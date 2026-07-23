Тест Янга: как детские травмы управляют вашей жизнью сегодня

Все об опроснике схем Янга (YSQ): как детские травмы влияют на взрослую жизнь

Почему человек годами повторяет одни и те же сценарии в отношениях, боится быть брошенным или постоянно чувствует, что «недостаточно хорош»? Психолог Джеффри Янг предположил, что за такими реакциями могут стоять устойчивые модели восприятия себя и окружающего мира, сформированные под влиянием прошлого опыта. Как работает тест Янга, какие 18 схем он помогает выявить и что делать с результатами — в материале «Газеты.Ru».

Что такое схема-терапия Джеффри Янга

Джеффри Янг — американский психолог и психотерапевт, коллега основателя когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) Аарона Бека. В 1980-х годах он заметил, что традиционная КПТ помогает многим людям справляться с тревогой, депрессией и другими эмоциональными трудностями, однако в некоторых случаях оказывается недостаточно эффективной.

Например, человек может понимать, что мысль «меня обязательно бросят» иррациональна, но страх покинутости все равно остается . Или осознавать, что не обязан быть идеальным, но продолжать испытывать мучительное чувство вины из-за любой ошибки.

5 базовых эмоциональных потребностей ребенка по Дж. Янгу: Безопасная привязанность (любовь, принятие).

Автономия и идентичность (компетентность, «Я-концепция»).

Свобода самовыражения (право на свои эмоции).

Спонтанность и игра.

Реалистичные границы и самоконтроль.

Если эти потребности в детстве не удовлетворяются (из-за холодности, критики, гиперопеки или игнорирования со стороны родителей), психика ребенка формирует защитные механизмы. В схема-терапии они называются схемами — глубинными паттернами, которые человек проносит через всю взрослую жизнь.

Как рассказала «Газете.Ru» клинический психолог Маргарита Алексеева, КПТ в первую очередь работает с мыслями человека и его реакциями в настоящем, тогда как схема-терапия обращается к более глубокому уровню восприятия себя.

Схема-терапия отличается тем, что мы можем проработать конкретные ситуации из детства или подросткового возраста, после которых появились деструктивные установки. Изменить прошлое невозможно, но можно изменить отношение человека к самому себе, возникшее после этих событий. Маргарита Алексеева клинический психолог

В основе метода лежит понятие ранних дезадаптивных схем.

Так называют устойчивые модели восприятия себя, других людей и окружающего мира, которые формируются в детстве, если важные эмоциональные потребности ребенка остаются неудовлетворенными.

Такая схема включает в себя воспоминания, эмоции, телесные ощущения и глубинные убеждения. Поэтому человек часто воспринимает ее не как один из возможных способов смотреть на ситуацию, а как объективную реальность.

Именно поэтому простого осознания проблемы бывает недостаточно.

18 ранних дезадаптивных схем: полный список

Джеффри Янг выделил 18 ранних дезадаптивных схем и объединил их в 5 больших доменов. Каждый из них связан с одной из базовых психологических потребностей, которая в детстве оказалась неудовлетворенной.

При этом в жизни человека редко присутствует только одна схема. Чаще они переплетаются и усиливают друг друга.

Чем меньше в жизни человека было поддерживающих отношений — сначала в семье, затем в школе, институте и во взрослом возрасте, — тем сильнее укрепляются дезадаптивные схемы. Обычно мы обнаруживаем не одну, а сразу несколько. Начинаем работать с самой яркой, а под ней постепенно открываются другие. Маргарита Алексеева клинический психолог

Домен 1. Нарушение связи и отвержение

Этот домен связан с ощущением небезопасности в отношениях. Обычно такие схемы формируются, если ребенку не хватало любви, стабильности, эмоциональной поддержки или предсказуемости.

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Покинутость / нестабильность — постоянный страх, что близкие люди уйдут, разлюбят или бросят.

Недоверие / ожидание жестокого обращения — убеждение, что окружающие обязательно воспользуются вашей уязвимостью, предадут или причинят боль.

Эмоциональная депривация — чувство, что никто не способен по-настоящему понять, поддержать и дать необходимое тепло.

Дефективность / стыд — глубокая убежденность в собственной «неправильности», ощущение, что если люди узнают вас настоящего, то отвергнут.

Социальная изоляция / отчуждение — чувство собственной непохожести на других и убежденность, что нигде нельзя почувствовать себя «своим».

