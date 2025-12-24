Опираясь на родное: как изменились культурные предпочтения россиян в уходящем году

Интерес к российскому контенту в 2025 году вырос на 87%

Уходящий 2025 год для российской культуры стал временем возвращения к корням — собственным смыслам, традициям и образам. Его итоги показывают: запрос на культурный суверенитет перестал быть декларацией и отчетливо проявился в реальных предпочтениях аудитории. Россияне разных поколений все чаще выбирают отечественную музыку, кино, театры и фестивали, а национальные мотивы выходят за рамки нишевого интереса и становятся естественной частью современной культурной повестки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вдохновение Родиной

Одним из самых ярких событий года стал фестиваль «Таврида.АРТ», в 2025 году объединивший более 100 тыс. участников со всей страны. Концерты, спектакли, выставки и мастер-классы показали, насколько органично фольклор и российские традиции вписываются в современные форматы.

Молодые музыканты, артисты и дизайнеры не просто цитировали наследие, а переосмысливали его, предлагая новую визуальную и смысловую составляющую.

По словам генерального директора АНО «Таврида.Арт» Ксении Артемьевой, если раньше молодежь ориентировалась преимущественно на западные тренды, то сегодня безусловной для нее становится опора на российскую культуру.

«Национальный колорит стал характерной чертой для творчества молодых профессионалов. Мы видим, как органично молодые люди взаимодействуют с нашим культурным кодом: предлагают современное переосмысление традиционных орнаментов и элементов народного костюма в дизайне, этнических мотивов — в музыке, сюжетов народных сказок и произведений классики — в литературе и театральном искусстве. Можно с уверенностью сказать, что все «российское» становится не просто трендом, но и способом выразить свою любовь к России, восхищение ее историей и традициями», — отметила Артемьева.

Логичным продолжением этого процесса стала программа «#СВОяКУЛЬТУРА» в Академии «Меганом». Она дополнила уже реализованные проекты #СВОеКИНО и #СВОяМУЗЫКА.

Участники создавали фильмы, музыкальные произведения, тексты и медиаконтент в сотрудничестве с профессиональными наставниками, опираясь на свидетельства ветеранов спецоперации, что обеспечивало историческую достоверность.

В рамках проекта в Москве дважды прошел концерт «Баллады СВО — Время выбрало нас», показавший, что традиция фронтовой песни в России не только сохраняется, но и развивается: многие композиции, исполненные участниками спецоперации, быстро «ушли в народ».

Интерес к культурным корням проявился и в детской тематике. К всероссийскому конкурсу «Родная игрушка» присоединились рекордные 28 тыс. участников из 89 регионов страны.

Лучшие проекты, созданные детьми и взрослыми, получили поддержку и готовятся к выходу на рынки детских магазинов и маркетплейсов.

На международном уровне важным событием стал конкурс «Интервидение-2025», прошедший в Москве и собравший участников из двух десятков стран. Мероприятие показало, что Россия остается точкой притяжения для мирового творческого сообщества.

Аналогичную роль сыграл и восьмой сезон международной премии уличной культуры и спорта «КАРДО» в Ставрополе, объединивший участников из 58 стран и продемонстрировавший, что Россия задает тренды и в сфере уличной культуры.

Ренессанс отечественного контента

В массовой культуре 2025 год стал эпохой уверенного доминирования российского контента. В частности, западные исполнители практически исчезли из чартов, а отечественные приобрели небывалую популярность.

К примеру, молодежь массово слушает Надежду Кадышеву и Надежду Бабкину, а патриотическая песня «Матушка земля» Татьяны Куртуковой вовсе стала обязательным саундтреком зумерских вечеринок.

Многие российские исполнители зафиксировали рост прослушиваний в десятки раз, а Кадышева возглавила рейтинг самых дорогих певиц страны.

Параллельно растет и число офлайн мероприятий: с 2022 года количество фестивалей и концертов в России увеличилось на 158%.

В кино и сериальной индустрии также усилился разворот к собственному культурному коду. На экраны возвращаются исторические и биографические драмы, славянское фэнтези и даже шпионские триллеры, в основе которых — национальная история.

