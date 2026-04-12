Православная Пасха является главным церковным праздником Светлого Воскресенья Христова. Ежегодно Пасха отмечается в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Российские эксперты рассказали, почему православие является основой идентичности и духовного кода россиян.

Национальная идентичность

По словам социолога Ильи Ухова, православная вера служит основой национальной идентичности, задает ценностную и цивилизованную рамку развития России и несет в себе созидательную силу, благодаря которой наша страна добилась выдающихся успехов.

«Отмечая Пасху, мы в России, конечно же, вспоминаем как великое чудо воскресения Христа – так и празднуем саму жизнь, которая неподвластна никаким оковам, она возрождается и обновляет нас, дает нам надежду на будущее воскресение и Победу добра над злом», — говорит он.

Ухов добавляет, что сейчас Россия ведет непримиримую борьбу за новый миропорядок.

«В России как ни в каком другом месте, пожалуй, сплелись воедино православная вера и последние технические достижения. Православие у нас стало творческой верой, верой созидателей. Недаром в нашей стране появился и русский космизм, и сама идея освоения новых пространств была привнесена – и практически реализована, именно в России», — говорит социолог.

Также эксперт отмечает, что православная вера в годы испытаний лишь укрепляется и становится путеводным маяком для новых свершений.

Историческая связь

Как говорит политолог Петр Колчин, российский народ и православная вера имеют тесную историческую связь.

«Православие – основа русской идентичности. Неслучайно в имперские времена принадлежность к Православной церкви заменяла графу «национальность». Русский – значит православный. Это простая и понятная миллионам формула», — отмечает он.

Колчин добавляет, что без православия не может быть ни России, ни русских.

Также политолог отмечает, что православие становится все более популярным среди молодежи.

«Сегодня в народе Пасхе уделяется соответствующее внимание. Все больше людей идут в церковь на пасхальную службу. Особенно важно, что такие тенденции наблюдаются и среди молодежи. Несмотря на «модные» языческие веяния, многие юноши и девушки проявляют интерес к православию», — говорит эксперт.

По мнению политолога, православие имеет судьбоносное значение для будущего России.

«Это постепенное возрождение духовности – залог того, что Россия сохранит свою идентичность, свою культуру, свои традиции. Наши православные основы сильнее любых испытаний времени», — отмечает Колчин.

Возрождение православия — возрождение государства

Политолог Данила Гуреев считает, что возрождение государства как одной из ведущих мировых держав на международной арене неразрывно связано с возрождением православия в духовной жизни наших граждан.

«Безусловно, на протяжении столетий православие давало нужный импульс развитию отечественной философии и науки, а православные ценности – защита слабых, оказание помощи нуждающимся, стремление к достижению справедливости и равенства – составляли идейное ядро нашей внешней политики», — говорит он.

Эксперт добавляет, что это проявляется и в современном мире.

«Сегодня, когда Россия снова развивается как суверенное государство и решительно отстаивает свои национальные интересы, можно наблюдать обращение наших граждан к православию, его многовековому духовному наследию», — говорит он.

Гуреев отмечает, что за многие годы Пасха стала по-настоящему традиционным праздником для подавляющего большинства россиян.

«Подготовление пасхальных блюд и их освещение в церкви, встреча с родными и близкими – все это вновь стало ежегодной светлой традицией, которая откликается в обществе. Благодаря православию мы вернулись к своему уникальному культурному коду и действительно, а не просто на бумаге, представляем собой самобытное государство-цивилизацию», — заключает политолог.