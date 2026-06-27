Страна возможностей: как молодые ученые, рабочие и военнослужащие развивают Россию

В России 27 июня отмечается День молодежи. Сегодня представители молодежи есть везде: на заводах, в науке, в ИТ, в креативе, в волонтерстве и других сферах. Миллионы юношей и девушек стремятся внести свой личный вклад в развитие России. Также молодые ребята сражаются за будущее страны, составляя основу наших войск в зоне СВО. Что значит быть молодым в России сегодня – в материале «Газеты.Ru».

Представитель молодежи на фронте

Владислав Головин является участников СВО и Героем России с позывным «Струна». Он командовал взводом 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и участвовал в боях под Мариуполем. Его подразделение принимало участие в жесточайших боях и прорыве обороны противника.

Грамотное командование Головина позволило успешно выполнить поставленные перед взводом задачи и сохранить жизни многих бойцов. Широкую известность Герой России получил благодаря своему красному рюкзаку, кадры с которым разошлись в сети. Головину присвоили звание Героя России в возрасте 25 лет.

Молодежь в науке

Инженер-конструктор 3 категории отдела ракетных двигателей и криогенной техники ОКБ ПАО «ОДК-Кузнецов» Альбина Гильманова в свои 26 лет уже помогает разрабатывать двигатель для первой в России частной сверхлегкой ракеты-носителя. Она отвечает за агрегаты автоматики и регулирования. Что особенно ценно, благодаря ей конструкторский отдел проводит гидравлические расчеты в новых программах самостоятельно, ускоряя проектирование и проверку методик. Также Альбина участвовала в волонтерском проекте «Вторсырье на благо».

Еще один пример яркой молодежи — магистрант факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ, стипендиат президента РФ Акмаль Умаров. Еще во время обучения на первом курсе, в 22 года, Акмаль начал трудиться над созданием и исследованием перспективных материалов, которые способны имитировать механическое поведение мягких тканей человека. Они представляют собой биоимпланты нового поколения, открывающие большие возможности для персонализированной медицины.

Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Основная задача Акмаля в Лаборатории инженерного материаловедения – исследование структуры данных материалов методами рентгеновского рассеяния. Молодой человек пытается «заглянуть» внутрь вещества, чтобы понять, как атомы и молекулы выстраиваются в структуру, от которой зависят все свойства материала.

Кроме того, в 2024 году Акмаль стал донором гемопоэтических стволовых клеток. Он сдал гемопоэтические стволовые клетки, так как их генотип совпадал с генотипом пациента, которому требовалась трансплантация костного мозга. Также с 2022 года Акмаль является регулярным донором цельной крови на Дне донора МГУ.

Кораблестроение

Еще один яркий пример – мастер сборочных работ стапельно-сдаточного производства ОСК Севмаш, стипендиат Правительства Российской Федерации Александр Кузнецов. Сейчас Александр учится на 1 курсе магистратуры САФУ (ИСМАРТ) «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры». Он является лауреатом городской премии имени М.В. Ломоносова в номинации «В области технических наук (для учащейся молодежи)» (2025 год). Александра отметили за работу на тему «Особенности проектирования геометрии кормовой оконечности при построении теоретического чертежа надводных судов». Работа посвящена ключевым аспектам проектирования, которые влияют на ходовые качества, остойчивость и экономическую эффективность судов.

Также Александр является победителем корпоративной XI Спартакиады ОСК по плаванию, пятикратным чемпионом Северодвинска по плаванию, участником и волонтером различных профориентационных мероприятий и экспертом-наставником регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству.

Молодежь в МЧС

Рустам Евтых является старший лейтенантом внутренней службы МЧС. К своим 24 годам он уже успел принять участие в ликвидации последствий ЧС техногенного характера в Феодосии осенью 2024 года. Также он участвовал в тушении пожаров с повышенным рангом в Москве. Рустам – кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе. Также он становился победителем и призером различных республиканских, краевых и международных соревнований по греко-римской борьбе.

Рустам не только служит в МЧС, но и ведет научно-исследовательскую работу в рамках магистерской диссертации на тему «Обеспечение организации оснащения пожарной техникой подразделения МЧС России». Кроме того, Рустам принимал участие в установлении рекорда России и Мира по самым массовым отжиманиям среди сотрудников Федеральной противопожарной службы, выполненным в боевой одежде с системами дыхательных аппаратов и занял первое место в личном зачете.

Позитивные перемены

Как отмечает политолог Илья Ухов, мировосприятие российской молодежи меняется в лучшую сторону.

«Важным достижением молодежной политики за последние годы стало по-настоящему позитивные перемены в мировосприятии подрастающего поколения своего места в мире, понимания фундаментальных ценностей на которых стоит и благодаря которым развивается страна. Хоть и любят у нас иногда поругивать молодежь за уход в «виртуальные» миры и индивидуализм – однако, на самом деле, российская молодежь идет в ногу со временем. Ребята активно осваивают новые профессии, компетенции и жизненные треки», — говорит он.

dotshock/Shutterstock/FOTODOM

Также Ухов выделил два особенно важных для России направления.

«Огромное значение в последние годы приобрело добровольчество и волонтерство – у всех на слуху многочисленнее проекты в сфере защиты животных, креативных индустрий, в области социальной работы – и все это делает по большей части именно молодежь. Ну и конечно ребята отчаянно и самоотверженно бьются за Россию в зоне СВО, их мужеству, героизму и стойкости могут позавидовать все поколения граждан России, они достойно продолжают дело своих дедов и прадедов», — добавляет политолог.

По его словам, такие изменения стали возможными благодаря деятельной позиции руководства России.

«Сейчас для самореализации молодежи созданы беспрецедентные условия – это и все время расширяющийся перечень профессиональных конкурсов, и программы профориентации, и рост числа бюджетных мест на профильных направлениях подготовки в ВУЗах, и помощь в старте своего дела. Российская молодежь получает в руки мощный инструментарий развития, и именно ей принадлежит будущее страны», — заключил Ухов.