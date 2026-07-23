Тест Янга: как детские травмы управляют вашей жизнью сегодня

Что такое схема-терапия Джеффри Янга
Джеффри Янг — американский психолог и психотерапевт, коллега основателя когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) Аарона Бека. В 1980-х годах он заметил, что традиционная КПТ помогает многим людям справляться с тревогой, депрессией и другими эмоциональными трудностями, однако в некоторых случаях оказывается недостаточно эффективной.
Например, человек может понимать, что мысль «меня обязательно бросят» иррациональна, но страх покинутости все равно остается. Или осознавать, что не обязан быть идеальным, но продолжать испытывать мучительное чувство вины из-за любой ошибки.
Безопасная привязанность (любовь, принятие).
Автономия и идентичность (компетентность, «Я-концепция»).
Свобода самовыражения (право на свои эмоции).
Спонтанность и игра.
Реалистичные границы и самоконтроль.
Если эти потребности в детстве не удовлетворяются (из-за холодности, критики, гиперопеки или игнорирования со стороны родителей), психика ребенка формирует защитные механизмы. В схема-терапии они называются схемами — глубинными паттернами, которые человек проносит через всю взрослую жизнь.
Как рассказала «Газете.Ru» клинический психолог Маргарита Алексеева, КПТ в первую очередь работает с мыслями человека и его реакциями в настоящем, тогда как схема-терапия обращается к более глубокому уровню восприятия себя.
Схема-терапия отличается тем, что мы можем проработать конкретные ситуации из детства или подросткового возраста, после которых появились деструктивные установки. Изменить прошлое невозможно, но можно изменить отношение человека к самому себе, возникшее после этих событий.
В основе метода лежит понятие ранних дезадаптивных схем.
Так называют устойчивые модели восприятия себя, других людей и окружающего мира, которые формируются в детстве, если важные эмоциональные потребности ребенка остаются неудовлетворенными.
Такая схема включает в себя воспоминания, эмоции, телесные ощущения и глубинные убеждения. Поэтому человек часто воспринимает ее не как один из возможных способов смотреть на ситуацию, а как объективную реальность.
Именно поэтому простого осознания проблемы бывает недостаточно.
18 ранних дезадаптивных схем: полный список
Джеффри Янг выделил 18 ранних дезадаптивных схем и объединил их в 5 больших доменов. Каждый из них связан с одной из базовых психологических потребностей, которая в детстве оказалась неудовлетворенной.
При этом в жизни человека редко присутствует только одна схема. Чаще они переплетаются и усиливают друг друга.
Чем меньше в жизни человека было поддерживающих отношений — сначала в семье, затем в школе, институте и во взрослом возрасте, — тем сильнее укрепляются дезадаптивные схемы. Обычно мы обнаруживаем не одну, а сразу несколько. Начинаем работать с самой яркой, а под ней постепенно открываются другие.
Домен 1. Нарушение связи и отвержение
Этот домен связан с ощущением небезопасности в отношениях. Обычно такие схемы формируются, если ребенку не хватало любви, стабильности, эмоциональной поддержки или предсказуемости.
Покинутость / нестабильность — постоянный страх, что близкие люди уйдут, разлюбят или бросят.
Недоверие / ожидание жестокого обращения — убеждение, что окружающие обязательно воспользуются вашей уязвимостью, предадут или причинят боль.
Эмоциональная депривация — чувство, что никто не способен по-настоящему понять, поддержать и дать необходимое тепло.
Дефективность / стыд — глубокая убежденность в собственной «неправильности», ощущение, что если люди узнают вас настоящего, то отвергнут.
Социальная изоляция / отчуждение — чувство собственной непохожести на других и убежденность, что нигде нельзя почувствовать себя «своим».
Домен 2. Нарушение автономии и чувства состоятельности
Такие схемы часто возникают, если ребенка чрезмерно опекали или, наоборот, не давали ему почувствовать уверенность в собственных силах.
Зависимость / беспомощность — ощущение, что без советов и помощи окружающих невозможно принимать решения или справляться с жизнью.
