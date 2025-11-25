«Везде перья, бабушка завернута в ковер». Что известно об убийстве родственников Шаляпина?

В Волгограде следователи вернулись к расследованию дела о жестокой расправе над бабушкой певца Прохора Шаляпина, совершенной 29 лет назад. Тогда в квартире были обнаружены два тела — пенсионерки и ее дочери. Спустя 24 года был задержан единственный подозреваемый, но его обвинили лишь в одном убийстве. В подробностях запутанной истории разбиралась «Газета.Ru».

«Мне было всего 12 лет»

22 ноября 2025 года певец Прохор Шаляпин сообщил, что Краснооктябрьский районный суд Волгограда отпустил убийцу его родственников из-за истечения сроков давности.

«Отпустили, у меня, знаете, волосы дыбом от такого», — заявил он в интервью журналистам.

Жестокая расправа произошла в феврале 1996 года. Тогда в пятиэтажке на улице Поддубного в Волгограде были обнаружены тела двух женщин с множественными ранениями. Убитыми оказались 60-летняя бабушка Шаляпина и его 35-летняя тетя .

Пенсионерке убийца нанес около 30 ударов ножом, а ее дочери — прострелил голову через подушку. Из дома пропали деньги — в поиске наживы преступник перерыл весь дом.

«Мне было всего 12 лет. Помню, вошел в квартиру и вижу эту страшную картину: везде перья, в ковер завернута убитая бабушка и тетя», — вспоминал певец.

Раскрыть дело по горячим следам не вышло. Спустя несколько месяцев, в мае 1996 года, прокуратура приостановила расследование .

Через три года после трагедии Прохор Шаляпин уехал из Волгограда. По его словам, переезд в Москву стал одним из самых счастливых моментов, но страшные картины из детства он запомнил навсегда.

«А если бы вашу семью жестоко убили?»

Снова к расследованию дела о двойном убийстве следователи вернулись спустя более чем 20 лет . Поднимая архивы, сотрудник управления СКР по Волгоградской области сверил отпечатки пальцев убийцы с теми, что находились в базе, и обнаружил совпадение.

Оказалось, на месте преступления оставил следы местный житель Алексей Лиманский . Его задержали в 2020 году, к этому моменту он уже был неоднократно судим, в том числе за разбой, кражу iPhone и хранение наркотиков.

На допросе волгоградец частично признал вину — по его словам, он убил только одну женщину , 35-летнюю тетю Шаляпина. Как уверяют следователи, сначала он ударил жертву ножом в шею, затем выстрелил из гладкоствольного оружия в висок.

Главным доказательством по делу стали три отпечатка пальцев Лиманского, оставленные в квартире. Мотивом преступления назвали присвоение денег — накануне трагедии родственницы певца продали свою комнату в коммунальной квартире.

С утвержденным обвинительным заключением дело поступило в суд для рассмотрения по существу. В ходе заседания защита подсудимого потребовала прекратить дело из-за истечения сроков давности.

Как отметил адвокат, по закону лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления прошло 10 лет. Кроме того, Лиманский не уклонялся от правосудия, в розыск его никто не объявлял.

Прокурор против удовлетворения этого ходатайства не возражал, а потерпевший на суд не явился. Судья постановила прекратить дело. Лиманского отпустили прямо в зале суда.

Это решение, согласно данным на портале суда, было принято еще в октябре 2021 года. Шаляпин о своем недовольстве публично заявил спустя четыре года, 22 ноября 2025-го.

«Хочется задать вопрос: а если бы вашу семью жестоко убили 24 года назад, вы бы их тоже оправдали за истечением сроков давности? Меня берет обида», — объяснял он журналистам.

По его мнению, собранных доказательств виновности оказалось недостаточно, что и позволило злоумышленнику избежать наказания.

«Я не убивал»

На новость тут же отреагировали в центральном аппарате СКР, заявив, что в Волгограде продолжается расследование второго дела — об убийстве 60-летней женщины. Кроме того, глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об обстоятельствах дела «с учетом озвученных в телеэфире доводов» .

После этого в сети стали появляться подробности истории и различные нестыковки. Так, по данным Telegram-канал Baza, Лиманского задержали в состоянии опьянения и сказали: «Подпиши, мы тебя отпустим, там сроки давности уже вышли, скоро поедешь домой».

Адвокат мужчины отметил, что в деле даже не совпали результаты баллистической экспертизы : преступник якобы стрелял в жертву с двух метров, а криминалисты зафиксировали выстрел в упор. Кроме того, оперативники так и не установили, кто убил 60-летнюю бабушку певца, хотя женщины находились в одной квартире.

«Я не убивал, не грабил этих женщин! Я их не знал и никогда с ними не встречался! Я узнал об их существовании лишь из материалов уголовного дела», — уверял в разговоре с изданием сам Лиманский.

Как отмечает Baza, соседи видели, как накануне трагедии дочь пришла к матери домой с двумя мужчинами «неславянской внешности»﻿, но их личности установлены так и не были.

По словам источника «Газеты.Ru» в правоохранительных органах, странностей в истории действительно немало. «Как минимум удивляет, почему вменили только одно убийство, когда жертвы две. Возможно, доказательств было настолько мало, что сошлись с фигурантом на одном эпизоде, а может быть дела разделили просто для того, чтобы у него не было возможности попросить суд присяжных», — отметил он.

Теперь разбирать в запутанной истории волгоградскому Следкому придется под присмотром главного управления СКР.