Домен 2. Нарушение автономии и чувства состоятельности

Такие схемы часто возникают, если ребенка чрезмерно опекали или, наоборот, не давали ему почувствовать уверенность в собственных силах.

Зависимость / беспомощность — ощущение, что без советов и помощи окружающих невозможно принимать решения или справляться с жизнью.

Уязвимость — постоянное ожидание катастрофы: болезни, аварии, финансового краха или другого несчастья.

Спутанность / неразвитое Я — трудности с пониманием собственных желаний и потребностей, чрезмерная эмоциональная зависимость от родителей или партнера.

Неуспешность — убеждение, что вы менее способный, менее талантливый и обязательно проиграете другим.

Домен 3. Нарушение границ

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В этот домен входят схемы, связанные с трудностями самоконтроля и соблюдения личных границ.

Привилегированность / грандиозность — ощущение собственной исключительности и убежденность, что общие правила распространяются на всех, кроме вас.

Недостаточный самоконтроль — сложности с тем, чтобы выдерживать дискомфорт, откладывать удовольствие и доводить начатое до конца.

Домен 4. Направленность на других

При этих схемах человек постоянно ориентируется на чужие ожидания, забывая о собственных желаниях.

Покорность — привычка соглашаться с окружающими из страха конфликта, наказания или отвержения.

Самопожертвование — стремление постоянно заботиться о других, даже если это происходит в ущерб собственному благополучию.

Поиск одобрения — зависимость самооценки от похвалы, признания и мнения окружающих.

Домен 5. Сверхбдительность и запреты

Этот домен объединяет схемы, при которых человек постоянно контролирует себя, подавляет эмоции и живет по очень строгим внутренним правилам.

Негативизм / пессимизм — привычка замечать прежде всего угрозы, ошибки и возможные неудачи.

Эмоциональная заторможенность — запрет на открытое выражение чувств, спонтанности и искренних эмоций.

Завышенные требования / гиперкритицизм — убеждение, что необходимо всегда соответствовать максимально высоким стандартам, иначе вы недостаточно хороши.

Пунитивность — уверенность, что любые ошибки должны строго наказываться — как свои собственные, так и чужие.

Как выглядит опросник Янга

Для оценки ранних дезадаптивных схем Джеффри Янг разработал специальный опросник Young Schema Questionnaire (YSQ). Сегодня существует несколько его версий, но одной из самых распространенных считается YSQ-S3, состоящая из 90 утверждений.

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Вопросы опросника связаны с привычными мыслями, чувствами и реакциями человека.

Каждый пункт нужно оценить по шестибалльной шкале:

* 1 — совершенно не про меня;

* 2 — скорее не про меня;

* 3 — немного похоже;

* 4 — достаточно похоже;

* 5 — очень похоже;

* 6 — полностью описывает меня.

Среди утверждений могут быть такие: «Я боюсь, что близкие люди однажды оставят меня», «Мне кажется, что со мной что-то не так» или «Я часто чувствую, что не соответствую ожиданиям окружающих».

15-20 минут Среднее время прохождения опросника YSQ

Лучше отвечать честно и не пытаться выбрать вариант, который кажется более правильным или социально желательным.

Важно помнить, что YSQ не является диагностическим тестом и не может самостоятельно определить причины психологических трудностей.

Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Что делать с результатами: пути изменений

Клинический психолог объяснила, что результаты любого психологического опросника зависят от множества факторов: текущего эмоционального состояния человека, его способности анализировать себя и того, насколько корректно проводится интерпретация.

Опросники — это вспомогательный инструмент. Они помогают обратить внимание на определенные особенности, но сами по себе не дают полной картины о человеке. Важно учитывать его жизненный опыт, отношения с окружающими и конкретные ситуации, в которых проявляются трудности. Маргарита Алексеева клинический психолог

После прохождения теста обратите внимание на несколько вопросов:



* в каких ситуациях возникают самые сильные эмоции;

* какие мысли чаще всего повторяются;

* какие реакции кажутся автоматическими;

* напоминают ли эти ситуации прошлый опыт.

Результаты теста могут стать поводом лучше понять свои реакции и заметить повторяющиеся сценарии. Однако глубокие модели, которые формировались годами, часто требуют помощи специалиста.

По словам Маргариты Алексеевой, изменения начинаются с готовности посмотреть на свою жизнь со стороны и признать, что хочется, чтобы она стала легче и счастливее. Когда человек замечает, что постоянно сталкивается с одними и теми же трудностями, чувствует вину или снова оказывается в похожих отношениях, появляется пространство для изменений.