Существенную роль в этом сыграл Институт развития интернета (АНО «ИРИ»). В 2025 году он определил 175 проектов, получивших финансовую поддержку на сумму 22,6 млрд рублей. Речь идет об игровых, документальных, анимационных, мультимедийных проектах и компьютерных играх.

Всего за последние пять лет ИРИ поддержал более 2000 инициатив, суммарно набравших свыше 20 млрд просмотров.

По данным TelecomDaily, к апрелю 2025 года доля российских сериалов на крупнейших онлайн-платформах приблизилась к 50%. «Кинопоиск» зафиксировал рост интереса к отечественному контенту с 63% до 87% за три года.

Аналогичный тренд наблюдается и в кинотеатрах: если в 2019 году доля российских фильмов составляла 23%, то сегодня — уже 80%. По итогам 11 месяцев девять из десяти самых кассовых фильмов оказались отечественного производства, а совокупные сборы превысили 46 млрд рублей, что на 10% больше показателя 2024 года и на 27,8% — 2023-го.

Как отмечает писатель и член Общественной палаты РФ Сергей Лукьяненко, когда президент России говорит, что суверенитет должен быть «в сердце людей», это прежде всего сигнал для творческого сообщества — не стесняться собственной культурной оптики и не подменять ее чужими интонациями.

«2025 год стал показательным в плане укрепления нашего культурного суверенитета. Здорово, что этот внутренний разворот к своим смыслам уже просматривается в предпочтениях аудитории: россияне все чаще выбирают отечественную музыку, кино, сериалы, российский контент уверенно занимает лидирующие позиции в стримингах и кинотеатрах, а молодое поколение, пресытившись западной культурой, открывает для себя силу русского языка и литературы», — подчеркнул писатель.

Лукьяненко добавил, что для него, как для писателя, это особенно важно, так как вдохновляет писать честно, опираясь на неисчерпаемый потенциал российской культуры и не оглядываясь на чужие шаблоны.

От театра до геймдева

Театр также перестал быть досугом исключительно для старшего поколения. Интерес к нему сегодня равномерно распределен между возрастными группами от 19–24 лет до 45–59 лет.

«Мы, как деятели театра, очень внимательно следим за теми процессами, которые происходят внутри общества. И уже сейчас можно смело заявить, что есть запрос на отечественный культурный код внутри спектаклей и других культурных продуктов. Если раньше мы пытались жить в цивилизационных канонах западной культуры, то сейчас совершенно очевидно, что мы возвращаемся к собственному пути», — отметил художественный руководитель «Покровка.Театр» и Нового Манежа Дмитрий Бикбаев.

Он добавил, что российские театральные деятели сегодня стали осознанно как искать собственные культурные коды, так и переосмыслять их для создания новых произведений, созвучных общественному запросу.

Сохраняется у аудитории высокий интерес и к российской литературе, а рынок видеоигр демонстрирует небывалый рост спроса на проекты с национальным колоритом.

По прогнозам аналитиков, в 2025 году объем рынка видеоигр в России достигнет около 200 млрд рублей, что примерно на 7% больше, чем годом ранее.

Осознанная гордость

Показательно и то, что в 2025 году у россиян вырос интерес к достижениям страны в целом. Национальный центр «Россия», созданный по распоряжению президента, за первый год работы с 4 ноября 2024 года принял более 500 тыс. гостей. Более 230 тыс. человек побывали в центре в составе экскурсионных групп, свыше 14 тыс. стали участниками волонтерских акций.

Популярность экспозиций центра соотносится с общественными настроениями: сегодня 81% россиян заявляют, что гордятся своим гражданством.

Это стало возможным во многом благодаря системной политике президента России, который не раз подчеркивал: «Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои гуманитарные, культурные смыслы, востребованные и в стране, и в мире».

В совокупности тенденции показывают, что интерес к собственной культуре у россиян перестал быть реакцией на внешние обстоятельства — это осознанный общественный выбор. В 2025 году культура все чаще становится пространством самоидентификации — способом говорить о себе, своей истории и будущем на собственном языке. Обращение к традиции больше не воспринимается как шаг назад: напротив, именно она становится точкой опоры для обновления и развития.