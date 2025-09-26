Теневой владелец. Кто стоял за известной криптовалютной биржей

Имя человека, ведущего судебную войну против IT-предпринимателя Виктора Мангазеева, до сих пор не было известно. Только говорили о его конфликте с бывшими партнерами и судебных претензиях с их стороны. Но их проблемы связаны с одним человеком — предпринимателем в сфере блокчейна и криптовалют Григорием Фишманом. Используя различные приемы, он выстроил скрытую сеть из криптобирж, номинальных владельцев, кошельков и подконтрольных медиа, превратив ее в сильное оружие против своих оппонентов. Подробности — в расследовании «Газеты.Ru».

Крипто-Левиафан

На первый взгляд, Григорий Фишман — неприметный венчурный и технологический партнер в паре швейцарских фондов, LongeVC и Pretiosum Ventures.

close «Газета.Ru»

Публично он не владеет крупным бизнесом, не дает громки интервью и не афиширует свое богатство.

Но, как выяснилось из документов Высокого суда Лондона, существует и другая сторона его деятельности. В этих документах он впервые был прямо назван владельцем целого ряда знаковых для крипто-мира компаний: биржи HitBTC, кошелька Freewallet и одного из крупнейших отраслевых медиа — Cointelegraph.

Анонимные каналы и раньше связывали Григория Фишмана и его компании с биржей HitBTC, однако впервые это подтвердилось на официальном уровне.

close Документы Высокого суда Лондона по делу CL-2022-000623 «Газета.Ru»

close Документы Высокого суда Лондона по делу CL-2022-000623 «Газета.Ru»

Одним из доказательств стали документы из Высокого суда Лондона.

За каждым из перечисленных активов тянется многолетний шлейф скандалов. По сути, источником капитала предпринимателя стала теневая инфраструктура, работающая за счет непрозрачных операций и подвергающая пользователей высокому риску.

Крипто-прачечная

Биржа HitBTC была основана почти десять лет назад, и за это время заработала на рынке крайне сомнительную репутацию. Форумы и социальные сети переполнены жалобами пользователей на внезапные и массовые заморозки аккаунтов.

Под предлогом рутинных проверок KYC/AML («знай своего клиента»/«противодействие отмыванию денег») средства сотен трейдеров могли быть заблокированы на месяцы без внятных объяснений.

В январе 2019 года, во время флешмоба «День доказательства ключей», когда крипто-сообщество призывало пользователей выводить средства с бирж для проверки их платежеспособности, HitBTC просто остановила выводы, сославшись на «усиление мер безопасности». Этот шаг был расценен рынком как доказательство того, что биржа не способна выполнить свои обязательства перед клиентами или использует их деньги в собственных целях. Но проблемы пользователей были лишь верхушкой айсберга.

Аналитическая компания CipherBlade в своем отчете назвала HitBTC «крупнейшей мошеннической сущностью в индустрии», обвинив площадку в искусственном надувании торговых объемов для привлечения ликвидности и проектов на листинг.

Стартапы, заплатившие сотни тысяч долларов за размещение своих токенов, часто оставались ни с чем.

Хрестоматийным стал случай проекта Karma, который заплатил 527 ETH (около 2,3 млн долларов) за листинг, но так и не увидел выполнения обязательств со стороны биржи.

Регуляторы от Британских Виргинских островов до Эстонии и Чили выпускали официальные предупреждения о деятельности HitBTC. Особенно показательным стало заявление от Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов, опубликованное в 2023 году. Она публично опровергла информацию с сайта биржи, заявив, что юридическое лицо HiTech Digital Business Ltd, указанное в качестве оператора платформы, «было исключено из реестра в связи с неоплатой годовых платежей» и что оно «никогда не имело лицензий или регулирования для осуществления каких-либо финансовых услуг в или из Британских Виргинских Островов».

На фоне таких обвинений реакция биржи была предсказуемой: вместо того, чтобы действовать в соответствии с законом, она просто мигрировала в более «гибкие» и непрозрачные юрисдикции, подальше от любого финансового надзора.

