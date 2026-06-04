4 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

4 июня в мире напоминают о важности защиты детей, пострадавших в зонах военных конфликтов и стихийных бедствий. В России профессиональный праздник у машинистов грузоподъемного крана. Западные христиане сегодня отмечают праздник Тела и Крови Христовых, а православные чтят мученика Василиска Команского. Какие еще праздники и исторические события пришлись на 4 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 4 июня

* Международный день невинных детей — жертв агрессии

Памятный день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 году в память о палестинских и ливанских детях, погибших в результате израильских бомбардировок. Постепенно его значение расширилось. Сегодня дата посвящена всем детям планеты, которые подвергаются физическому, психическому и эмоциональному насилию в зонах боевых действий. Эта проблема носит всеобъемлющий характер. По данным ЮНИСЕФ, свыше 470 млн детей живут в странах, затронутых конфликтами. В этот день проходят памятные акции, благотворительные мероприятия и конференции, призванные напомнить, что дети — самая уязвимая категория в любой войне.

* День машиниста грузоподъемного крана в России

Сегодня в России профессиональный праздник у машинистов грузоподъемного крана. В этот день в 2014 году министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ об утверждении профессионального стандарта «Машинист крана». Эти специалисты необходимы на стройках, заводах, в портах, особенно в крупных городах и промышленных регионах. Профессия требует крепких нервов, опыта и строгого соблюдения техники безопасности.

* Международный день корги

Корги — пастушьи собаки родом из Уэльса. Помимо миловидной внешности, у этой породы богатая история, которая насчитывает более тысячи лет — первые упоминания о них датируются X–XI веками. Несколько лет назад собаки с короткими лапами вошли в моду в России и стали популярными героями интернет-мемов. Однако праздник в честь них появился в США в 2019 году по инициативе энтузиастов из Омахи, штат Небраска. Цель даты — не только отметить популярность и привлекательность корги, но и привлечь внимание к вопросам ответственного содержания и спасения этих собак от недобросовестных хозяев.

Интересный факт Любовь к корги была характерна для королевы Елизаветы II, которая за свою жизнь владела более чем 30 собаками этой породы, что способствовало их популярности во всем мире.

* Всемирный день борьбы с кариесом

Этот праздник был придуман стоматологами и впервые прошел в 2013 году. Основная цель праздника — пропаганда здорового образа жизни и своевременного лечения зубов.

Кариес — очень распространенное заболевание. В детском возрасте оно занимает первое место среди хронических и встречается в 5–8 раз чаще прочих. Статистические данные показывают, что в экваториальных регионах (Африка, Азия) кариес менее распространен, чем в приполярных областях (Скандинавия, Северная Америка). В развивающихся странах также отмечен более высокий уровень распространения кариеса.

Причины образования кариеса: плохая экологическая ситуация (например, в населенном пункте плохая вода — недостаточное количество фтора), наследственность, неправильное питание матери, курение, несоблюдение правил гигиены, неправильное питание.

Необычные праздники 4 июня • Международный день спойлеров. Шуточный праздник для тех, кто любит обсуждать сюжетные повороты фильмов и книг, несмотря на возмущение окружающих. В интернете в этот день принято публиковать забавные предупреждения и «раскрывать» концовки картин. • Всемирный день гаража. В этот день в 1896 году Генри Форд собрал и запустил свой первый автомобиль (Ford Quadricycle) в кирпичном сарае, который послужил ему первым гаражом. • День «Обнимите свою кошку». Если у вас есть кошка — сегодня ее нужно обнимать чаще обычного. Такое проявление ласки, по заверению ученых, помогает снижать уровень стресса у обоих участников процесса.

Что отмечают в разных странах 4 июня

День национального единства — Венгрия. В этот день в 1920 году был подписан Триановский договор, который завершил Первую мировую войну для Венгрии, но привел к потере более двух третей ее территории и населения. В честь этой даты с 2010 года в стране отмечают День национального единства. Праздник подчеркивает единство всех венгров, независимо от их места проживания.

День государственных символов — Казахстан. Учрежденный в 2007 году праздник посвящен трем главным атрибутам суверенитета страны: флагу, гербу и гимну. Новые государственные символы утвердили в Казахстане в 1992 году. В школах сегодня проводятся патриотические уроки, улицы и здания городов украшают национальными флагами.

День государственного флага — Эстония. У флага Эстонии долгая история. Сине-черно-белый триколор прошел путь от студенческого знамени до главного государственного символа независимой республики. Первый флаг был освящен в этот день в 1884 году в церкви города Отепя.

День знамени Оборонительных сил — Финляндия. Официальный флаг-день в Финляндии приурочен ко дню рождения маршала Карла Густава Эмиля Маннергейма — культового полководца, который считается основателем финских вооруженных сил. В этот день в Финляндии проходят торжественные военные парады с участием пехоты, авиации и бронетехники, где награждают отличившихся военнослужащих.

