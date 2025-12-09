День Героев Отечества: что означает 9 декабря для новых поколений россиян?

Россия отмечает 9 декабря День Героев Отечества — памятную дату, которая соединяет несколько эпох: от георгиевских кавалеров XVIII века до защитников страны в новейшей истории. Праздник появился в календаре меньше двадцати лет назад, но уже успел превратиться в повод для большого разговора о смелости и долге. Почему подвиг и выбор остаются актуальными темами и какие примеры вдохновляют самих героев — в материале «Газеты. Ru».

Как 9 декабря появилось в календаре?

День Героев Отечества — сравнительно молодая дата. Она была закреплена федеральным законом в 2007 году: депутаты внесли изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», добавив в перечень 9 декабря как особый день памяти.

Закон звучит сухо: «чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров орденов Святого Георгия и Славы». Но за этим формулированием — целый ряд событий и смыслов героических страниц российской истории.

Дата выбрана не случайно. Она отсылает ко Дню георгиевских кавалеров в Российской империи: 26 ноября (9 декабря по новому стилю) 1769 года Екатерина II учредила орден Святого Георгия — высшую военную награду, которой отмечали личную храбрость на поле боя.

В ХХ веке георгиевская традиция была прервана, орден отменен. В XXI — восстановлена: орден Святого Георгия снова стал высшей военной наградой уже Российской Федерации, а вместе с ним в календарь вернулся и день, когда принято говорить «спасибо» тем, кто пошел навстречу риску и смерти ради других.

От имперского ордена до «Золотой Звезды»

Сегодня в адресатах праздника — несколько поколений и наградных систем. Формально 9 декабря посвящен:

Героям Советского Союза,



Героям Российской Федерации,



кавалерам ордена Святого Георгия,



кавалерам ордена Славы.

Фактически — всем, кто совершал подвиг в бою или в мирной жизни и был отмечен высшими знаками отличия. Это фронтовики Великой Отечественной, летчики-испытатели, космонавты, ликвидаторы аварий, участники современной специальной военной операции, спасатели, врачи, добровольцы.

В эти дни в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходят церемонии награждения: президент вручает «Золотые Звезды» Героя России военным, добровольцам, участникам СВО. Государство таким образом показывает: герои — это не только бронзовые фигуры на постаментах, но живые люди, которых можно увидеть и услышать.

«Герой не задумывается никогда»

На вопрос «Кто такой герой?» звучат разные ответы. Однако в них неизменно повторяются ответственность, готовность к риску и внутренняя собранность.

Андрей Фроленков — полковник, Герой России, дважды отмеченный медалью «За отвагу» — считает, что слово «герой» сегодня не о какой‑то «касте избранных», а о простом человеке, не отступающем в критический момент.

«Герой не задумывается никогда. Это обычный человек, который имеет смелость, воспитание, закалку, внутренний стержень, чтобы «выстрелить» в нужный, критический момент, который готов к самопожертвованию ради идеи и товарищей. Он думает масштабно, понимает, что от него зависит, в том числе, исход замыслов верховного главнокомандующего и даже ход истории», — отмечает Андрей Фроленков.

Смелость Фроленков определяет как «превосходство над обстоятельствами» — способность, даже оказавшись в очень жесткой ситуации, сохранить убежденность, что ты сильнее и победишь.

«Близким объясняю именно важность профессии, но не важность конкретных жизненных событий, не рассказываю о боевых операциях. Поясняю, что люблю находиться «на острие», что профессию выбрал осознанно, именно «мужскую работу» выполняю, что Родина для меня – не просто слово. Они меня понимают и поддерживают, терпят, волнуются и переживают», — рассказывает Андрей.

В тяжелые моменты он перечитывает Юлиана Семенова и его «Семнадцать мгновений весны»: «Там есть все — анализ, поиск решений, мгновенные нестандартные шаги и адское терпение».

В канун праздника Андрей благодарит верховного главнокомандующего и своих бойцов, которых считает «преданными и стойкими».

Майор, Герой России Владимир Манохин, кавалер ордена Мужества, добавляет еще один штрих к портрету современного героя: «Это человек, который остается Человеком с большой буквы даже в самых нечеловеческих обстоятельствах». По его мнению, герою присущи честность, смелость и готовность пожертвовать собой ради других.

«Мой пример для подражания — маршал двух стран, дважды Герой Советского Союза, Константин Константинович Рокоссовский, чье имя носит прославленное Дальневосточное гвардейское высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище, которое я закончил. История его становления, как великого полководца, очень интересна и полна, как приятных моментов, так и «темных» времен. Он никогда не отчаивался и шел вперед с высоко поднятой головой», — подчеркивает Владимир Манохин.

И хотя Владимир не причастен к ВДВ, однако признается, что по жизни всегда идет с девизом знаменитого командующего Василия Маргелова: «Сбит с ног — сражайся на коленях, идти не можешь — лежа наступай!»

Владимир благодарит свою маму за то, что подарила ему эту жизнь и воспитала Человеком.

