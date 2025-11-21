На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лед, музыка и праздничные программы: чем удивит каток на ВДНХ в этом сезоне

Главный каток России на ВДНХ готовится к открытию 11-го сезона
ВДНХ
Совсем скоро, 25 ноября, на ВДНХ заработает крупнейший каток под открытым небом. Он раскинется вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Подготовка к открытию идет полным ходом.

По словам Евгения Комарова, генерального директора компании «Русский лед девелопмент», основная работа уже завершена.

«В принципе, каток готов. Понятно, что лед нужно еще утюжить, сделать поверхность зеркальной, но это одна ночь — и все готово. Идут остаточные отделочные работы в павильонах, коньки везде разложены, проверяются камеры, отлаживается система контроля входа — выхода», — отмечает он.

Масштабы сооружения впечатляют. Площадь ледяной поверхности — более 20 тыс. квадратных метров, что позволяет единовременно принимать на льду более пяти тысяч гостей. Чтобы создать эту гигантскую площадку, потребовалось много усилий.

«Если все трубки, которые подо льдом идут и охлаждают этот лед, соединить и протянуть в одну линию, то получится приблизительное расстояние от Москвы до Архангельска», — делится деталями Евгений Комаров. Кстати, для того, чтобы доставить все необходимое к месту проведения работ, понадобилось около 200 груженых фур.

Расписание, билеты и инфраструктура

Каток будет работать ежедневно, кроме понедельника, в два сеанса. С 11:00 до 15:00 со вторника по пятницу и с 10:00 до 15:00 по субботам и воскресеньям — утренний сеанс. С 17:00 до 23:00 — вечерний сеанс со вторника по воскресенье. Для любителей ночных приключений запланирована серия катаний, когда площадка продлит работу до 02:00.

ВДНХ

Стоимость входного билета составит от 500 рублей для взрослых и от 300 рублей для детей.

Для гостей подготовили несколько категорий проката: стандартный, комфорт и бизнес. Те, кто придет со своими коньками, смогут воспользоваться двумя пунктами заточки. Еще у всех желающих получится оставить вещи в камере хранения.

Не останутся посетители и голодными: на территории катка развернется обширная гастрономическая программа с участием резидентов ВДНХ. В зоне отдыха кафе предложат вкусные пончики, горячие блины, вафли, трдельники, а также безалкогольный глинтвейн, сибирский чай и другие угощения. Кроме того, на катке будет работать единственный в Москве ресторан на льду «Варежка».

События и развлечения для всей семьи

Этот сезон для катка станет 11-м. Ледовая площадка станет частью масштабного проекта «Зима в Москве». Как подчеркивает Елена Жук, первый заместитель генерального директора ВДНХ, гостей ждет насыщенная программа.

«Ежегодно мы готовим насыщенную праздничную событийную программу, в том числе к открытию зимнего сезона на ВДНХ, которое в этот раз пройдет 28−29 ноября. И, конечно, планируем мероприятия ко всем ключевым событиям зимы — Всероссийскому дню хоккея, Рождеству, Масленице, новогодней ночи, каникулам, — все эти прекрасные любимые праздники не останутся без внимания», — делится она.

Также запланированы полюбившиеся многим музыкальные тематические диджейские вечеринки, а в праздничные дни гостей ждут выступления российских фигуристов.

Для самых маленьких и тех, кто только делает первые шаги на льду, заработает отдельный детский каток с собственным расписанием тренировок. А еще для любителей командных зимних игр с прошлого года доступна ледовая арена, которую можно арендовать для хоккейных матчей. Она находится около павильона №11 « Выставочно-торговый центр Республики Казахстан».

ВДНХ

Елена Жук называет каток на ВДНХ одним из самых красивых в мире, и не без оснований. «Наверное, это так, потому что он находится в окружении уникального архитектурного ансамбля XX века, национальных павильонов. Интересно, что в один день можно посетить и каток, и, например, выставку «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» в павильоне №1 «Центральный», — говорит она.

Организаторы надеются, что зима выдастся снежной и морозной, но теплое гостеприимство главной выставки страны и катка подарят всем улыбки и хорошее настроение.

