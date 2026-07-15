«Трудоемкий и очень кропотливый процесс»: как ФСБ срывает диверсии Запада и Украины

За минувшую неделю ФСБ предотвратила четыре диверсии в разных регионах страны — от Ростова-на-Дону до Амурской области. Для сравнения: в 2024 году в открытых источниках фигурировали десятки сообщений о подобных операциях, но такой плотности — четыре за шесть дней — ранее не отмечалось. В материале «Газеты.Ru» — хронология событий, оценки экспертов о масштабе угрозы, технологическом скачке в действиях противника и о том, как ФСБ удается перехватывать инициативу в условиях, когда против России работают спецслужбы практически всех стран НАТО.

Сложность выросла

По словам экспертов, текущая серия диверсий выглядит как скоординированная кампания. В нее входят покушения на военнослужащих, атака на военный аэродром, диверсии на объекте оборонно-промышленного комплекса и стратегическом предприятии в жилом секторе.

При этом география операций охватывает как западные, так и восточные регионы страны — от Ростовской области до Амурской и Челябинской. Это указывает на то, что противник действует не точечно, а системно, пытаясь одновременно поразить разные цели.

«Сейчас сложность в том, что против России работают спецслужбы и контрразведки фактически всех стран НАТО, — отметил Михаил Воротилов, полковник запаса ФСБ, лектор общества «Знание». — Поэтому раскрытие терактов значительно осложнилось и, соответственно, значительно вырос уровень работы ФСБ. В 2000-х были очень понятные враги внутри страны и было примерно понятно, что было снаружи. А сейчас все страны НАТО говорят, что мы не участники событий, мы ни при чем, а на самом деле они в полной мере участвуют в подрывной деятельности против России».

Раскрывать такие планы, по словам экспертов, значительно сложнее, чем раньше: операции выстраиваются по минутам, вовлекают большое количество завербованных агентов и требуют от спецслужб постоянного мониторинга на всех этапах — от вербовки до исполнения.

Дрон и 600 граммов взрывчатки

Первые сообщения поступили 9 июля. В этот день ФСБ задержала 25-летнюю россиянку, которая по заданию украинского куратора вела наблюдение за жильем и автомобилем военнослужащего, готовя площадку для исполнителя покушения.

Тогда же был задержан мужчина, планировавший атаковать высокопоставленного офицера Минобороны с помощью дрона. У него изъяли самодельное взрывное устройство весом 600 граммов и телефон с перепиской с украинским куратором.

«То, что в последнее время мы видим в средствах массовой информации, показывает эффективность работы наших правоохранительных силовых органов, несмотря на то что они сейчас работают в состоянии максимальной нагрузки, — сказал Михаил Аничкин, председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности. — Мы видим действительно профессиональную работу органов безопасности. Они показали свою эффективность в пресечении подобных операций. Все, что касается выявления всех тех лиц, которые осуществляют вербовочную работу на территории России — это тоже часть комплексной системы мер по предупреждению и пресечению преступлений против нашего государства или, как мы раньше говорили, подрывной деятельности против государства».

«Пресечение подрывной деятельности против России всегда было очень сложным, — добавил Аничкин. — Это трудоемкий и очень кропотливый процесс, который всегда требовал очень больших усилий от наших специальных служб по всем направлениям деятельности».

Аэродром в Ростове и дроны по всей стране

10 июля стало известно о предотвращении атаки на военный аэродром «Ростов-Центральный». По данным ФСБ, украинская военная разведка планировала разрушить инфраструктуру и уничтожить личный состав с помощью 13 FPV-дронов с системами искусственного интеллекта.

Однако исполнитель сам пришел в спецслужбы, узнав истинную цель своего задания.

«За последние годы очень сильно увеличились технические возможности в работе ФСБ, но, тем не менее, главным в этой работе, как был, так и остается человеческий фактор, — прокомментировал Михаил Воротилов. — Например, 10 июля стало известно о предотвращении теракта на военном аэродроме «Ростов-Центральный», когда исполнитель теракта сам обратился в ФСБ, узнав о цели своего задания. Тут сработал человеческий фактор, и мы видим, что очень сильно усилились патриотические настроения в стране. Люди помогают ФСБ по предотвращению этих терактов».

13 июля ФСБ сообщила о срыве диверсии на объекте оборонно-промышленного комплекса и против военнослужащих. Были изъяты 24 FPV-дрона с боевыми частями и оборудование, ввезенное через Брянскую область и доставленное к аэродромам в Амурской и Челябинской областях.

В отличие от прошлогодних схем, когда взрывчатку маскировали под предметы быта или закладывали в тайники, здесь речь идет о промышленных партиях дронов с системами ИИ и иностранными пультами управления. Это качественно иной уровень угрозы.

«Уровень российских спецслужб в деле предотвращения террористических атак ВСУ существенно поднялся, — рассказал Михаил Зеленков, руководитель Научно-образовательного центра по профилактике экстремизма. — Сегодня мы можем говорить о высоком уровне профессионализма и способности органов безопасности эффективно противодействовать широкому спектру угроз, от действий одиночных агентов до скоординированных групп с участием западных спецслужб. Отечественные спецслужбы сегодня успешно адаптируются к новым вызовам западных государств, используя современные технологии для выявления каналов поставки дронов и других взрывных устройств, а также противодействия киберугрозам. Последние успехи говорят о грамотном подходе их руководства к развитию и принятию на вооружение передовых технологий, особенно ИИ».

Подмосковье и рэпер-куратор

14 июля ФСБ отчиталась о предотвращении диверсии на стратегическом предприятии в жилом секторе Подмосковья. Обнаружены и обезврежены 35 FPV-дронов с канадскими системами управления и взрывчаткой иностранного производства.

Для совершения диверсии, по данным ведомства, привлекли двух граждан Молдавии и одного россиянина — бывшего участника этнической ОПГ, ранее судимого. Социальный портрет исполнителей в этом деле заметно отличается от предыдущих случаев.

Организатором назван гражданин Украины и США Альберт Васильев (псевдоним «Киевстонер»), украинский видеоблогер и рэпер. Его участие эксперты называют необычным: обычно кураторы остаются анонимными фигурами, здесь же названо конкретное публичное лицо.

«Пресечение подрывной деятельности против России всегда было очень сложным, — отметил Михаил Аничкин, председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности. — Это трудоемкий и очень кропотливый процесс, который всегда требовал очень больших усилий от наших специальных служб по всем направлениям деятельности».

Что все это значит

За шесть дней предотвращены четыре разноплановые диверсии, на разных стадиях подготовки — от наблюдения за офицером до готовых к запуску дронов с иностранными системами управления. Всего обезврежено более семи десятков беспилотников. По оценке экспертов, речь идет о скоординированной деятельности, в которой прослеживается участие западных спецслужб.

При этом характер угроз изменился: вместо одиночных взрывных устройств — промышленные партии дронов с системами ИИ, вместо локальных акций — география от Ростова до Амура, вместо анонимных кураторов — публичные фигуры с двойным гражданством.

То, что ФСБ удалось не только выявить агентуру, но и перекрыть каналы поставок оборудования на разных этапах, указывает на полный цикл оперативной работы. При этом эксперты сходятся в том, что интенсивность работы спецслужб сегодня предельно высока — ФСБ, МВД и структуры Минобороны действуют круглосуточно, в условиях, близких к полноценной разведывательной войне.