Семейная школа героизма

Для Героя России Игоря Юргина 9 декабря — не только государственная дата, но и день личной семейной памяти. Оба деда Игоря воевали в годы Великой Отечественной войны. Один служил в контрразведке «Смерш», был награжден медалью «За отвагу». Второй прошел пехотой всю войну и дошел до Берлина. Эти истории не лежали мертвым грузом в архиве — о них говорили дома, передавали как часть семейной традиции.

Не меньшее влияние оказали родители — простые рабочие из Якутии. Мать управляла мостовым краном, отец водил тяжелый карьерный самосвал. «Своим «ратным» трудом в тылу они дали мне правильные ориентиры», — говорит Юргин.

«И для меня 9 декабря — это день памяти павшим нашим предкам. Сейчас, в условиях современных вызовов, в ходе специальной военной операции, появляются новые герои. Я и сам стал участником этих событий, поэтому для меня этот день значим вдвойне — еще и потому, что будет встреча с президентом. Встречаясь со своими боевыми товарищами, мы вспоминаем наши будни, пусть и маленькие подвиги, и время, проведенное в зоне специальной военной операции», — делится Игорь Юргин.

Смелость он описывает как «преодоление страха, нахождение в себе силы перейти границу привычного и войти в зону реального действия»: не останавливаться на уровне размышлений, а делать шаг вперед, когда того требует ситуация.

И, перечисляя тех, кому хотел бы сказать спасибо в День Героев, он в первую очередь называет родных и товарищей: маму, отца, супругу, детей, команду и друзей.

«Гагарин, который летел в неизвестность»

Герой России Артур Орлов — участник президентской программы «Время героев» и председатель правления «Движения Первых». Для него 9 декабря — «про историческую память, которая становится личной».

Он уверен: есть истории, которые должен знать каждый школьник. Одна из них — путь Юрия Гагарина.

«Для меня совершенно уникальна история Юрия Алексеевича Гагарина. Человека, который готовился к полету в Космос, но не мог быть на сто процентов уверен, что вернется. Он не знал будущего, как все пройдет, сработает ли правильно система, реализуется ли задуманный план, сможет ли он благополучно приземлиться. По сути, он летел в неизвестность и при этом был морально готов. Одним своим «Поехали!» простой русский парень вдохновил весь мир», — отмечает Артур Орлов.

Сам Артур признается, что сомнения есть у любого человека, даже у героя: бывают моменты растерянности, усталости, когда хочется спросить себя: «Зачем я вообще все это начал?»

«Жизнь — штука гибкая и многогранная: бывают взлеты, бывают падения. И каждый по-своему переживает стресс, неуверенность, растерянность. Иногда человек просто «отключает голову» и ни к кому не прислушивается, хотя советоваться, честно говоря, нужно всегда. Правильный выбор часто рождается в обсуждении. Сложные моменты бывают у всех. Это нормально, это жизнь, и я уверен — каждый с этим сталкивался», — признается Артур Орлов.

На вопрос, как вообще говорить с обществом о героизме, он отвечает, что надо быть искренним и честным, делиться реальными историями — своими и других людей, ведь формальные слова не находят отклика.

«Я общаюсь с детьми и молодежью, участниками Движения Первых. Когда говоришь от души — сразу видишь реакцию: улыбки, живой взгляд аудитории. В этот момент понимаешь, что вы на одной волне и ребятам действительно интересно. Особенно когда они начинают задавать вопросы — настоящие, из их жизни, то, что их сейчас волнует. В общении важны открытость и умение оставаться человеком», — добавляет Артур Орлов.

Герой как ориентир для будущего

Сегодня вокруг 9 декабря выстраивается целая сеть мероприятий — от федеральных форумов до уроков мужества в школах. В этом году центральным событием станет патриотический форум российского общества «Знание».

В числе участников государственные деятели, Герои России, участники СВО и военкоры. Они рассказывают о героических подвигах, личном опыте и роли граждан в развитии страны.

В регионах пройдут концерты, встречи с ветеранами, акции памяти, лекции и выставки, посвященные героям разных эпох. Георгиевские залы, драматические театры и музейные пространства в этот день становятся площадками для разговора о тех, кто своим поступком изменил ход чужой жизни — а иногда и истории страны.

Но главное, чему учит этот день, — что героизм не всегда выглядит как большой парадный эпизод. Это может быть решение офицера в бою, выдержка врача в переполненном отделении, смелость добровольца, который едет помогать незнакомым людям, или честная многолетняя работа, как у родителей героев, выросших в семьях рабочих и тружеников.

День Героев Отечества фиксирует в календаре не только память о подвигах, но и простой вопрос к каждому: на что ты готов ради тех, кого любишь, и ради своей страны?

И пока у общества есть люди, на которых можно равняться — от маршалов и космонавтов до тихих героев повседневности, — у него есть и внутренний ориентир, который не зависит ни от политической конъюнктуры, ни от внешних вызовов.