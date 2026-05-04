Valo в деле экс-депутата: почему гостиничный бизнес оказался в зоне удара

Никулинский районный суд Москвы в феврале 2026 года изъял в доход государства активы группы «Сирена-трэвел». Это стало следствием антикоррупционного иска Генпрокуратуры к экс-депутату Госдумы Ренату Шайхутдинову. Под аналогичное решение попал и гостиничный бизнес. Государству отошли 100% долей «ВАЛО Сервис» и «ВАЛО Хоспиталити», управляющих семью апарт-отелями в Санкт-Петербурге. Если по «Сирена-трэвел» суд выстроил развернутую цепочку аффилированности, то в случае с «ВАЛО» в материалах дела прослеживается лишь одна линия — давнее знакомство управляющего сетью Константина Сторожева с Ренатом Шайхутдиновым. Как гостиничный проект оказался в центре антикоррупционного спора — в материале «Газеты.Ru».

Росимущество получило контроль над гостиничными активами, связанными с «Сирена-Трэвел», чьи собственники фигурируют в расследовании громкого коррупционного дела. В управление ведомства перешли 100% долей в ООО «Отель Инвест» и ООО «Вест Бридж Отель», которым принадлежит гостиничный комплекс Novotel на 233 номера, расположенный на улице Маяковского в центре Санкт-Петербурга. Также государство стало владельцем компаний «Вало Хоспиталити», «Вало Инвест» и «Вало Сервис», управляющих сетью из шести апарт-отелей Valo с общим номерным фондом около 3,5 тыс. номеров в Санкт-Петербурге.

Коррупционный скандал

Эти активы связаны с владельцами «Сирены-трэвел» — разработчика крупнейшей российской системы бронирования авиабилетов Leonardo. В конце февраля 2026 гда Никулинский районный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства от 25% до 100% долей в бизнесе 26 компаний. По версии надзорного ведомства, структура создавалась при участии депутата Госдумы Рената Шайхутдинова, который использовал активы ГУП «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации», ранее находившегося под его руководством.

Как полагает Генпрокуратура, Шайхутдинов, обладая статусом действующего парламентария, обеспечивал проекту административное покровительство, привлекал доверенных лиц и номинальных соучредителей, а также фактически сохранял контроль над финансово-хозяйственной деятельностью группы, извлекая доход в обход антикоррупционных ограничений.

В число ответчиков по делу вошли около полутора десятков человек, которых, по версии надзора, в разные годы привлекали как соучредителей IT-компаний, менеджеров и доверенных лиц. При этом, как утверждается, реальное управление оставалось за Шайхутдиновым, который принимал ключевые решения и обеспечивал распределение прибыли внутри группы.

Отдельно в материалах дела фигурирует гостиничная сеть Valo в Санкт-Петербурге. По версии Генпрокуратуры, проект был реализован за счет средств, полученных от деятельности группы «Сирена», и стал одним из способов легализации доходов. Комплекс включает шесть апарт-отелей общей площадью 185,5 тыс. кв. м (около 3,5 тыс. номеров) и оценивается в 16,8 млрд руб., тогда как его совокупная капитализация на рынке, по экспертным оценкам, может достигать порядка 50 млрд руб.

Рикошет по отельеру

Если требования к группе «Сирена-Трэвел» Генпрокуратура выстраивала через разветвленную сеть родственных, корпоративных и финансовых связей, то в отношении гостиничного проекта Valo, как считает сторона защиты, столь же убедительной доказательной базы представлено не было.

Из мотивировочного решения суда первой инстанции следует, что ключевым основанием для вывода об аффилированности Константина Сторожева с Ренатом Шайхутдиновым стало его прошлое трудоустройство в структурах, связанных с депутатом, — до 2008 года.

В подтверждение суд сослался на записи в трудовой книжке, показания двух свидетелей из материалов допросов 2005 года по делу о банкротстве ГУП ГАВС, а также на документ 2001 года, обозначенный как «оперативные данные» без подписи и процессуального оформления. Дополнительно были использованы списки помощников депутатов.

Именно на этом массиве данных суд фактически «замкнул» всю конструкцию связи, хотя самый поздний упоминаемый документ относится к 2010 году — окончанию статуса помощника депутата. После этой точки, как отмечает защита, в материалах дела отсутствуют какие-либо подтверждения взаимодействия Сторожева и Шайхутдинова.

Далее доказательная логика в материалах дела «проваливается». С 2008 года Сторожев начал работать с крупными игроками петербургского девелопмента — ЛСР, «УНИСТО Петросталь», НИИ РосНИПИ урбанистики — и постепенно ушел в развитие собственной компетенции в сегменте апарт-отелей. Он участвовал в отраслевых конференциях, формировал концепции доходной недвижимости, выступал на публичных площадках. Иными словами, выстраивал самостоятельную профессиональную траекторию без какого-либо подтвержденного пересечения с группой «Сирена-Трэвел».