Но главная опасность HitBTC заключалась не просто в обмане, а в ее роли крипто-прачечной, где средства откровенно криминального происхождения смешивались с чистыми активами обычных трейдеров. В академическом исследовании 2019 года биржа была названа в числе площадок, через которые проходили средства, полученные от вируса-вымогателя WannaCry. За этой атакой, парализовавшей больницы, банки и госучреждения по всему миру, стояла печально известная северокорейская хакерская группировка Lazarus. Исследователи также прямо указали, что биржи вроде HitBTC «обрабатывают непропорционально большие объемы отмываемого биткоина».

Все это – достаточные причины скрывать свое владением таким токсичным активом, и до недавнего времени Григорию Фишману успешно удавалось перенаправлять поток негатива в адрес HitBTC в сторону номинальных владельцев.

Так, в 2019 году существенная часть биткоинов со взломанной биржи BTC-e оказались переведены на HitBTC, а дальше — на другой адрес, перестав считаться «грязными». Как писало издание Getblock, «соучредитель аналитической компании Cryptoquant Ки Йонг Джу публично призывал HitBTC к комментариям по поводу подозрительной активности на принадлежащему бирже адресе».

Судьба участников этого скандального взлома весьма интересна. Совладелец взломанной биржи BTC-e попал под санкции США как создатель биржи Garantex. Администратор биржи Александр Винник был задержан в Греции по обвинению США в отмывании 4 млрд долларов и смог вернуться в Россию лишь в рамках недавнего обмена заключенными.

Но что стало с владельцами биржи HitBTC — номинальными или настоящими?

Публичный удар принял на себя Андрей Савченко, которого в той же статье Getblock назвали владельцем HitBTC, а Григорий Фишман остался в тени.

Совсем недавно, в августе 2025 года, французская газета Le Monde выпустила расследование о громких похищениях с требованием выкупа, которые потрясли Францию ранее в этом же году. Газета указывает, что часть выкупа, полученного вымогателями в этом преступлении, снова прошла через HitBTC — «платформу, куда менее сговорчивую с властями», чем гиганты вроде Binance.

Кошелек — мышеловка

Если HitBTC стал олицетворением токсичной биржи, то Freewallet — это кошелек, который годами обвиняли в прямом удержании средств пользователей.

Первые скандалы прогремели еще в 2017 году, когда в медиа появились сообщения о пропаже более 8 млн долларов. Пользователи жаловались на зависшие выводы и необъяснимые изменения адресов транзакций, а служба поддержки либо молчала, либо отделывалась стандартными отписками.

Со временем эта практика превратилась в ее официальную политику.

С 2024 года Freewallet ввел так называемую dormancy fee – ежемесячную комиссию в 50 долларов за неактивность аккаунта, начиная с седьмого месяца. Схема, по словам пострадавших, работала как часы: под предлогом бесконечных KYC-запросов вывод средств блокировался на месяцы, и пока пользователь тщетно пытался пройти верификацию, с его счета исправно списывалась комиссия за «неактивность». В 2025 году издание Protos назвало этот механизм «грабежом через KYC».

И здесь те же действующие лица: на портале Сrunchbase Андрей Савченко указан как сооснователь Freewallet, а в качестве его сайта значится страница биржи HitBTC.

close Профиль Андрея Савченко на портале Сrunchbase «Газета.Ru»

Как и в истории с HitBTC, к многочисленным жалобам пользователей и обвинениям в удержании средств со временем добавились и официальные предупреждения от западных регуляторов. В декабре 2023 года Британское Управление по финансовому регулированию и надзору выпустило предостережение о том, что Freewallet не имеет разрешения на деятельность в Великобритании, но при этом нацелена на ее жителей.

В сообществе анонимной криптовалюты Monero кошелек Freewallet также вызывает неприязнь. Еще с 2018 года его участники настоятельно рекомендовали «держаться подальше от Freewallet», прямо называя сервис скамом и «кошельком-грабителем».

