» в Перл-Харборе 27 февраля 1946 года U.S. Navy photo

В общей сложности на 22 кораблях — на палубах, в орудийных башнях и в трюмах — были размещены более 5 тысяч животных. В том числе 200 свиней, 204 козы, а также тысячи крыс и мышей.

Шерсть коз была подстрижена на длину человеческого волоса, а на свиней одели стандартные огнезащитные комбинезоны.

Первое испытание было проведено 1 июля — сброшенный с бомбардировщика B-29 заряд мощностью 23 килотонны сработал на высоте 158 метров над уровнем моря.

«При взрыве в воздухе из 75 кораблей-мишеней потоплены крейсер, миноносец и два транспорта, находившиеся непосредственно под местом взрыва», — отмечал куратор советской ядерной программы Лаврентий Берия в письме Иосифу Сталину. Данные были предоставлены советским наблюдателем М.Г. Мещеряковым

Радиорепортеры вели прямой репортаж из района проведения испытаний.

«По всему миру, — сообщал журнал Time, — обычные мужчины и женщины, которые могли бы стать жертвами атомной войны, приложили руки к ушам и склонили головы к своим радиоприемникам».

Дроны в воздухе В ходе испытаний на атолле Бикини широко использовались БПЛА — самолеты с телевизионной аппаратурой, детекторами радиации и приборами для забора проб воздуха — управлявшиеся по радио пилотами на других самолетах с дистанции порядка 12 километров. «Авиаторы говорят, что, очевидно, дроны предоставляют безбрежные тактические возможности их использования», — писала газета The New York times.

Но потом наступил второй этап — первое в истории человечества подводное испытание ядерного оружия.

«Она не уничтожит гравитацию»

Как ведет себя атомная бомба над поверхностью Земли, американские военные уже понимали. Но что будет когда она взорвется в толще воды? Не спровоцирует ли она цунами? Насколько масштабным будет радиоактивное заражение?

У общественности накопилось так много тревожных вопросов, что руководитель операции «Перекресток» вице-адмирал Уильям Бленди был вынужден выступить с официальным заявлением.

«Бомба не вызовет цепную реакцию в воде, не превратит ее в газ и не заставит корабли во всех океанах опуститься на дно.

Она не пробьет дно моря и не позволит всей воде стечь в образовавшуюся дыру.

Она не уничтожит гравитацию. Я не атомный плейбой, как меня назвал один из моих критиков, взрывающий эти бомбы ради удовлетворения своих личных прихотей» — отметил вице-адмирал.

25 июля устройство мощностью 23 килотонны было взорвано на глубине 27 м в 5,6 км от атолла.

Испытание «Бейкер» в ходе операции «Перекресток» Galerie Bilderwelt/Getty Images

«Гигантский взрыв сотряс некоторые корабли флота-мишени, словно игрушки. «Нагато» и эсминец «Мастин», казалось, подпрыгнули, когда ударная волна достигла их. Потрясающе красивый купол из воды, пара, брызг и газа с ужасающей внезапностью начал расти вверх и в стороны…», — сообщал с места событий репортер The New York Times.

«От взрыва вверх поднялась колонна воды высотой до 1600 метров. Колонна быстро расширилась, окружилась высоким расходящимся валом из пены и брызг. Затем колонна воды упала; расходящееся облако пара и тумана окутало почти все корабли. Над лагуной повисло широкое розоватое облако», — так на основе доклада советского наблюдателя писал Берия Сталину.

Линкор «Арканзас» затонул в течение нескольких минут, авианосец «Саратога» — спустя восемь часов. Линкор «Нагато», получивший сильные повреждения, перевернулся и затонул через четыре дня.

Рисунок авианосца Саратога на дне лагуны Бикини, сделанный водолазом Jerry Livingston/Larry Nordby/National Park Service, Santa Fe, New Mexico, 1991

Все свиньи и большинство крыс погибли или сразу или вскоре, получив смертельную дозу радиации.

Невидимый убийца

«Испускаемое радиоактивными продуктами излучение может отравить команду на судах, уцелевших при взрыве атомной бомбы», — отмечалось в письме Берии Сталину.

Именно масштабы радиоактивного заражения кораблей-целей не смогли предвидеть американские военные. И именно из-за «фонящих» кораблей не было проведено третье испытание.

Операция «Перекресток» была официально завершена 10 августа 1946 года.

«Век атома уже наступил. Это — не миф. И атомная бомба это не какое-то там «еще одно оружие».

Это самый смертельный инструмент разрушения, когда либо созданный человеком. Объем энергии, которая она выделяет, ошеломляет. Ее радиация — это медленно убивающий яд»,

— писал вице-адмирал Бленди.

США использовали атолл Бикини в качестве полигона в период с 1946 по 1958 год. За двенадцать лет американские военные провели там 67 ядерных испытаний.

В СССР первое испытание атомной бомбы — изделия РДС-1 — провели 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Михаил Мещеряков оказался в числе участников-экспертов, наблюдавших за испытаниями. После взрыва Берия спросил: «Мещеряков, это похоже на то, что ты видел у американцев?».