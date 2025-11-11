Событие года: в ноябре завершится четвертый цикл Всероссийского музыкального конкурса

Всероссийский музыкальный конкурс — одно из самых ярких событий в календаре профессионального музыкального сообщества. У него необычный формат, который определяется четырехлетним циклом. Из года в год специальности конкурсантов не повторяются: все внимание сосредоточено на определенном музыкальном направлении. 2025 год прошел под знаком исполнителей русской народной музыки. В лучших традициях исполнительского искусства для жюри и зрителей зазвучат балалайка и гитара, домра, баян и аккордеон. О том, как русская профессиональная музыка за счет своих уникальных художественных возможностей собирает десятки тысяч просмотров в соцсетях, — в материале «Газеты.Ru».

IV Всероссийский музыкальный конкурс стартовал в 2022 году и завершит свой цикл в 2025-м. В первый год музыканты участвовали в конкурсе по специальностям «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Сольное пение». Во второй — по специальностям «Камерный ансамбль», «Хоровое дирижирование» и «Оперно-симфоническое дирижирование». Третий год был посвящен «Духовым инструментам, ансамблям духовых инструментов», «Ударным», «Органу» и «Арфе». Четвертый, заключительный, год цикла — время исполнителей русской народной музыки.

Один из важных этапов конкурса этого года — определение лучших в специальности «Дирижирование оркестром русских народных инструментов» — уже состоялся. С 25 по 29 сентября в Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных на сцену вышли 20 дирижеров из Белгорода, Казани, Краснодара, Красноярска, Липецка, Москвы, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Ульяновска. Для исполнителей по специальностям «Балалайка», «Гитара», «Домра», «Баян и аккордеон» и ансамблей русских народных инструментов все впереди. Тех, кто вышел в финал по итогам видеоотбора, с 21 по 29 ноября ждет Санкт-Петербург и легендарная Мариинка.

Искусство музыкантов-народников

Русские народные музыкальные инструменты важны для понимания культурного наследия страны и способны воплотить богатство музыкальных образов народного творчества. Поэтому в этом году к Всероссийскому музыкальному конкурсу повышенное внимание.

«Баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара являются неотъемлемой частью быта народов России: русских, татар, башкир, украинцев и многих других. В свое время крупнейшие деятели культуры прошлого столетия: А.В. Луначарский, А.К. Глазунов, Вс.Э. Мейерхольд, К.Н. Игумнов были членами жюри первых конкурсов, которые проводились у нас в 1920—1930 годы прошлого столетия, придавая тем самым значимость событию и оказывая моральную поддержку», — комментирует Фридрих Липc, народный артист России, председатель жюри по специальности «Баян и аккордеон».

С открытием в 1948 году факультета народных инструментов в ГМПИ (ныне РАМ) имени Гнесиных началось профессиональное становление в этой области музыкального искусства. Молодые музыканты стали получать высшее образование наряду с академическими инструменталистами. «Благодаря этому исполнительское искусство музыкантов-народников органично влилось в российскую музыкальную культуру», — отмечает Фридрих Липc.

Дирижирование — как искусство

Особое внимание всегда приковано к номинации «Дирижирование оркестром русских народных инструментов», поскольку такие коллективы остаются у аудитории одной из наиболее любимых форм музыкального искусства.

«В этом году конкурс снова объединил дирижеров оркестров русских народных инструментов со всей России. Несомненно, это важнейшее событие для всего профессионального сообщества и ценителей русской народной музыки. Всем победителям желаю больших творческих успехов в своем профессиональном пути. Уверен, что этот конкурс станет знаковым этапом в истории русской народной академической музыки», — отметил председатель жюри, народный артист РФ Владимир Андропов.

Имена победителей уже известны. 1-я премия и звание Лауреата получил Моисеенко Василий из Липецка. 2-ю премию и звание Лауреата увез в родной Санкт-Петербург Силиванов Виталий. А 3-я премия и звание Лауреата присуждены Белову Артему из Ульяновска. Почетным дипломом жюри отметило дирижера из Набережных Челнов Файзрахманова Ирека.

Конкурс является трамплином для молодых исполнителей и ставит своей ключевой задачей содействие их профессиональному продвижению. Также конкурсные мероприятия знакомят зрителей с новыми именами талантливых профессиональных музыкантов. Художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра имени С.В. Рахманинова Алексей Моргунов вспоминает, что в свое время Всероссийский музыкальный конкурс, где он стал лауреатом, подарил ему уникальную возможность встать за пульт легендарного Оркестра имени Осипова.

«От тура к туру я надеялся, что меня пропустят дальше, чтобы снова испытать это невероятное счастье — работать над великой музыкой с выдающимся коллективом. Я и не думал о местах и конкурсе как о соревновании. А получилось так, что конкурс открыл для меня, преподавателя Тамбовской музыкальной школы, возможность выступать с лучшими оркестрами страны. Желаю участникам этого года слушать музыку в себе!» — отметил Моргунов.

По страницам истории

Всероссийский музыкальный конкурс был учрежден правительством Российской Федерации и министерством культуры Российской федерации. Его организатором выступает ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. Запрос на такой формат исходил и от профессионального сообщества, и от зрителей. Творческое развитие молодых российских музыкантов невозможно представить без профессионального наставничества, без новых стимулов для совершенствования себя в профессии. Для многих талантливых музыкантов звание лауреата на престижном конкурсе может стать поворотным моментом в карьере.

«На сегодняшний день Всероссийский музыкальный конкурс является вершиной современного состязательного олимпа у исполнителей на русских народных инструментах. Для меня победа на этом конкурсе стала достойным финишем конкурсного этапа исполнительской деятельности. Конкурс предоставляет уникальную возможность для участников, прошедших в финал, — играть с лучшими симфоническими оркестрами России. Я уверен, что мое лучшее исполнение величайшего сочинения для балалайки — Концерта симфонии А. Цыганкова — состоялось именно на заключительном туре Всероссийского музыкального конкурса», — комментирует лауреат I премии II Всероссийского музыкального конкурса Олег Пискунов.

Напомним, впервые Всероссийский музыкальный конкурс прошел с 2010 по 2013 год. С тех пор это ожидаемое событие для профессиональных музыкантов, раскрывающихся в профессии. Главная ценность конкурса еще и в том, что организаторам удалось охватить все регионы страны и за счет четырехлетнего цикла включить в номинации практически все специальности исполнительского искусства. Этот формат полюбился зрителям: прямые трансляции конкурса во «ВКонтакте» собирают десятки и сотни тысяч просмотров. Эти цифры говорят сами за себя: востребованность подобного контента среди широкой аудитории растет, а это значит, что музыка объединяет все большее количество людей.

Окунуться в историю

Просмотр концертов в рамках конкурса можно дополнить прогулкой в сквере у Потаповского переулка. Здесь, в центре Москвы в Басманном районе, между Архангельским переулком и Покровкой, до 10 декабря 2025 года будет работать специальная выставка, подготовленная Российским национальным музеем музыки и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ при поддержке Минкультуры России.

Экспозиция посвящена истории развития русских народных музыкальных инструментов, легендарных оркестров, а также подробнее рассказывает о Всероссийском музыкальном конкурсе.

Эта выставка будет интересна и профессиональным музыкантам, и тем, кто далек от мира академической музыки. Много нового узнают из экспозиции и ученики музыкальных школ, которые выбрали для себя народное направление и видят себя в этой профессии.