Таким образом, для Григория Фишмана этот актив стал не просто источником комиссий, а способом получить доступ к огромному пулу средств пользователей. Ведь кошелек является кастодиальным и не предоставляет никакой прозрачной отчетности.

Медиа как оружие

Наличие в связке c HitBTC и Freewallet еще и Cointelegraph — одного из самых влиятельных крипто-медиа в мире – превращает набор токсичных бизнесов в полноценную систему контроля. Когда владельцу нужно защитить свои проекты от критики, медиаресурс может стать щитом. Когда нужно атаковать конкурента – оружием. Стоит напомнить, какой скандал вызвало известие о том, что FTX тайно финансировали одно из крипто-СМИ – тогда индустрия восприняла это как недопустимое влияние. Концентрация же финансовой инфраструктуры (биржи и кошелька) и медиа в одних руках создает фундаментальный конфликт интересов.

Это ставит под угрозу объективность информации, на которую полагается вся индустрия.

Наглядным примером конфликта интересов стал инцидент, произошедший в октябре 2023 года. Тогда Cointelegraph опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter) срочную новость об одобрении SEC спотового биткоин-ETF от BlackRock. Новость, в итоге оказавшаяся фейком, спровоцировала мгновенный скачок цены биткоина почти на 10%, с 28 тысяч долларов до 30 тысяч.

В считаные минуты после публикации объем ликвидаций коротких позиций превысил 100 млн долларов, так как трейдеры, ставившие на понижение, были вынуждены в панике закрывать свои сделки. Вскоре после этого Cointelegraph удалил сообщение и принес извинения, сославшись на ошибку сотрудника.

Но ущерб уже был нанесен, а прибыль — получена. А выгодоприобретатель — владелец биржевой инфраструктуры, причем выгода двойная — скачок объемов торгов и волатильность плюс возможность открыть нужные позиции заранее.

Что касается финансовой отчетности Cointelegraph, то подтвержденной информации о ней найдено не было.

Однако для оценки рентабельности Cointelegraph можно провести параллель с его прямым конкурентом — изданием CoinDesk. Оно владело крупнейшей в индустрии конференцией Consensus, которая, по некоторым оценкам, приносила до 70% всей выручки. Несмотря на наличие такого мощного источника дохода, CoinDesk оставался убыточным.

На этом фоне возникают сомнения в том, что Cointelegraph, не имеющий сопоставимых активов, может быть прибыльным бизнесом. Это подводит к главному вопросу: если издание не окупается, то за чей счет оно существует и в чьих интересах работает? Ответ снова наводит на персону Григория Фишмана.

Провал легитимности

Капитал, сгенерированный теневыми операциями HitBTC и ловушками Freewallet, огромен, но также и крайне токсичен. В мире респектабельных финансов такие деньги — это не актив, а клеймо.

Попытки создать легитимный фасад, построив «белые» компании с нуля, оказались провальными. Каждый такой проект вскрывал неспособность Фишмана работать по правилам. Так, амбициозный финтех xgo.com «схлопнулся» в пустую оболочку, уволив весь персонал. Его дальнейшая судьба неизвестна. Ставка на лицензируемую, регулируемую биржу на Бермудах Crosstower, полную противоположность HitBTC, привела не к триумфу, а в банкротный суд.

Показательным стал эпизод с Oxygen.net. Его «чистая», лицензионная версия так и не взлетела, оставшись мертворожденным проектом. В то же время его «грязный», нерегулируемый двойник под названием Nitrogen продолжал спокойно работать в тени и регулярно освещался в Cointelegraph в позитивном ключе. Но если легитимный бизнес невозможно построить, его можно забрать.

Война на истощение

История конфликта, вскрывшая новый способ ведения бизнеса по «методу Фишмана», началась со скромной сделки. В феврале 2020 года предприниматель предоставил заем в размере 750 млн долларов Виктору Мангазееву и Александру Гребневу. Соглашение было дополнено опционом на покупку доли в бизнесе, которым Гребнев и Мангазеев владели в равных долях.