Новая модель

На новую ступень своего развития Сторожев вышел в 2017 году, когда сформировал модель гостиничного бизнеса, работающую на базе апартаментов, принадлежащих множеству частных инвесторов еще на стадии строительства. В 2025 году историю этой концепции опишет его супруга Марина Сторожева в книге «Путь визионера».

Идея быстро получила практическое воплощение. В Санкт-Петербурге, совместно с застройщиком ООО «ГАЛС», был запущен проект на улице Салова, появилась первая управляющая компания гостиничного формата: ООО «Вало Сервис». С этого момента модель начала масштабироваться.

На одной площадке были сформированы сразу шесть апарт-отелей с единым управлением. Все они строилисьна основании отдельных договоров с дольщиками — на управление, оснащение и эксплуатацию. Проект на Салова стал одним из крупнейших в стране: около 2,5 тыс. апартаментов, объединенных в единую гостиничную систему.

Далее модель начали тиражироваться: Сторожев стал работать уже с разными девелоперами, каждый из которых реализовывал собственный проект апартаментов. Эти застройщики не связаны между собой — речь идет о параллельных, самостоятельных бизнесах.

Однако в решении суда появился вывод, что «для сокрытия истинного бенефициара Сторожев К.В. фактически предпринял действия по формированию собственного публичного образа предпринимателя, активно участвующего в профессиональном сообществе девелоперов и отельеров вместе со своей супругой Сторожевой М.М.». Какими именно доказательствами подтвержден этот тезис, в тексте решения не раскрывалось. Далее аналогичный статус получили и другие топ-менеджеры проектов Valo. При этом, подчеркивает защита, в материалах дела отсутствовали даже факты их знакомства.

«Общество «Вало Сервис» не имеет и никогда не имело какой-либо аффилированности с Шайхутдиновым Р.Г. и ГК «Сирена-Трэвел». Упоминание компании в контексте заявленных требований к иным участникам рынка является ошибкой», — говорится в официальном заявлении компании, подписанном Константином Сторожевым.

В документе допускается, что это может быть связано с ранним участием Сторожева в запуске гостиницы Novotel, однако подчеркивается, что он вышел из проекта в 2008 году и продолжил карьеру в других компаниях. Отдельно указывается, что управляющая компания «Вало Сервис» была создана в 2017 году как самостоятельный бизнес для управления отелем на Салова, 61, и никак не связана с гостиницей Novotel.

Также отмечается, что источники финансирования строительства прозрачны и публичны: проект реализовывался в рамках 214-ФЗ за счет средств дольщиков и банковского кредитования. При этом «Вало Сервис», как оператор семи отелей в Санкт-Петербурге, не является собственником недвижимости: все номера принадлежат более чем 2,5 тыс. физических и юридических лиц. Несмотря на это, суд первой инстанции эти доводы не принял.

На этом фоне возникает вопрос о масштабах Valo. В публичном поле звучат оценки от 18 млрд до 50 млрд руб., однако структура бизнеса принципиально отличается от классического «актива».

У Valo нет недвижимости в собственности, нет автопарка и значительных денежных средств на балансе. Это не имущественный холдинг, а операционная модель, основанная на договорах управления, аренды и эксплуатации объектов, созданных за счет частных инвестиций. Иными словами, ключевой актив здесь не имущество, а система управления гостиничной инфраструктурой и команда, которая ее обслуживает.

Что дальше

Получается, что «ВАЛО» — совсем не типичный актив для обращения в доход государства. И вопрос о том, как его реализовывать на торгах, пока остается открытым. Речь идет не о классическом гостиничном бизнесе с одним собственником и понятной структурой управления, а о сложной системе обязательственных отношений с тысячами физических лиц — дольщиков и инвесторов. В такой конфигурации потенциальный покупатель сталкивается сразу с несколькими барьерами.

Во-первых, управление подобным комплексом требует выстроенной и устойчивой коммуникации с большим числом собственников. Без уже действующей операционной системы это превращается в сложную организационную задачу с высоким уровнем рисков.

Во-вторых, загрузка комплекса — около 2,5 тыс. номеров в одной локации — сама по себе нетривиальна. На рынке немного примеров, где такой объем стабильно работает в едином гостиничном цикле без просадок по доходности.

В-третьих, часть объектов вышла на рынок относительно недавно и, по оценкам участников рынка, ещё не достигла плановой доходности, при этом сохраняется долговая нагрузка, связанная со стадией запуска проектов.

В сложившейся ситуации решение суда меняет восприятие всей модели. На текущий момент Константин Сторожев обжалует решение суда. Однако если апелляция не будет удовлетворена, дальнейшая судьба имущественных комплексов останется неопределенной.