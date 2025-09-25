«Не втиснуть в старые нормы»: в ЦБ и Минфине обсудили регуляторный вызов неотех-платформам

25 сентября на XXII Международном банковском форуме в Сочи прошла пленарная сессия «Экономика в эпоху глобальных трансформаций», собравшая ведущих представителей финансового сектора страны. Каковы перспективы развития сферы в ближайшие 10 лет и взгляды участников отрасли на платформенную экономику — в материале «Газеты.Ru».

Сессия была посвящена актуальным вопросам экономической повестки: от ожиданий по изменению ключевой ставки и перспектив роста цен в связи с корректировкой НДС до развития цифровой экономики и появления нео-технологических гигантов. Спикеры высказались о том, какую роль играют банки в развитии tech-индустрии.

Быстрее, больше, технологичнее

«Банки сегодня — это больше чем просто банки. Это передовики в технологиях, в том числе связанных с искусственным интеллектом», — отметил заместитель министра финансов России Иван Чебесков.

На вопрос о том, что спикеры ожидают от индустрии в будущем, председатель Банка России Эльвира Набиуллина выделила тренд на дальнейший рост цифровизации.

«Банки будущего станут значительно более цифровыми, мобильными и гибкими. Они будут частью крупных систем, но сохранят свою ключевую функцию», — подчеркнула председатель Банка России.

Ожидания по укрупнению бизнеса разделил и главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. «В цифровой экономике лидеры неизбежно укрупняются: клиенту нужно всего 40 секунд, чтобы уйти к другому банку или сервису, поэтому сильные игроки становятся еще сильнее. Через 5–7 лет бизнес в России будет поделен между несколькими неотех-платформами, объединяющими финансы, e-com, телеком, кибербезопасность и другие индустрии. И это — наш залог глобальной конкуренции», — объяснил Верхошинский и добавил, что для появления таких компаний важно сохранять здоровую конкуренцию, быстро адаптировать законодательство и не допускать «регуляторных лазеек».

Эльвира Набиуллина, в свою очередь, отметила, что развитие новых идей требует пространства и свободы.

«Здесь важно найти сбалансированное решение. В условиях развития платформенной экономики принцип недискриминации критически важен. Нужно не перегнуть с регулированием, чтобы новые формы могли развиваться. Нельзя втиснуть все в старые нормы — это тоже надо иметь в виду», — прокомментировала председатель Банка России.

Андрей Костин, говоря о регулировании платформенной экономики, предложил Банку России признать дочерние банки маркетплейсов системно значимыми.

«В июле этого года был принят закон о платформенной экономике, но все признали, что он был принят в достаточно сыром виде. Ожидается, что осенью появятся некие поправки. У меня есть предложение — финансовые институты, принадлежащие маркетплейсам, отнести к разряду системообразующих банков по всем параметрам, поскольку по охвату клиентуры они значительно превосходят и ВТБ, и Альфа-Банк», — заявил глава ВТБ.

Эльвира Набиуллина обещала рассмотреть это предложение. Банк России, по ее словам, активно работает с банковским сообществом и с маркетплейсами, чтобы конкретизировать подходы по равным условиям для конкуренции на маркетплейсах.

Баланс роста и стабильности

Заместитель министра финансов Иван Чебесков, отвечая на вопрос о перспективах банковской системы в ближайшие 10 лет, отметил, что технологический прогресс не упразднит необходимость в финансовых институтах.

«Независимо от того, какое название они получат в будущем, нам по-прежнему потребуются структуры, предоставляющие финансовые услуги. Они станут более цифровыми, но продолжат обеспечивать доступ к необходимым сервисам», — заявил Чебесков.

Ближайшим вызовом для банков будет поддержание запасов капиталов, разумное управление рисками в условиях трансформации экономики и необходимость при этом продолжать финансировать экономический рост, подчеркнула глава регулятора.

«У нас многие небольшие банки испытывают сложности и могут потерять конкуренцию, если не будут вкладывать в информационную защиту, потому что кибератаки будут только увеличиваться. Нужно иметь в виду эти вызовы. Банкам придется конкурировать с рынком капитала, и это будет хорошая конкуренция», — подчеркнула глава ЦБ.

Для Банка России и правительства одной из ключевых задач Эльвира Набиуллина назвала создание реальных стимулов для развития рынка капитала.

«Если говорить про экономическую политику в целом, то, мне кажется, для нас с правительством один из главных вызовов — это дать дополнительные стимулы для финансирования инвестиционных проектов, для повышения производительности труда», — добавила Набиуллина.

По мнению Ивана Чебескова, успешные IPO государственных компаний могут повысить доверие инвесторов не только к фондовому рынку, но и к финансовой системе в целом.

По итогам дискуссии участники сошлись во мнении, что дальнейшее развитие банковских систем требует совместных усилий со стороны государства, регулятора и бизнеса. Поиск баланса между ростом и стабильностью остается главным условием достижения стратегических целей.