В начале 2021 года заем был возвращен, что должно было поставить точку в этой истории. Но Фишман увидел в этом другую возможность. Он инициировал полномасштабную юридическую войну, подав иск в в Высоком суде Лондона.

Первоначальные требования Фишмана о доле в стартапе мутировали в претензии на многомиллионные компенсации в сотни раз превышающими первоначальную сумму, обвинения в «краже идей» и присвоении целых проектов, таких как MAPS и Oxygen.

Британские суды — дорогое удовольствие. Каждый шаг, каждое ходатайство, каждая экспертиза стоят сотни тысяч долларов. Расчет был измотать оппонента финансово и заставить его пойти на уступки под давлением неподъемных судебных издержек.

В итоге стороны пришли к мировому соглашению. По его условиям, доли в компании Maps Vaults, которая имела требования в банкротном процессе рухнувшей биржи FTX на сумму почти в 500 млн долларов, были распределены следующим образом: структуры Мангазеева — 71.65%, Александр Гребнев — 16.43%, а Григорий Фишман — 11.92%.

На тот момент это выглядело как стратегическая победа Фишмана: он превратил скромный заем и дорогостоящий неперспективный суд из него в долю в активе с финансовым потенциалом.

Метод сработал. Для Гребнева ситуация выглядела совсем иначе — он был вынужден заключать мировое соглашение под давлением и передать Фишману ценные активы, которые тот бы не получил иным образом.

Но в июне 2024 года случилось неожиданное — банкротный суд в США вынес решение, которое которое фактически обнулило стоимость токенов, составлявших основу требований Maps Vault.

close Решение банкротного суда в США «Газета.Ru»

Потенциальные десятки миллионов долларов Фишмана превратились в пыль. И именно в этот момент, как показывает хронология событий, вектор действий Фишмана резко сменился. Потеряв интерес к обесценившемуся активу, он переключил все внимание и ресурсы на бывшего партнера Гребнева — Виктора Мангазеева.

Знакомая схема — если не удается получить актив или он обесценивается, следует атаковать его владельца,. По этому плану уже в сентябре 2024 года в английском суде был зарегистрирован новый иск Фишмана — на этот раз напрямую против Виктора Мангазеева.

Теневой юрист

Но как именно Фишман ведет дела, оставаясь в тени? Расследование показывает, что его стратегия — делать все чужими руками. Для этого у него есть два ключевых инструмента: финансирование противников своих оппонентов и теневой юрист Вадим Плеханов.

По информации от источников и из материалов дела, летом 2023 года Фишман и Мангазеев заключили совместное соглашение, а Плеханов стал координатором. Он должен был обеспечивать соблюдение договоренностей, проверять документы и выступать нейтральным посредником. В процессе разделения Maps Vault, в которой Плеханов оказался номинальным владельцем доли Фишмана, все стороны получили согласованные доли.

Но нейтралитет сохранялся не долго.

В другой совместной инвестиции партнеров, компании Baanx, Плеханов воспользовался положением единственного переговорщика, начал скрывать информацию, уходить от прямых ответов на вопросы о структуре владения и условиях. По словам источников «Газеты.Ru», близких к переговорам, он выстроил схемы так, чтобы преимущество получал либо сам Фишман, либо аффилированные с Плехановым структуры, что указывает на получение им личной выгоды.

Кульминацией стала реплика Плеханова в адрес Мангазеева: если тот продолжит задавать вопросы «координатору» и не принимать его позицию, «начнется война», что отражено в материалах дела.

Дерзкий шаг для простого юриста мог быть оправдан только покровительством со стороны Фишмана или наличием общих секретов.

