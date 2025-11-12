В Финляндии рекордно выросло число преступлений на почве ненависти. Чаще всего страдают россияне и эстонцы

В Финляндии выросло число преступлений против граждан России на почве ненависти

В Финляндии зафиксирован рекордный рост преступлений, совершенных на почве ненависти. Полицейская академия страны отмечает, что чаще всего пострадавшими становятся иностранцы — в первую очередь россияне и эстонцы. Большая часть инцидентов связана с оскорблениями, угрозами и нападениями.

В 2024 году число преступлений на почве ненависти в Финляндии достигло максимальных значений за весь период наблюдений. Чаще всего жертвами становились граждане России, Эстонии и выходцы из других стран бывшего СССР, сообщает финская телерадиовещательная компания Yle со ссылкой на доклад полицейской академии.

«Количество преступлений на почве ненависти, зарегистрированных полицией, достигло рекордного уровня. Если не учитывать коренное население, чаще всего от подобных преступлений страдают граждане России, Эстонии и лица, родившиеся в бывшем Советском Союзе. По сравнению с 2023 годом число инцидентов в отношении россиян увеличилось», — говорится в материале Yle.

По данным финской полиции, в 2024 году зарегистрировано более 1,8 тыс. предполагаемых преступлений на почве ненависти — на 13% больше, чем годом ранее. Почти 70% из них были мотивированы этнической или национальной принадлежностью.

Основная часть инцидентов связана с оскорблениями и угрозами, второе место занимают нападения. Одновременно зафиксирован рост преступлений, основанных на дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности и инвалидности.

Полиция сообщила о 241 случае, связанном с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), и 175 — по мотиву инвалидности.

Финское законодательство не выделяет преступления на почве ненависти в отдельную категорию, однако соответствующий мотив рассматривается как отягчающее обстоятельство при вынесении приговора. Власти при этом признают, что официальная статистика может быть неполной: по оценке министерства внутренних дел, лишь около 20% подобных инцидентов доходят до полиции.

Среди заявителей по делам о преступлениях на почве ненависти россияне занимают седьмое место, а украинцы — восьмое, уточняет Yle.

В сентябре 2024 года представитель России при Совете ООН по правам человека в Женеве Гузаль Хусанова заявила, что во многих западных странах ухудшается ситуация с правами человека, растет дискриминация, усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм и русофобия. Москва также указывала на случаи принудительного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии.

С января по сентябрь 2025 года финские власти депортировали 104 граждан России, ранее получивших отказ в предоставлении международной защиты. Еще 18 человек были выдворены принудительно после отказа покинуть страну добровольно.

Миграционная служба Финляндии объясняла отказы тем, что угроза призыва на военную службу не рассматривается как достаточное основание для предоставления убежища.

Ведомство отмечало, что российские власти объявляли о завершении мобилизации, хотя соответствующий указ не был опубликован. Вместе с тем некоторые заявители все же получили защиту — в случаях, когда существовал риск участия в военных преступлениях либо имелись подтверждения политического преследования.