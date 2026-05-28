В России 28 мая отмечается День пограничника — праздник тех, кто стоит на страже рубежей нашей Родины. Сегодня пограничники отражают атаки на Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Специальная военная операция показала, что структура, исторически нацеленная на охрану границ от нарушителей и контрабандистов, представляет собой полноценную боевую силу.

Неравный бой

28 мая 1918 года Совет Народных комиссаров РСФСР создал Главное управление пограничной охраны, положив начало службе, которая и по сей день остается щитом страны. Сегодня государственную границу Российской Федерации охраняет и защищает Пограничная служба ФСБ России.

В ходе специальной военной операции российские пограничники своими героическими действиями доказали, что с честью хранят традиции самоотверженного служения Родине тех, кто в 1941 году первыми встали на пути немецких захватчиков, не щадя своей жизни.

Один из самых ярких эпизодов весны 2025 года — бой 25 приморских пограничников против 150 украинских спецназовцев у села Поповка Краснояружского района Белгородской области. Шестикратно превосходящий силами противник с поддержкой бронетехники и массированным артиллерийским огнем пытался захватить стратегически важный опорный пункт.

Бой продолжался несколько часов. Пограничники находились под непрерывным обстрелом, отражали атаки тяжелой техники, вели ближний стрелковый бой. Когда противник вплотную приблизился к позициям, пограничники ради победы над врагом рискнули жизнями, несколько раз вызывая огонь собственной артиллерии на себя. Героическое сражение за опорный пункт продолжалось до прихода подкрепления, которое отбросило атакующих.

Вход в блиндаж был полностью завален и прибывшим на подмогу бойцам 128-й бригады пришлось разгребать завалы и буквально из-под земли вызволять пограничников. Все остались живы, хотя ранен оказался каждый, и некоторые сильно пострадали.

«Приморцы показали пример доблести и героизма, который достоин высших государственных наград, — заявил Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР. — Подвигом 25 наших богатырей должна гордиться вся страна, они новый символ русской воинской доблести».

Погибали, но не сдавались

Исполняя свой долг, многие пограничники в ходе СВО погибли, совершив подвиг во имя защиты Родины и своих сограждан. Их мужество и самоотверженность навсегда останутся частью летописи воинской славы России.

Массовый героизм пограничников на территории Курской области, где в 2024 году они, в том числе ценой собственных жизней, сдерживали наступление значительно превосходящих сил противника, отметил Владимир Кулишов, первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы. По его словам, примеры мужества и отваги пограничники показывают и на других участках границы, примыкающих к зоне проведения СВО.

5 августа 2024 года геройской смертью пал майор Юрий Смолкотин, командированный на защиту границы в Курской области начальник погранзаставы на российско-грузинском участке границы. Он со своими бойцами принял бой с превосходящими силами ВСУ, которые прорывались на российскую территорию. Когда удерживать позиции стало невозможно, Смолкотин приказал подчиненным отходить, а сам, дважды раненый, остался их прикрывать, а потом подорвал себя гранатой вместе с украинскими военными.

7 августа 2024 года при отражении атаки на Курскую область героически погиб заместитель начальника погранконтроля КПП «Суджа» капитан ФСБ Дорджи Манджиев. Находясь в полном окружении, он запросил огонь артиллерии на себя.

Два друга-пограничника Юрий Орехов и Юрий Милютин из Пскова героически погибли под Суджей в Курской области, ценой жизни сдерживая прорыв украинских войск, чтобы мирные жители успели эвакуироваться. Трое их земляков — прапорщики Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Михаил Карпов, Владимир Куленков и Иван Чернышов посмертно были награждены орденами Мужества за храбрость и самоотверженность, проявленные в боевых действиях по пресечению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации.

30 апреля 2026 года геройски погибли восемь членов экипажа морского пограничного катера «Сокол», ценой своей жизни защитив Крымский мост от атаки украинских безэкипажных надводных катеров, начиненных взрывчаткой. Совместными усилиями с бойцами Росгвардии и моряками Черноморского флота восемь катеров были уничтожены на подходе к мосту, но еще два прорвались, и катер пограничников принял их удары на себя, затонув на месте боя в Керченском проливе. Из 11 членов экипажа выжило только трое выброшенных за борт взрывной волной.

Охота на диверсантов

Новой реальностью для пограничников на границе с Украиной стало выявление и ликвидация диверсионно-разведывательных групп, засылка агентуры под видом мирных жителей. И эту борьбу они ведут, не щадя себя.

27 мая 2022 года — в неравном бою с украинской ДРГ на территории Суземского района Брянской области пали смертью храбрых шесть брянских пограничников: Александр Данюков, Алексей Разумов, Вадим Черкасов, Николай Филиппов, Сергей Конаплев, Владимир Локонов. Диверсанты выстрелом из РПГ смертельно ранили сразу трех пограничников. Еще одного пограничника в карауле на улице застрелил вражеский снайпер. Двое уцелевших пограничников открыли ответный огонь по диверсантам, но силы были неравны и оба погибли от шквального вражеского огня. За проявленное мужество и героизм при защите рубежей нашей Родины указом президента все шестеро посмертно награждены медалью «За отличие в охране государственной границы». В честь подвига героев-пограничников установлен памятник в сквере Мужества поселка Суземка.

7 июня 2023 в бою с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) в Белгородской области погиб прапорщик Сергей Кожухов, выпускник Московского пограничного института ФСБ. Указом президента он посмертно награжден орденом Мужества. 22 августа 2023 года в бою с ДРГ, приникшей в Брянскую область, геройски погиб пограничник, лейтенант Александр Николаев из Выборга.

1 июля 2025 года прапорщик-пограничник Олжас Сейтахметов из Омска в бою прикрыл огнем из автомата эвакуацию раненых сослуживцев и лично поразил ударный дрон противника, погибнув при исполнении воинского долга. Посмертно он был представлен к ордену Мужества.

Западный фронт: игры с огнем

Отдельного внимания заслуживает обстановка на западных границах России, где пограничники ежедневно сталкиваются с провокациями стран НАТО. Масштаб и частота этих провокаций неуклонно растут. Проявлениями откровенной враждебности стало регулярное проведение военных учений НАТО вблизи российских границ с демонстративной отработкой военных действий против нашей страны. Только в мае 2026 года такие учения прошли дважды.

Маневры Sword-26 были развернуты сразу на нескольких стратегических направлениях: на Крайнем Севере, в Балтийском регионе, на территории Польши. В этих учениях было задействовано 15,5 тыс. военнослужащих. Учения Amber Shock-26 с участием 3,5 тыс. военнослужащих прошли вблизи польского города Ожиш, всего в 60 километрах от Калининградской области. Калининград в этих играх уже давно записан в разряд узловых целей, которую в случае конфликта планируется как можно быстрее изолировать и подавить.

Самолеты-разведчики НАТО практически ежедневно совершают полеты вдоль российских границ в Прибалтике. Страны Европы неоднократно предпринимали попытки ограничить свободу судоходства России в Балтийском море.

«С учетом сложившихся угроз национальной безопасности в регионе продолжаем последовательно наращивать потенциал пограничных органов на границе с недружественными государствами Европы, а также совершенствуем совместную деятельность с подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации, Росгвардии, МВД России, органами исполнительной власти по защите и охране государственной границы Российской Федерации», — рассказал Владимир Кулишов.

При этом российские пограничники действуют профессионально и сдержанно, не поддаваясь на провокации, но и не оставляя без ответа ни одного нарушения.