Как показывает биография самого Плеханова, у него тоже есть, что скрывать. В 2022 году он бежал из России, заранее подготовившись. Согласно публичным документам румынского Национального органа по гражданству, он получил румынское гражданство по процедуре «восстановления по праву крови».

close Решение румынского Национального органа по гражданству (ANC) «Газета.Ru»

Эта программа, предназначенная для потомков румын, и давно имеет плохую репутацию. Журналистские расследования неоднократно вскрывали коррупционные схемы, в рамках которых за взятку от 5 до 15 тысяч долларов можно было приобрести фальшивые генеалогические справки и стать гражданином ЕС. Для Плеханова, проживающего в Швейцарии, румынский паспорт был, по всей видимости, не «возвращением к корням», а удобным «проходным билетом» в ЕС и дальше в Швейцарию.

И эти подозрения подтверждаются документально. В распоряжении редакции оказался официальный ответ Генерального инспектората по иммиграции МВД Румынии от 24 июля 2025 года. В документе сообщается, что запрос «о способе, которым гражданин Вадим Плеханов получил румынское гражданство», был перенаправлен для анализа в компетентную инстанцию — Министерство юстиции Румынии.

Подпись под письмом поставил не рядовой чиновник, а лично глава ведомства, генерал-майор полиции Тибериу Джуря. Это подчеркивает, что дело вышло на самый высокий государственный уровень.

close Ответ Генерального инспектората по иммиграции МВД Румынии «Газета.Ru»

Зачем Плеханову понадобился паспорт ЕС? По словам собеседников «Газеты.Ru», в своем окружении и в неформальных разговорах он любит культивировать образ непримиримого идеологического противника действующей российской власти.

Двойной удар

Тактика ведения дел чужими руками была отточена в конфликте с Гребневым, где Фишман действовал сразу на двух фронтах: финансовом и медийном. С одной стороны, он нашел другого оппонента Гребнева Гарта Ховата и начал подпитывать их финансовый спор на 14 млн долларов, истощая ресурсы Гребнева и предоставляя свои ресурсы Ховату. При этом в ход шли и дискредитирующие публикации.

В марте 2023 года, в самый разгар судебных баталий между Фишманом и Гребневым, в авторитетном британском издании The Guardian вышла статья, которая под видом нейтрального репортажа о крахе FTX выставляла Гребнева в крайне негативном свете.

Так человек, скрупулезно, годами строивший свою карьеру в крупнейших банках и финансовых организациях был выставлен чуть ли не мошенником.

И пока ресурсы Гребнева таяли, его репутация целенаправленно уничтожалась в мировых СМИ.

Помимо атак в медиа, Плеханов, действуя от имени Фишмана, перешел к шантажу, и предлагал прекратить давление в обмен на уступки.

Этот же двойной удар — финансовое давление и медийная атака — теперь применяется и против Мангазеева. И новой пешкой в этой войне стала проп-трейдинговая компания «Ватага».

Финансово неустойчивый таран

После «обнуления» стоимости доли в Maps Vault, Фишман и Плеханов начали подготовку к новой войне в Высоком Суде Лондона. В разгар этого процесса на сцену внезапно вышел Илья Смирнов, сооснователь российского финтех-проекта «Ватага». Спустя три года молчания после заключения сделки с Tiger Tradе, связанной с Мангазеевым, Смирнов решил предъявить свои претензии — сразу в арбитраж Лондонского международного третейского суда.

Очевидно, что Плеханов и Фишман дали Смирнову выгодное предложение — продать свой конфликт в обмен на его финансирование.

Но сначала немного истории. «Ватага» появилась на рынке как история успеха: группа трейдеров создала свой терминал EasyScalp и начала привлекать капитал. Лицо компании, трейдер Дмитрий Цветков, в соцсетях транслировал громкий успех: дорогие машины, путешествия, миллиардные обороты. Но за этим фасадом скрывается удручающая финансовая реальность.

Если в 2022 году оборот компании составил примерно 240 млрд рублей, а прибыль 148 млн рублей, то в 2023 году оборот упал до 218 млрд, прибыль сократилась вдвое, а в прошлом году оборот снизился до 181 млрд, чистая прибыль рухнула до 17 млн рублей. На фоне миллиардных оборотов прибыль практически обнулилась. Бизнес, который выглядит громким и успешным, на деле оказался финансово хрупким.

