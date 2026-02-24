Суверенны во всех смыслах. Эксперты назвали важный результат СВО. Что самое главное

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Итоги подводить рано, но уже сейчас можно утверждать, что одним из ключевых результатов СВО стало укрепление внутреннего суверенитета и чувства достоинства россиян. Как оценивают промежуточные результаты СВО эксперты и в чем видят ключевые изменения для страны – в материале «Газеты.Ru».

На расширенной коллегии Минобороны глава государства заявил, что главным итогом СВО стало возвращение России статуса полного суверенитета.

«Главное, что произошло за время проведения специальной военной операции, заключается в том, что Россия вернула себе статус полного суверенитета. Россия стала во всех смыслах этого слова суверенной страной», — подчеркнул президент.

По сути, речь идет о смене парадигмы: если раньше суверенитет зачастую воспринимался как политическая формула, то теперь он рассматривается, как практическая способность государства принимать решения, исходя исключительно из собственных национальных интересов — без оглядки на внешнее давление.

По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, главным результатом спецоперации стало укрепление суверенитета – политического, экономического, технологического и ценностного. Каждый из собеседников рассматривает этот процесс в своем аспекте, но сходится в одном: речь идет о качественной трансформации государства и общества.

Санкции как точка роста

Одним из самых неожиданных результатов СВО для оппонентов стала устойчивость российской экономики, отмечает политолог, продюсер экспертного клуба «Дигория» Анна Косарева. По ее словам, страна смогла выстоять под беспрецедентным санкционным давлением, сохранить финансовую систему и запустить процессы адаптации.

Ограничения, которые изначально воспринимались как угроза коллапса, стали стимулом для развития собственных производств, логистических маршрутов и финансовых инструментов.

«Статус России на внешнеполитической арене уже не тот, что был четыре года назад. Мы видим, как все больше государств стремятся присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Участники этих объединений готовы к дедолларизации и созданию систем расчетов в национальных валютах», — говорит эксперт.

По ее оценке, Россия сегодня выступает одним из центров формирования новой мировой архитектуры, что также усиливает ее суверенный статус.

Герой России Олег Пивоваров предлагает измерять результат СВО через достижение стратегического государственного суверенитета — способности страны самостоятельно определять курс развития и гарантировать безопасность.

«Спецоперация продолжается, но уже достигнутые результаты носят исторический характер. Главный итог заключается в том, что Россия становится во всех смыслах суверенной державой, способной самостоятельно определять свой путь развития и обеспечивать безопасность на десятилетия вперед», — подчеркивает он. В этом контексте суверенитет понимается не как изоляция, а как возможность выбора — партнерств, экономической модели, образовательной политики, культурной повестки.

Новые герои и кадровая трансформация

Отдельный акцент эксперты делают на изменении общественных настроений. Герой России, начальник центрального штаба движения Юнармия Владислав Головин (позывной «Струна») говорит о росте патриотизма и консолидации общества.

«Специальная военная операция — серьезный вызов. Однако он привел к тому, что Россия укрепила политический, экономический, культурный и технологический суверенитет. В стране появляются новые герои — бойцы, доказавшие стойкость и мужество на фронте, продолжают служить на благо Родины уже в мирной жизни», — отмечает он.

По словам Головина, особенно заметны изменения среди молодежи. Юнармейцы, кадеты, школьники активно интересуются вопросами развития страны, историей, перспективами самореализации. В общественном пространстве укрепляется образ служения как ценности — не только военной, но и гражданской.

Генеральный директор президентской платформы Россия — страна возможностей Андрей Бетин связывает укрепление суверенитета с формированием новой управленческой элиты. По его словам, уход западных брендов и технологий не стал катастрофой, а стал точкой внутренней мобилизации.

«Весь мир убедился: в России есть все для достойной жизни, учебы, работы, самореализации. Главное — у нас есть запрос на созидание», — подчеркивает он.

Особое внимание Бетин уделяет программе «Время героев», реализуемой совместно с Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Проект направлен на интеграцию участников СВО в систему государственного и муниципального управления. По мнению эксперта, речь идет не просто о кадровом резерве, а о формировании новой культуры управления — основанной на ответственности, дисциплине и готовности принимать решения.

Суверенитет как внутреннее состояние

Член Экспертного клуба «Дигория», председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий отмечает, что изменения затронули систему образования и региональное развитие. Переход к более самостоятельной внешней политике стал импульсом для переосмысления образовательных программ: от внедрения «Разговоров о важном» в школах до курса «Основы российской государственности» в вузах.

Кроме того, усилилось внимание к внутреннему туризму и развитию регионов. Субъекты Федерации формируют собственный дизайн-код, инвестируют в инфраструктуру, развивают культурные маршруты. По словам Гурарий, СВО стала рубежом, который разделил общественную жизнь на «до» и «после».

Политолог Илья Гераскин в заметке для сайта «Актуальные комментарии» обращает внимание на менее очевидный, но, возможно, самый глубокий сдвиг — изменение самоощущения общества. По его мнению, исчезла потребность постоянно оправдываться или сравнивать себя с внешними стандартами. Дискуссия о том, «соответствуем ли мы», уступила место вопросу «чего мы хотим сами».

Эта трансформация особенно заметна в культурной сфере. За последние годы сформировался устойчивый запрос на собственную повестку — от кино и сериалов до музыки, литературы и видеоигр. Отечественные проекты перестают восприниматься как альтернатива и становятся нормой. В этом смысле внутренний суверенитет — это не только институты и экономические показатели, но и ощущение достоинства, самостоятельности, права на собственный путь.

Эксперты сходятся во мнении: главный промежуточный результат СВО заключается не только в военных аспектах, а в глубокой внутренней перестройке. Усиление суверенитета проявляется в экономике, международных связях, кадровой политике, образовании и культуре. СВО стала катализатором процессов, которые, возможно, назревали и ранее, но именно внешнее давление придало им ускорение и необратимость.

Окончательные оценки еще впереди. Однако уже сейчас можно говорить о том, что Россия переживает этап формирования новой модели развития — модели, в центре которой стоят самостоятельность, ответственность и чувство национального достоинства.