Религиозные праздники 4 июня

День памяти святого мученика Василиска Команского

Василиск Команский жил в начале IV века и приходился племянником святому Феодору Тирону. Вместе со своими соратниками, братьями Евтропием и Клеоником, пострадал за веру во время гонений при императоре Максимиане Галерии. Когда Евтропий и Клеоник погибли мученической смертью, Василиск попал в темницу. Во сне ему явился Господь, предсказав мученическую кончину в Команах Понтийских (на территории современной Турции).

Во время пути к месту казни в Команах Понтийских мученика привязали к сухому дереву под палящим солнцем. Согласно преданию, по его молитве земля содрогнулась, из скалы забил источник, а иссохший ствол покрылся листвой. Правитель Агриппа пытался заставить его принести жертву языческим богам, но святой отказался. Помолившись, мученик призвал с неба огонь, который испепелил идолов в капищеязыческом святилище. Затем Василиску отсекли голову и должны были бросить его тело в реку. Но христиане выкупили останки святого и тайно похоронили. Впоследствии на месте его погребения построили церковь. Верующие рассказывали, что молитвы святого их исцеляли.

День памяти праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца

Праведный Иаков Боровичский — особо почитаемый святой, прославившийся множеством посмертных чудес и исцелений. Самое известное прославление произошло около 1540 года. К селению Боровичитерритория современной Новгородской области по реке Мсте приплыла льдина с открытым дубовым гробом, в котором покоилось тело юноши. Местные жители трижды отталкивали льдину от берега, но она упорно возвращалась. Тогда старейшинам во сне явился сам юноша и сказал: «Я такой же христианин, как и вы. Мое имя Иаков, я получил имя в честь святого Иакова, брата Господня». После этого мощи поместили в часовне, а в 1544 году перенесли в местный монастырь. В 1657 году часть мощей по распоряжению патриарха Никона перевезли в Иверский монастырь на Валдае. Считается, что припадающие к святыне получают облегчение от недугов.

Праздник Тела и Крови Христовых у западных христиан

Католическое торжество посвящено таинству Евхаристии. Праздник появился в XIII веке, когда, согласно преданию, в небольшом итальянском городке Больсене произошло чудо. Молодой священник из Богемии, не веривший в таинство Евхаристии, во время мессы стал умолять Господа развеять его сомнения. После поднятия священного хлеба священнослужитель увидел, как на корпоралечетырехугольном плате, используемом во время Евхаристии выступила кровь в пяти местах, по числу ран Христа.

Услышав о произошедшем, папа Урбан IV послал епископа забрать священное полотно. Позже он признал чудо и утвердил праздник Тела и Крови Христовых, который в 1264 году стал обязательным для всей Церкви. В католической традиции его отмечают ежегодно в первый четверг после Троицы.

Народные праздники 4 июня

Соловьиный день (Василисков день, Василиса Соловьиха)

В народе день памяти мученика Василиска называли Василисковым или Соловьиным. Существовало поверье, что сегодня соловьи начинают петь в полную силу, возвещая о наступлении настоящего лета. Крестьяне с утра выходили за околицу слушать их трели. Считалось, что тот, кто первым услышит соловья, будет удачлив весь год. Девушки плели венки из березовых веток и пускали их по воде: поплывет — к свадьбе, утонет — к печали.

Ярило Мокрый (Троян)

Это отголосок древнеславянских верований, символизирующий проводы весны и встречу летнего плодородия. В этот день, по преданию, бог Троян одолел Черного Змея. Люди поминали предков, изготавливали обереги из веток рябины и полыни, чтобы оградить жилище от зла. Девушки и замужние женщины устраивали обряд «опахивания»: запрягали в плуг нескольких босых девушек и проводили борозду вокруг деревни, создавая незримый защитный круг. Знахари же собирали утреннюю росу: ее считали особенно целебной, дарующей красоту и здоровье.

Именины 4 июня

* Владимир,

* Даниил (Данила),

* Захар,

* Иван,

* Макар,

* Михаил,

* Павел,

* Софья (София),

* Фаддей,

* Федор,

* Яков.

Приметы: что можно и нельзя делать 4 июня

Приметы о погоде

Сильные росы и туманы — к хорошему урожаю.

Пение соловья ночью — к ясной погоде.

Тусклое мерцание звезд с красноватым оттенком — к дождю.

gergosz/Shutterstock/FOTODOM

Что можно делать 4 июня

* Слушать соловьев и других птиц: считалось, что пение приносит радость и удачу на весь год.

* Собирать утреннюю росу и умываться ею — это сулило здоровье и красоту.

* Устраивать поминальные трапезы в кругу семьи и вспоминать добрым словом предков.

* Проводить обряды защиты дома: вешать ветки рябины и полыни над входом.

Что нельзя делать 4 июня

* В Соловьиный день категорически запрещалось свистеть самому, чтобы не накликать в дом нечистую силу.