На этом фоне возникает вопрос: на чьи деньги Дмитрий Цветков ведет свою публичную торговлю, демонстрируя сделки на миллионы долларов и столь же крупные проигрыши?

Регуляторное давление

В руку с экономическими проблемами идут и проблемы с законом. В сентябре 2024 года Центральный банк России вынес «Ватаге» предписание, официально заявив, что ее сделки искажали цены и объемы торгов, что является признаком манипулирования рынком. Это стало серьезным ударом по репутации. Здесь можно проследить интересные параллели — компания United Traders, в которой работал Григорий Фишман в начале своей карьеры, в итоге попала в черный список ЦБ и прекратила операции.

На фоне проблем российского бизнеса, крипто-направление компании, Vataga Crypto выглядит не намного лучше.

Бизнес оформлен на непрозрачную компанию Nuevo Soft LLC в Белизе — офшорной юрисдикции, которая до конца 2025 года официально вообще не выдает лицензии на криптовалютную деятельность. Фактически , сервис работает в серой зоне.

Пользовательское соглашение прямо говорит, что компания может заблокировать доступ к аккаунту без компенсации, а все споры решаются в арбитраже Белиза — то есть, нигде. И жалобы пользователей на блокировки счетов и проблемы с выводом средств лишь подтверждают эти риски.

По данным источников, на фоне общего роста рынка средний месячный оборот фьючерсами Vataga Crypto снизился до 3,23 млрд долларов, что означало падение почти на 20% по сравнению с предыдущим кварталом.

Итак, бизнес в упадке, существует по сомнительным стандартам. И что делают акционеры? Они начинают дорогостоящий спор в Лондоне — это их ставка ва-банк.

Инициатор такого процесса рискует не только проиграть и оплатить счета юристов обеих сторон (речь идет о миллионах долларов), но и столкнуться со встречными исками.

Под угрозой могут оказаться личные активы Смирнова и связанные с ним структуры, включая белизскую Nuevo Soft LLC. Для компании с годовой прибылью в 17 млн рублей такой иск — это финансовое самоубийство.

По словам самого трейдера Цветкова, предыдущий юридический спор его компании в российском суде с Tiger Trade потребовал траты «безумных ресурсов — временных, финансовых, моральных». При этом сумма судебных расходов, заявленных к возмещению по итогам этого суда, составила скромные 3,5 млн рублей (меньше 50 тыс. долларов). Действительно, безумные ресурсы по сравнению с сотнями миллионов рублей в арбитраже в Лондоне.

Поведение Цветкова лишь усиливает подозрения. Его телеграм-канал превратился из блога успешного трейдера в хронику войны с Tiger Trade. Вместо того чтобы заниматься развитием продукта и решать проблемы клиентов, лидер компании тратит все свое время и энергию на публичную борьбу с конкурентами.

Таким образом, «Ватага», с ее финансовой нестабильностью, проблемами с регулятором и офшорной структурой, стала идеальным инструментом для Фишмана одноразовым оружием, которое не жалко потерять в бою, если оно нанесет урон главной цели, или просто сломается по дороге.

Из тени на свет

Публичность правосудия, которое Фишман и Плеханов любят использовать как оружие, оказалась обоюдоострой. Судебные документы раскрыли реального владельца токсичных HitBTC и Freewallet, а у партнеров назревают свои проблемы. Было ли это недальновидностью самого Фишмана или оперативным просчетом Плеханова, не в этом суть. Главный вопрос в том, кто еще использует созданную им теневую сеть?

Его отлаженная инфраструктура для анонимных финансовых потоков — это готовый инструмент для организаций и людей, которые никогда не выходят на свет. И теперь, когда тайное становится явным, вопрос не в том, если эта империя рухнет, а в том, сколько еще темных секретов выйдет на свет перед тем, как она неизбежно рухнет под тяжестью собственного беззакония.