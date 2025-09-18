«Доводит до сумасшедшего дома»: в Госдуме предложили отключать интернет на выходные

В Госдуме предложили отключать интернет на недели или как минимум на выходные ради здоровья россиян. С такой инициативой выступил депутат Николай Арефьев. По его мнению, чрезмерное использование интернета вредит зрению и портит нервы. Впрочем, предложение парламентария не поддержали. Зампред комитета по информполитике Антон Ткачев назвал его абсурдным. А его коллега Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что 76-летний Арефьев может вообще не пользоваться интернетом и отдыхать.

Депутат Госдумы Николай Арефьев выступил с предложением отключать россиянам интернет на неделю или как минимум на выходные. Об этом парламентарий заявил в беседе с изданием «Абзац».

По его словам, постоянное использование интернета приносит больше вреда, чем пользы.

«Мне, например, интернет нужен для того, чтобы собрать необходимую информацию или найти подходящие материалы. Это все очень удобно, быстро — и все хорошо. Однако дело в том, что, мне кажется, на 70% интернет используется для вреда своему собственному здоровью, потому что люди сидят там часами, сутками, годами, портят себе зрение и нервы. Игроманией, например, занимаются миллионы человек, причем они не просто играют, а делают это на деньги. Эта самая игра доводит людей до сумасшедшего дома», — пояснил депутат.

Арефьев также отметил, что интернет способствует развитию психологических расстройств.

По данным опроса, проведенного kp.ru, в котором поучаствовали 3,7 тыс. человек, 32% россиян ежедневно проводят в интернете более шести часов в день. 17% из них рассказали, что могут тратить на это и по шесть-девять часов в сутки, 15% — 10 и более часов. При этом некоторые отметили, что этого требует их работа или учеба.

Еще 31% опрошенных признались, что проводят в интернете по три-шесть часов в день. 30% ответили, что они сидят в гаджетах один-три часа в день. Оставшиеся 6% — что почти не пользуются интернетом.

«Интернетом можно вообще не пользоваться»

На предложения Арефьева отреагировал его коллега, зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что 76-летний парламентарий может вообще не пользоваться интернетом и отдыхать.

«Ему (Николаю Арефьеву. — «Газета.Ru») уже 76 лет. И в таком уважаемом возрасте, наверное, интернетом можно вообще не пользоваться, потому что он давным-давно находится на пенсии и, в принципе, может вообще не работать, ничего не делать, отдыхать, находиться на даче. А что касается всех остальных граждан Российской Федерации разного возраста, то им интернет нужен. Он нужен им и днем, и ночью, и вечером, и ранним утром. Потому что большинство наших граждан используют интернет в первую очередь для работы и для общения с коллегами по работе или со своими близкими», — отметил Свинцов.

При этом депутат признал, что люди действительно проводят слишком много времени в интернете, особенно остро эта проблема стоит среди молодежи.

«В отношении конкретно социальных сетей определенные ограничения для лиц, не достигших 18-летнего возраста в Российской Федерации, будут постепенно вводиться. Так как это действительно уже мировой тренд — Китай и Австралия, некоторые страны Европы уже по этому пути идут, и Россия тоже пойдет по этому пути ограничения времени нахождения детей в социальных сетях и в компьютерных играх. Что касается вообще интернета, никаких ограничений в России вводиться не будет», — уточнил парламентарий.

Инициативу не поддержат

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский также добавил, что ни профильный комитет, ни партия «Единая Россия» такие предложения никогда не поддержат.

«Интернет сегодня — это не только общение и развлечения, но и работа, образование, медицина, госуслуги, торговля. Фактически это инфраструктура, без которой невозможно развитие экономики и социальной сферы», — заявил член комитета по информполитике Антон Немкин.

В СПЧ оценили идею ввести недельные отключения интернета в России В России не стоит вводить недельные отключения интернета для защиты здоровья граждан. Об этом... 18 сентября 13:57

Зампред комитета Антон Ткачев в беседе с ТАСС также подчеркнул, что отключение интернета приведет к негативным последствиям: создаст существенные препятствия для работы, разработки программного обеспечения, творческой деятельности, а также затруднит доступ граждан к государственным цифровым сервисам.

«Подобный подход, если следовать его логике, мог бы привести к абсурдным предложениям, например, отключать электричество для стимулирования рождаемости или перекрывать дороги для снижения уровня загрязнения воздуха», — добавил депутат.