Мушкет из карниза и поролоновые пули. Как в Москве возбудили дело на имперского инженера?

В Москве будут судить участника ролевой игры Warhammer за мушкет с шерстяными пулями

В Москве в третий раз направили в суд дело в отношении 32-летнего реконструктора, который шил костюмы и делал оружие для полевой ролевой игры Warhammer. Поводом для возбуждения дела стал муляж мушкета для стрельбы пулями из поролона, который был сделан больше шести лет назад. Подробности истории — в материале «Газеты.Ru».

Эльфы, гномы, криминал

8 февраля 2024 года Иван ехал из дома в театр, где работал реквизитором. С собой, помимо личных вещей, у него была сумка-чехол с мушкетом, который он использовался в постановках.

В метро его остановили сотрудники службы безопасности, потребовали открыть сумку и, увидев макет оружия, тут же передали реквизитора в руки полицейских .

Иван объяснил, что мушкет купил с рук еще несколько лет назад за три тысячи рублей, с тех пор муляж «работал» в театре сценическим инвентарем.

Эти показания правоохранителей не устроили, они изъяли макет и отдали на экспертизу. Эксперты признали муляж оружием, и полицейские начали поиск того, кто его изготовил . По цепочке вышли на 32-летнего Илью Агрелова.

По будням молодой человек — ведущий инженер конструкторского бюро, а в свободное от работы время — имперский инженер в отряде Рейкландской пехоты.

Илья увлекается играми живого действия (LARP) по мотивам культовой фантастической игры Warhammer . Мероприятия проводят в России с 2013 года. За это время они превратилось в крупнейшие в мире — ежегодно в играх принимают участие больше 1000 человек.

Илья Агрелов Из личного архива

На несколько дней люди из разных регионов собираются в определенной локации, забывают о том, что они бухгалтеры, повара, учителя, и погружаются в мир фэнтези. Здесь они примеряют на себя образы солдат, орков и эльфов.

Уже не первый год организаторы проводят игру в одном из российских регионов, заранее устанавливают декорации — деревни с кабаками, ярмарочные городки, лагеря, усадьбы.

Участники подают заявки и начинают подготовку еще за год — им нужно выбрать персонажа, продумать образ, изготовить костюм, аксессуары, оружие.

Сегодня появилось немало фирм, готовых сделать это на заказ, но на заре развития жанра все делалось исключительно самостоятельно из подручных материалов .

Рулоны ткани, мотки проволоки, куски ворблы (популярного листового термопластика. — «Газета.Ru»), бумажные выкройки, металлические пряжки, банки жидкой резины, баллончики краски, различные трубки и деревяшки — комната любого участника LARP на время превращалась в настоящую мастерскую.

Про необычное хобби не раз снимали сюжеты и писали статьи. Некоторые участники таких игр параллельно ездили и на исторические реконструкции, получая награды от местных властей за вклад в культурную жизнь города.

По мере того как в обществе рос интерес к игре, все внимательнее к людям в костюмах присматривались и полицейские. И если доспехи и мягкие сабли их интересовали мало, то муляж ружья — привлекал внимание.

«Это что-то вроде карниза»

Критериев, по которым полицейские разделяют макеты и оружие, — множество. Это и конструктивные особенности — наличие ствола, затвора и других элементов, и прочность, и возможность производства неоднократных выстрелов, и ряд других признаков.

Еще в 2016 году макет мушкета сделал и Илья Агрелов — за основу взял самую тонкую мебельную трубку, купленную в строительном магазине, а в качестве патронов использовал шерстяные шарики. Он был уверен, что на настоящее оружие это совершенно не похоже .

Уже уезжая с мероприятия, Агрелов подарил свой муляж другому игроку, а тот спустя несколько лет продал его театральному реквизитору.

О том, что, по версии следствия, он совершил сразу два преступления, Илья узнал лишь в феврале 2024 года, когда был задержан сотрудниками полиции.

Молодой человек признался, что делал макеты и даже сам привел оперативников на квартиру к другу, у которого в последний раз оставил сумку со всем инвентарем для игр, в том числе муляжами.

Все это, в том числе мушкет, оперативники передали на баллистическую экспертизу, в ходе которой их предстояло заправить порохом и выстрелить настоящими боеприпасами. Часть муляжей, сделанных Агреловым, после этого испытания сразу развалилась, но некоторые, в том числе мушкет, остались целы .

