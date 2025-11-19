Экология, реновация и «Айка»: как прошел визит Юрия Трутнева в Норильск

Заместитель председателя правительства России и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провел рабочую поездку в Норильск, где посетил объекты «Серной программы» «Норникеля» и проинспектировал реализацию комплексного плана развития города до 2035 года. Визит вице-премьера, курирующего также арктическое направление, был сосредоточен на экологических проектах, модернизации городской инфраструктуры и социальных инициативах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Рекорд утилизации и эффективность более 99%

Первым пунктом программы стало посещение Надеждинского металлургического завода, где с конца 2023 года ведется комплексное опробование «Серной программы». Этот технологический комплекс — одно из крупнейших экологических вложений промышленной компании в стране: стоимость работ на НМЗ составила 250 млрд рублей.

Проект подразумевает внедрение в металлургический цикл полноценного химического производства. В его рамках дымовые газы печей взвешенной плавки улавливаются и перерабатываются в серную кислоту, которая затем нейтрализуется известняком в гипс. «Белая» пульпа перекачивается в специализированное хранилище.

Даже в тестовом режиме в 2023 году показатели стали рекордными — было утилизировано 390 тыс. тонн диоксида серы. Совокупные выбросы «Норникеля» по компании снизились почти на 24% — до 1,3 млн тонн, а по Норильску — на 23%.

В сравнении с 2015 годом снижение превысило 30% (почти 600 тыс. тонн). Эффективность утилизации SO₂, подтвержденная надзорными органами, превышает 99%.

Первый вице-президент «Норникеля» Николай Уткин отметил, что проект реализуется в условиях внешних ограничений и полностью опирается на российские технологические решения.

«Мы все хорошо знаем компанию «Норильский никель» как передовую — и с точки зрения технологий, и с точки зрения культуры труда. И мы в этом убедились. Коллеги работают умело и ответственно», — резюмировал Трутнев.

Обновленный и «Чистый Норильск»

В операционном центре Заполярного филиала «Норникеля» вице-премьеру продемонстрировали цифровые системы управления производством, мониторинг состояния вечной мерзлоты и качества воздуха, а также предоставили данные по реализации программы «Чистый Норильск», включающей санитарную очистку и благоустройство городских территорий.

Ключевой частью поездки стало совещание в общественно-культурном центре «Башня». Трутнев напомнил, что комплексный план развития Норильска был утвержден правительством России в 2021 году и направлен на ликвидацию аварийного жилья, модернизацию инфраструктуры и улучшение условий жизни работников стратегического промышленного центра.

Стоимость плана — 120 млрд рублей, из них «Норникель» взял на себя 81,3 млрд, из которых 17,8 млрд уже направил в дело. На данный момент успешно завершены пять из 18 мероприятий: построено шесть многоквартирных домов, выполнена термостабилизация грунтов под отдельными зданиями, отремонтировано 11 объектов ЖКХ. Реализация еще 13 пунктов продолжается.

По словам Уткина, реновация Норильска стала образцом государственно-частного партнерства в Арктике. Мэр Норильска Дмитрий Карасев добавил, что горожане видят изменения и участвуют в формировании решений.

На совещании рассмотрели также и долгосрочный план развития агломерации Норильск — Дудинка, утвержденный в октябре 2025 года. Документ включает более 30 мероприятий, касающихся ЖКХ, транспорта, медицины, образования и экологической безопасности.

«Выполнение мероприятий плана даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию региона, позволит изменить к лучшему жизнь почти 200 тыс. человек»,— подчеркнул Трутнев.

Подводя итоги, вице-премьер отметил, что главной оценкой реализации планов станет мнение местных жителей, и подчеркнул, что все проекты выполняются, а правительство обеспечит поддержку.

Завершился визит посещением крупнейшего спорткомплекса Норильска — «Айка».

Только цифры

В рамках комплексного плана развития Норильска уже построено пожарное депо в Оганере, завершены капитальные ремонты учреждения соцзащиты и детского сада на 236 мест, выдано 1412 сертификатов на переселение в районы с более благоприятными условиями. Демонтировано 20 аварийных зданий и благоустроено свыше 19 тыс. кв. метров дворовых и общественных пространств.

Продолжается строительство поликлиники в Талнахе, школы и детского сада, модернизируется городской транспорт: обновлен автобусный парк, установлены более 120 отапливаемых остановок. С учетом экологических и цифровых инициатив общий вклад «Норникеля» в развитие города превысит 240 млрд рублей.

Курс на системное развитие

Рабочая поездка Юрия Трутнева в Норильск показала, что масштабные проекты в Арктике перешли от планов к последовательной реализации. Экологическая модернизация, реновация жилого фонда и развитие социальной инфраструктуры формируют в заполярном городе новую модель городской среды, в которой промышленная специфика больше не противоречит современным стандартам качества жизни.

По итогам визита вице-премьер подтвердил, что государство и бизнес продолжат совместную работу, чтобы изменения в Норильске были не точечными, а системными — и ощутимыми для каждого жителя.