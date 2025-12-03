Москвичи выбирают новые форматы: как меняется уровень жизни в городских кварталах

Москва всегда жила в ритме перемен, и архитектура очень ярко отражает этот процесс. То, что ещё недавно считалось нормой — одинаковые корпуса, однотипные подъезды и дворы без лица, — сегодня уступает место новым решениям. Горожане все чаще выбирают не просто квадратные метры, а стиль жизни с зелеными дворами и развитой инфраструктурой. Как меняется подход девелоперов, чтобы соответствовать запросам клиентов — в материале «Газеты.Ru».

От места для проживания к месту для жизни

За последнее десятилетие жилой фонд Москвы пополнился миллионами квадратных метров, но настоящая революция произошла не в количестве, а в качестве. Столичные девелоперы совершили резкий поворот от типовых «коробок» к концепции кварталов с собственной идентичностью.

Фасады стали изготавливать из новых материалов, придавать им разные формы.

Подъезды превратились в просторные лобби, а привычные дворы стали благоустроенными общественными пространствами.

Город постепенно формирует новый уровень: кварталы должны быть не просто местом для проживания, а средой, в которой хочется оставаться надолго.

«Город и его жители меняются, и вместе с этим меняется наша задача: понять, как город может компенсировать возникающие дефициты и поддерживать психологическое здоровье горожан, особенно детей и молодежи», — комментировал ранее декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

И девелоперы стали учитывать этот фактор, формируя многообразие предложений под самые разные запросы горожан.

«Главное изменение за последние десять лет — на рынке появилось разнообразие. Если раньше было больше запросов на поиск «квадратных метров», то теперь большее количество жителей имеет свой собственный приоритет: кому-то важна атмосфера района, кому-то — близость к центру, кто-то смотрит на социальную инфраструктуру, кто-то — на архитектуру», — комментирует урбанист, управляющий партнер студии средового дизайна KARST Николай Медведенко.

Эксперт также отмечает, что спрос однозначно стал более осознанным, и предложение стало это учитывать — а рынок стал к этому готов.

От типовых домов к индивидуальным решениям

Современные кварталы проектируются так, чтобы жилье было не только функциональным, но и отражало сценарии жизни людей. Архитекторы, проектировщики, ландшафтные дизайнеры все больше внимания уделяют свету, пространству, озеленению и общественным зонам. Если раньше акцент делался на квадратные метры, то сегодня в центре внимания — качество жизни.

Жители уже не хотят одинаковых корпусов — им важно, чтобы район имел собственную атмосферу.

Панорамные окна, вариации этажности, разные формы балконов и террас — все это формирует эмоциональное восприятие дома и делает его частью городской среды.

«Вариация этажности, в отличие от многоэтажных домов, выполненных по стандартным проектам, создает динамичный силуэт и добавляет интерес к внешнему виду квартала, дает возможность не только создавать интересные пространственные решения, но и позволяет справиться с проблемой «сплошной стены», оптимизировать вентиляцию двора и снизить теплопотери дома, а также позволяет не затенять дворовую территорию и соседние дома», — замечает Ирина Милькина, начальник проектно-учебной лаборатории городского развития Государственного университета управления (ГУУ).

«Важны тонкости: что ты видишь, подходя к дому, как звучит домофон, насколько чисто в подъезде, какой материал под ногами, как учтена сезонность растений вашего квартала — что ты видишь зимой и летом. Это уже не просто набор фасадов, а сценарий жизни, продуманный от вашего метро до вида из окна. Люди не всегда могут это вербализовать, но именно такие мелочи — звук, тактильность, запах, логика маршрута — создают ощущение «мне здесь хорошо». И в этом сегодня главный сдвиг — продукт на рынке предлагает сценарии жизни и набор ощущений», — подчеркивает Николай Медведенко.

Роль девелоперов

Одним из ярких примеров нового подхода стала линейка проектов ПИК «Серия плюс». Сегодня 100% новых корпусов, которые девелопер строит в Москве, относятся к проектам повышенного комфорта — с индивидуальной архитектурой, разработанной приглашенными архитектурными бюро, тщательно продуманными общественными пространствами и выразительными входными группами.