«Как он не разрушился — не представляю. Я сделал игровой мушкет, который стреляет поролоновыми шариками. Конечно, он не предназначен, чтобы стрелять чем-то другим, более того, этого категорически нельзя делать — он конструктивно, по прочностным характеристикам, не подходит для этого. Я использовал мебельную трубку с толщиной стенок в пару миллиметров. Это что-то вроде карниза, одна из самых тонких и дешевых трубок на рынке. Из таких стреляли в меня, стрелял я, никто, естественно, не поранился, но если туда напихать порох — модель будет опасна для того, кто стреляет», — объясняет Илья в разговоре с «Газетой.Ru».

Чтобы заставить мушкет выстрелить? экспертам пришлось повозиться. Специалист взял капсюль-воспламенитель, войлочные пыжи, дымный порох и картечь диаметром 9 мм. Первая попытка результата не принесла — произошла осечка.

«В результате исследования <...> установлено, что выстрела не происходило по причине недостаточной энергии боевой пружины, передаваемой на курок», — говорится в заключении специалиста.

Чтобы мушкет «заработал», пришлось зафиксировать курок и хвост спускового крючка двумя тросиками — так удалось произвести два выстрела.

Адвокат задержанного предоставил следствию множество видеоматериалов, на которых видно, что макет использовался в рамках игр и фестивалей и никакого умысла совершать преступление у Ильи не было. Он также отметил, что макеты Агрелов выдал добровольно, что влечет прекращение уголовного дела. Но это не помогло.

Молодому человеку предъявили обвинение по 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия) и 223 УК РФ (Незаконное изготовление оружия).

«Можно взять любого реконструктора»

По словам участников LARP, обойтись без «самоделок» в их хобби почти невозможно и такие прецеденты ставят под угрозу все их сообщество.

«Для реконструкторов, которые показывают какие-то исторические события, может быть и достаточно сделать что-то внешне похожее на оружие, но не способное стрелять — например, мушкет, в котором нет запального отверстия. У ролевиков ситуация посложнее. Это игра, и оружие должно «стрелять» в противника. Если мы отбрасываем вариант страйкбольных приводов и прочих заводских пулял, то вариантов остается немного, в основном это самоделки. Обычно стреляют поролоновым или войлочным, шерстяным шариком, и выстрелы совсем не мощные — забросит его можно метров на 15–30 », — рассказывает в беседе с «Газетой.Ru» участник подобных игр.

Случай Агрелова — уже не первая попытка привлечь к ответственности любителей исторических игр. В 2017 году в Москве разгорелся скандал после задержания реконструктора Владимира Масюка . Его машину остановили сотрудники ДПС, в багажнике нашли кольчугу, мечи, шлем и копию мушкета XVII века . Последний и привлек внимание полицейских.

Масюк рассказал, что мушкет ему подарили еще в 2011 году, использовался он исключительно как элемент костюма стрельца на различных военно-исторических фестивалях, но, как и в случае с Агреловым, полицейских доводы не убедили.

На Владимира возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение, перевозка огнестрельного оружия). Баллистическая экспертиза также признала мушкет гладкоствольным огнестрельным оружием, изготовленным кустарным способом и пригодным для стрельбы.

В поддержку мужчины выступили и другие реконструкторы, и все, кто связан с копиями исторического оружия.

«Человек, который имеет злой умысел, возьмет обычное огнестрельное оружие, а не будет использовать фитильный мушкет, который только заряжается пять минут», — заявлял организатор исторического фестиваля «Времена и эпохи» Алексей Овчаренко.

Только в 2018 году стало известно, что уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления.

«По такой логике можно взять любого реконструктора, у нас часто на бульварах стоят наряженные в исторические костюмы люди с ружьями, и привлечь к ответственности, — рассуждает в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Дмитрий Джулай. — Ни в одном из этих случаев умысла на изготовление оружия у людей нет, но, к сожалению, это в расчет не берут».

Сейчас Илья Агрелов находится под подпиской о невыезде. Уже дважды суд возвращал его дело на доследование, и теперь оно в очередной раз вернулось в суд.