* Сеять и сажать огородные культуры: все, что посеяно в Соловьиный день, якобы пойдет в ботву или сорняки, а не в урожай.

* Ссориться и громко кричать, особенно на природе — это могло «спугнуть» лето.

* Ломать ветки деревьев и рвать цветы без нужды — чтобы не навлечь беду на род.

Лунный календарь 4 июня

Фаза Луны: убывающая Луна, 19-й лунный день.

До 16:45 Луна в знаке зодиака Козерог, после переходит в знак Водолея.

Этот лунный день, по мнению сторонников эзотерики, считается очень непростым. В воздухе витает тяжелая энергетика. Луна в Водолее делает людей более независимыми в суждениях, но вместе с тем упрямыми и непредсказуемыми, поэтому важные решения сегодня лучше отложить. Рекомендуется не поддаваться на провокации и не выяснять отношения, в противном случае есть вероятность испортить их еще сильнее.

4 июня родились люди под знаком Близнецы, который находится под покровительством Меркурия. Им свойственны общительность, остроумие и легкая переменчивость.

Какие исторические события произошли 4 июня

* 1703 год — в Санкт-Петербурге заложен Домик Петра I — первое жилое здание, построенное из сосновых бревен за три дня в 1703 году. Царь Петр I проживал в нем с 1703 по 1708 год, наблюдая за строительством города. Впоследствии вокруг домика была возведена защитная галерея, а в 1930 году он стал музеем, в него можно попасть и сегодня.

* 1922 год — в издательстве «Рабочая газета» вышло первое иллюстрированное сатирическое приложение, которое позже получило название «Крокодил». Журнал стал популярным изданием в СССР благодаря публикации карикатур и фельетонов и достигал тиража в 6,5 млн экземпляров.

* 1975 год — The Rolling Stones стала первой западной рок-группой, получившей гонорар за выпуск своих песен в СССР. Советская фирма «Мелодия» выпустила пластинку с четырьмя композициями группы, включая Paint It, Black и Ruby Tuesday.

* 1989 год — в ночь на 4 июня на перегоне между станциями Аша и Улу-Теляк произошел мощный взрыв газа из-за утечки из продуктопровода. В момент прохождения двух пассажирских поездов взорвалось облако газа, что привело к гибели 575 человек и ранениям у 623 пассажиров. Это стало крупнейшей железнодорожной катастрофой в истории СССР.

* 2010 год — американская компания SpaceX успешно осуществила первый запуск ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал. Ракета вывела на орбиту прототип космического корабля Dragon, что стало важным шагом в развитии коммерческих космических полетов.

John Raoux/AP

Кто родился 4 июня

* В 1903 году родился Евгений Мравинский — советский дирижер, главный дирижер Ленинградского филармонического оркестра с 1938 по 1988 год. Мравинский также преподавал в Ленинградской консерватории и был удостоен звания народного артиста СССР.

* В 1907 году родилась Розалинд Расселл — американская актриса, комедиантка и певица. Она была четырежды номинирована на премию «Оскар» и получила пять премий «Золотой глобус».

* В 1910 году родился Кристофер Кокерелл — британский инженер и изобретатель судна на воздушной подушке (ховеркрафта). Он работал в компании Marconi и участвовал в разработке радионавигационных систем во время Второй мировой войны. В 1969 году Кокерелл был посвящен в рыцари за свои заслуги в инженерии.

* В 1930 году родился Виктор Тихонов — советский хоккеист и тренер, возглавлявший сборную СССР и клуб ЦСКА. Под его руководством сборная СССР выиграла три олимпийских золота и восемь чемпионатов мира.

Кто скончался 4 июня • В 1748 году умер Алексей Чириков — русский мореплаватель, капитан-командор, исследователь северной части Тихого океана и прилегающих побережий Азии и Америки.

• В 1999 году умер Юрий Васильев — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.

• В 2004 году умер Владислав Успенский — советский и российский композитор, профессор Санкт-Петербургской консерватории, автор мюзикла «Анна Каренина».

• В 2012 году умер Эдуард Хиль — советский и российский эстрадный певец (баритон), народный артист РСФСР.

Кто отмечает дни рождения 4 июня

* 90 лет исполняется Брюсу Дерну — американскому актеру кино и телевидения. Он известен своими ролями в фильме «Великий Гэтсби» (1974) и картине «Небраска», за которую получил премию за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале и номинацию на «Оскар».

Актриса Анджелина Джоли Global Look Press

* 51 год исполняется Анджелине Джоли — американской актрисе, обладательнице двух премий «Оскар», трех «Золотых глобусов» и премии «Тони». Помимо работ в кино, она известна благотворительной и гуманитарной деятельностью: Джоли была специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

* 41 год исполняется Евгению Устюгову — российскому биатлонисту и двукратному олимпийскому чемпиону.

* 36 лет исполняется Джецун Пеме Вангчук — королеве Бутана, супруге монарха Джигме Кхесар Намгьял Вангчука.