Уязвимость — постоянное ожидание катастрофы: болезни, аварии, финансового краха или другого несчастья.
Спутанность / неразвитое Я — трудности с пониманием собственных желаний и потребностей, чрезмерная эмоциональная зависимость от родителей или партнера.
Неуспешность — убеждение, что вы менее способный, менее талантливый и обязательно проиграете другим.
Домен 3. Нарушение границ
В этот домен входят схемы, связанные с трудностями самоконтроля и соблюдения личных границ.
Привилегированность / грандиозность — ощущение собственной исключительности и убежденность, что общие правила распространяются на всех, кроме вас.
Недостаточный самоконтроль — сложности с тем, чтобы выдерживать дискомфорт, откладывать удовольствие и доводить начатое до конца.
Домен 4. Направленность на других
При этих схемах человек постоянно ориентируется на чужие ожидания, забывая о собственных желаниях.
Покорность — привычка соглашаться с окружающими из страха конфликта, наказания или отвержения.
Самопожертвование — стремление постоянно заботиться о других, даже если это происходит в ущерб собственному благополучию.
Поиск одобрения — зависимость самооценки от похвалы, признания и мнения окружающих.
Домен 5. Сверхбдительность и запреты
Этот домен объединяет схемы, при которых человек постоянно контролирует себя, подавляет эмоции и живет по очень строгим внутренним правилам.
Негативизм / пессимизм — привычка замечать прежде всего угрозы, ошибки и возможные неудачи.
Эмоциональная заторможенность — запрет на открытое выражение чувств, спонтанности и искренних эмоций.
Завышенные требования / гиперкритицизм — убеждение, что необходимо всегда соответствовать максимально высоким стандартам, иначе вы недостаточно хороши.
Пунитивность — уверенность, что любые ошибки должны строго наказываться — как свои собственные, так и чужие.
Как выглядит опросник Янга
Для оценки ранних дезадаптивных схем Джеффри Янг разработал специальный опросник Young Schema Questionnaire (YSQ). Сегодня существует несколько его версий, но одной из самых распространенных считается YSQ-S3, состоящая из 90 утверждений.
Вопросы опросника связаны с привычными мыслями, чувствами и реакциями человека.
Каждый пункт нужно оценить по шестибалльной шкале:
* 1 — совершенно не про меня;
* 2 — скорее не про меня;
* 3 — немного похоже;
* 4 — достаточно похоже;
* 5 — очень похоже;
* 6 — полностью описывает меня.
Среди утверждений могут быть такие: «Я боюсь, что близкие люди однажды оставят меня», «Мне кажется, что со мной что-то не так» или «Я часто чувствую, что не соответствую ожиданиям окружающих».
Лучше отвечать честно и не пытаться выбрать вариант, который кажется более правильным или социально желательным.
Важно помнить, что YSQ не является диагностическим тестом и не может самостоятельно определить причины психологических трудностей.
Что делать с результатами: пути изменений
Клинический психолог объяснила, что результаты любого психологического опросника зависят от множества факторов: текущего эмоционального состояния человека, его способности анализировать себя и того, насколько корректно проводится интерпретация.
Опросники — это вспомогательный инструмент. Они помогают обратить внимание на определенные особенности, но сами по себе не дают полной картины о человеке. Важно учитывать его жизненный опыт, отношения с окружающими и конкретные ситуации, в которых проявляются трудности.
После прохождения теста обратите внимание на несколько вопросов:
* в каких ситуациях возникают самые сильные эмоции;
* какие мысли чаще всего повторяются;
* какие реакции кажутся автоматическими;
* напоминают ли эти ситуации прошлый опыт.
Результаты теста могут стать поводом лучше понять свои реакции и заметить повторяющиеся сценарии. Однако глубокие модели, которые формировались годами, часто требуют помощи специалиста.
По словам Маргариты Алексеевой, изменения начинаются с готовности посмотреть на свою жизнь со стороны и признать, что хочется, чтобы она стала легче и счастливее. Когда человек замечает, что постоянно сталкивается с одними и теми же трудностями, чувствует вину или снова оказывается в похожих отношениях, появляется пространство для изменений.