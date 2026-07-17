Правила для искусственного интеллекта: зачем Россия и КНР создали организацию по развитию ИИ

Искусственный интеллект становится одним из главных факторов мировой конкуренции, а вопросы его развития — предметом международной политики. Именно поэтому создание Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ стало одним из центральных событий конференции в Шанхае. Россия вошла в число государств-основателей новой структуры. Зачем миру понадобилась такая организация и какую роль в ней играет Москва — в материале «Газеты.Ru».

Кто управляет ИИ?

Создание Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта стало главным политическим итогом Всемирной конференции по ИИ (WAIC), которая проходит 16–20 июля в Шанхае.

Новая структура призвана координировать международное взаимодействие в сфере ИИ, вырабатывать единые подходы к его регулированию и безопасному применению. Россия вошла в число государств-основателей организации.

Появление такого института означает переход к новому этапу развития технологии. Если раньше страны в основном конкурировали в создании собственных решений, то теперь на первый план выходит вопрос формирования единых правил международного сотрудничества.

Коалиция технологий

Создание Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта стало результатом совместной работы государств-участников.

Инициатива была выдвинута китайской стороной на конференции WAIC еще в 2025 году, а затем получила развитие в совместном коммюнике по итогам 30-й встречи глав правительств России и Китая, состоявшейся в Ханчжоу.

В число государств-основателей Китай пригласил 24 страны, включая Россию.

В работе конференции принимают участие делегации Казахстана, Таиланда, Пакистана, Бразилии, Сербии, Южно-Африканской Республики, Кубы, Алжира и других государств, а церемонию открытия лично посетил председатель КНР Си Цзиньпин.

Российская делегация стала одной из самых представительных на конференции. Ее возглавил заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин.

От имени России соглашение о создании новой организации подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. В состав делегации также вошли представители Администрации Президента, МИД России, Минэкономразвития и ведущих российских компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.

Такой уровень представительства отражает значение, которое Москва придает развитию международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. В материалах конференции подчеркивается, что Россия и Китай фактически становятся лидерами новой организации и совместно формируют подходы к глобальному управлению ИИ.

Будущее без ограничений

По мнению участников переговоров, развитие искусственного интеллекта требует не только технологического прогресса, но и согласованных международных принципов.

Россия и Китай выступают за открытый характер развития ИИ, равный доступ стран к современным технологиям, прозрачные и понятные этические нормы, а также человекоцентричный подход.

Такой подход, как отмечается в материалах конференции, не ограничивает развитие технологий, а создает условия для их дальнейшего распространения и безопасного применения.

Совместная работа над новой организацией продолжается. Стороны уже обсуждают инициативы, направленные на обеспечение равных возможностей для государств в технологическом развитии, свободный доступ к информации и выработку единых подходов к использованию искусственного интеллекта.

Эти вопросы станут одной из центральных тем встречи высокого уровня по глобальному управлению ИИ, которая пройдет 18 июля в рамках конференции.

Мировая витрина искусственного интеллекта

Политическая программа конференции сопровождается масштабной выставкой новейших разработок. Свои достижения здесь представляют более 1100 компаний, а посетители могут познакомиться более чем с 3000 разработок в области искусственного интеллекта.

Деловая программа включает свыше 140 тематических форумов, в которых участвуют более 1400 китайских и зарубежных экспертов. Кроме того, именно в Шанхае проходят мировые премьеры более 300 новых ИИ-разработок.

Российскую экспозицию представляет стенд «Путешествие в мир ИИ», организованный Альянсом в сфере искусственного интеллекта. На нем собраны разработки ведущих отечественных компаний — робот Грин, интеллектуальные устройства Сбера, среди которых генеративная сеть «Кандинский 3D», экосистема создания ИИ-агентов MAESTRO, интеллектуальные колонки, умные кольца, Сбербуки и другие решения.

Курс — на мировой рынок

Участие России в создании новой организации связано не только с обсуждением международных правил. Москва рассматривает ее и как возможность расширить сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и представить собственные технологические решения зарубежным партнерам.

Российские компании уже вышли на международный рынок со своими разработками. При этом речь идет не только об экспорте готовых решений.

Россия заявляет о готовности адаптировать технологии под запросы конкретных государств, учитывая их задачи и особенности, а также развивать совместные проекты с зарубежными партнерами.

Работа новой организации, как ожидается, станет дополнительным стимулом для такого взаимодействия. Во время конференции российская делегация проводит переговоры с представителями различных стран, презентует отечественные разработки и обеспечивает прямой диалог между иностранными партнерами и ведущими российскими компаниями в сфере искусственного интеллекта.

Российский подход — практическое применение технологий

Если Китай традиционно считается одним из мировых лидеров по количеству новых моделей и цифровых сервисов, то Россия делает ставку на внедрение искусственного интеллекта в те сферы, с которыми люди сталкиваются ежедневно.

В центре внимания — городские сервисы, финансовые технологии, здравоохранение и образование. Именно в этих направлениях российские решения уже сегодня входят в число наиболее заметных в мире.

Многие такие разработки давно стали частью повседневной жизни. Один из наиболее известных примеров — голосовой помощник «Алиса», которым регулярно пользуется каждый второй российский пользователь. Еще одно решение — GigaChat, ориентированный на удобный поиск информации и работу с различными типами запросов.

Отдельное направление — здравоохранение. Сегодня в системе здравоохранения Москвы работает более 60 сервисов искусственного интеллекта, которые помогают врачам выявлять признаки заболеваний по 43 клиническим направлениям. Использование таких технологий позволяет быстрее анализировать медицинские данные и помогает специалистам при принятии решений.

Именно практическое применение технологий российская сторона рассматривает как одно из своих конкурентных преимуществ. Такой подход позволяет не ограничиваться демонстрацией отдельных разработок, а показывать решения, которые уже используются в реальной экономике и социальной сфере.

Россия принимает эстафету

Работа над новой Всемирной организацией по сотрудничеству в области искусственного интеллекта продолжится и после завершения конференции в Шанхае.

Россия и Китай уже прорабатывают дальнейшие инициативы, связанные с развитием организации, равным доступом государств к современным технологиям, открытым характером развития искусственного интеллекта и едиными этическими принципами его использования.

При этом Москва намерена продолжить международный диалог и на собственной площадке. В числе ближайших мероприятий — международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая пройдет в России в ноябре 2026 года, Форум будущих технологий, а также Встреча высокого уровня по вопросам искусственного интеллекта, запланированная на 2027 год.

Ожидается, что участие в этих мероприятиях примут Китай и другие страны, заинтересованные в совместном развитии технологий искусственного интеллекта.