«Выстрелил в затылок»: под Липецком студент-отличник вместе с другом убил своего отца

В Липецкой области 18-летний студент вместе с другом убил своего отца. По информации СК, приятель молодого человека выстрелил жертве в затылок. SHOT утверждает, что сын добивал отца ножом. После задержания фигуранты признались, что тщательно планировали преступление. На допросе сын расстроился, что придумал «плохой план» расправы над отцом, поскольку его «быстро вычислили».

В Липецкой области по подозрению в убийстве 42-летнего мужчины задержаны 18-летний сын погибшего и друг юноши, сообщил Следственный комитет России.

Следователи выяснили, что 22 мая подозреваемые находились в автомобиле в окрестностях села Ольховец Лебедянского округа. Там юноша выстрелил из огнестрельного оружия в голову отца своего друга, который сидел на переднем пассажирском сиденье, отметили в ведомстве.

По информации SHOT, сына жертвы зовут Артем, он учится в Липецком техническом университете и давно планировал расправиться со своим отцом — Алексеем. Лучший друг юноши Дмитрий «без проблем» согласился помочь и спрятать тело. Когда Алексей приехал за Артемом в общежитие, чтобы забрать его домой, сын сел к нему в машину вместе с приятелем.

«По пути, спустя 20 минут, парни набросились на жертву в машине — тот сопротивлялся, но Дима хладнокровно выстрелил в мужчину несколько раз, а Артем добил ножом», — пишет SHOT.

Стоит отметить, что СК не подтвердил информацию о нескольких выстрелах и ножевых ранениях.

Фигуранты спрятали тело в лесу и покинули место происшествия. Дмитрий уехал к себе домой, а Артем — в общежитие.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ). Областная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

Поиски и признание

23 мая в правоохранительные органы поступило сообщение от родственников о безвестном исчезновении отца и сына. Была организована поисковая операция.

«В поисковых мероприятиях принимали участие представители силовых структур, волонтеры и местные жители», — сообщили в региональном управлении МВД России.

Как рассказали в областном отделении отряда «ЛизаАлерт», к 23 опытным поисковикам присоединились девять добровольцев.

«Девять человек пришли на помощь. Просто приехали, звонили <…> Это были и мама с сыном, и девочки местные из соседних городочков», — поделилась представительница отряда в беседе с РИА Новости.

Полицейские нашли автомобиль и тело мужчины в течение суток. Сотрудники уголовного розыска при взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ России установили местонахождение подозреваемых и задержали их.

Во время поисков следователи допросили Дмитрия. По данным SHOT, юноша «заметно нервничал» и солгал о том, что у него была практика в колледже. В итоге он сознался в преступлении.

«Я достал самодельный пистолет из рюкзака и совершил выстрел в затылок его отцу. Сидел я сзади», — сказал молодой человек.

Артема задержали чуть позже. На допросе он заявил, что не раскаивается в убийстве, а также расстроился, что придумал «плохой план» расправы над отцом, поскольку его «быстро вычислили» , добавил SHOT.

В СК подтвердили, что преступление тщательно планировалось. По данным SHOT, фигуранты заранее купили оружие, переделали его под огнестрельное и взяли нож.

По информации ТАСС, возможным мотивом убийства мог стать конфликт на тему изготовления и нелегальной продажи оружия.

«По одной из версий, мужчина узнал, что его сын вместе с другом решили изготавливать оружие и нелегально продавать его. На фоне конфликта парень предложил знакомому убить отца», — говорится в публикации.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Супруга убитого мужчины заверила, что отношения отца и сына были хорошими, конфликтов в семье не было. «Сын не мог убить отца», — приводит ее слова Telegram-канал 112.

Соседка жертвы уточнила, что мужчина занимался грузоперевозками, а его сын был отличником. Мать юноши не принимала участие в поисках, поскольку «неходячая», добавила женщина.