Кварталы «Серии плюс» уже составляют 47% от всех объектов ПИК, находящихся в строительстве в Москве. Сейчас компания реализует 19 таких проектов в столице.

«Мы проектируем исходя из реального сценария жизни человека: как он выходит из квартиры утром, возвращается вечером, где гуляет с детьми, куда ставит велосипед. Все это должно быть продумано — от планировки квартиры до среды двора. Мы полностью обновили продукт, чтобы ощущение комфорта начиналось не у не у двери, а с момента, когда человек оказывается в пространстве квартала», — говорит Дмитрий Малышкин, руководитель блока стратегического развития продукта ПИК.

Главная особенность нового подхода — уникальность архитектуры. В проектах «Серии плюс» работают ведущие архитектурные бюро, благодаря чему каждый квартал получает собственный облик и характер. Объемы, пропорции и ритм фасадов формируют узнаваемую среду и создают цельный образ района.

«Мы сознательно отказались от шаблонных решений. Архитектура для нас — не украшение, а инструмент, который делает жизнь удобнее и качественнее. Например, большое остекление не только придает облику здания современное «звучание», но и наполняет квартиры естественным светом, делает пространство более открытым. Балконы и террасы создают возможность выйти на воздух, поработать или отдохнуть, не покидая дома. Каждое архитектурное решение продумано с точки зрения пользы и комфорта для жителей», — отмечает Дмитрий Малышкин.

Новый подход ПИК распространяется и на социальную инфраструктуру. Компания глубоко погружена в образовательную среду и проектирует детские сады и школы, исходя из понимания реальных потребностей детей. Это позволяет продумывать все до мелочей — от пропорций пространства и уровня освещения до логики перемещений, зон отдыха и игровых площадок.

Кроме того, компания первой начала проектировать школы, ориентированные на эмоциональный комфорт детей, что стимулирует у учеников желание учиться и творить — этому уделяется особое внимание.

Школы ПИК проектируются как современные образовательные кластеры, в которых детям комфортно учиться, творить и заниматься спортом. Пространства и дворовые площадки позволяют выбирать активность по интересам, поддерживают движение и коммуникацию между детьми. Так школа становится местом, где формируется не только образовательная, но и социальная, спортивная культура.

Дом, где комфорт на первом месте

Проекты «Серии плюс» отличаются от типовой застройки. Окна от пола до потолка наполняют квартиры естественным светом, а из комнат открываются панорамные виды на город. Просыпаешься — и сразу видишь Москву во всей красе. Балконы здесь разнообразные: открытые и закрытые, французские, фигурные в виде полукруга или трапеции. Это то, что делает каждый дом узнаваемым.

При этом ПИК прокачал не просто архитектуру, а продукт в целом — теперь он учитывает любые жизненные сценарии своих жителей, где они становятся главными героями.

Входные зоны спроектированы как лобби — с высокими потолками, витражным остеклением, продуманными местами для хранения колясок и велосипедов, а также гостевыми санузлами, где в том числе предусмотрены столики для пеленания. Заходишь в дом — и попадаешь в современное общественное пространство, где приятно находиться.

Дворы здесь больше похожи на парки — это пространства с прогулочными тропинками и декоративными растениями, местами для отдыха и работы на свежем воздухе в тени деревьев, современными детскими площадками из натуральных материалов.

На первых этажах — благоустроенные торговые аллеи, где есть стильные кафе с большими витринами и магазины, а рядом — оригинальные игровые пространства-плейхабы и многофункциональные спортивные зоны с индивидуальным дизайном.

Технические решения тоже на уровне: теплые полы в ванных комнатах, внутрипольные конвекторы, коллекторная разводка отопления, подготовка под бризеры. Все это работает незаметно, но уверенно создает комфорт, который чувствуешь каждый день.

Таким образом, ПИК Серия плюс — это продуманный подход к жилью, где архитектура, благоустройство и технологии объединены в единую систему. Девелопер вместе с городом формирует новый уровень жилья для столичных районов — такой, где высокое качество жизни становится нормой, а не исключением.