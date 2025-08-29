31 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

31 августа в России профессиональный праздник отмечают шахтеры и ветеринары. По церковному календарю сегодня день памяти святых Флора и Лавра, покровителей домашнего скота. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 31 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники и памятные даты в России и мире 31 августа

День ветеринарного работника

Праздник в честь специалистов, посвятивших свою жизнь заботе о здоровье животных, был учрежден в 2011 году по инициативе Русской православной церкви. Священнослужители предложили отмечать его 31 августа, в день памяти святых Флора и Лавра, которые считаются покровителями домашнего скота. Руководство страны идею поддержало, вскоре День ветеринарного работника обрел официальный статус. Поздравить сегодня стоит всех причастных к уходу за животными. Представители этой профессии работают в зоопарках, кинологических центрах, клиниках, а еще в лабораториях, где разрабатываются вакцины и лекарства.

close Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

День шахтера в России

Этот праздник отмечают ежегодно в последнее воскресенье августа в России, а также в некоторых странах СНГ, так как праздник появился в советское время. Учредили его в честь Алексея Стаханова, который в ночь на 31 августа 1935 года установил рекорд по добыче угля. С двумя крепильщиками за смену он нарубил отбойным молотком 102 т, что превышало норму в 14,5 раза. Это стало началом стахановского движения. В День шахтера в России возлагают цветы к памятникам погибших шахтеров, награждают отличившихся работников, устраивают концерты. Масштабные празднования проходят в Кемеровской области, Якутии и Тыве, где добывают полезные ископаемые.

close Пресс-служба компании «СУЭК - Кузбасс»

День блога

Праздник блогеров зародился в 2005 году по инициативе активных пользователей портала LiveJournal. Кто-то из сетевых авторов отметил, что слово BLOG на латинском чем-то напоминает цифры 3108. Это интерпретировали как 31 августа, поэтому решили отмечать День блога в эту дату. Идея нашла поддержку других пользователей платформы. На сегодняшний день блоги стали новой отраслью экономики. Из развлечения для авторов и подписчиков они превратились в способ получения прибыли. В сети сейчас около 1,5 млрд активных блогов, каждый месяц в них выходят миллионы постов и записей.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 31 августа в других странах

Национальный день языка — Молдавия. 31 августа 1989 года Верховный Совет МССР Молдавская Советская Социалистическая Республика провозгласил молдавский официальным языком и принял закон о возврате к латинской графике. В 90-е годы празднику присвоили название — «Лимба ноастрэ» (Limba noastră), что в переводе на русский звучит как «Наш язык». Именно так называется стихотворение классика молдавской литературы Алексея Матеевича, ставшее в 1994 году текстом гимна Молдавии.

День солидарности и свободы — Польша. 31 августа 1980 года в Гданьске, польском промышленном центре, было подписано соглашение между правительством и рабочими верфи им. Ленина. Подписантом со стороны властей выступил вице-премьер Мечислав Ягельский, а от бастующих — электрик Лех Валенса. Гданьское соглашение подтверждало право рабочих на создание независимых профсоюзов. С тех пор профсоюзное движение «Солидарность», возглавляемой Валенсой, могло действовать легально.

Религиозные праздники 31 августа

День памяти мучеников Флора и Лавра

Братья Флор и Лавр жили во II веке в римской провинции Иллирии и были камнетесами. Однажды сын местного жреца неосторожно приблизился к стройке, и кусок камня сильно повредил ему глаз. Флор и Лавр заверили разгневанного отца, что юноша вылечится — они привели молодого человека к себе, и после разговора с братьями юноша уверовал в Христа. Флор и Лавр помолились за него, и от страшной раны не осталось и следа. Вслед за сыном новую веру принял и жрец. Когда стройка закончилась, Флор и Лавр вместе с другими христианами сокрушили всех идолов и поставили в храме крест. Узнав об этом, глава провинции приговорил к сожжению бывшего жреца, его сына и еще 300 верующих. Мучеников Флора и Лавра бросили в пустой колодец и засыпали землей.

Народные праздники и приметы 31 августа

Фрол и Лавр, или Лошадиный праздник

В этот день не допускалось привлекать лошадей к работе. На Руси святых Флора и Лавра почитали как покровителей домашнего скота. Устное предание Новгородской земли гласит, что с открытием их мощей прекратился падеж скота. В этот праздник лошадей чистили, мыли, заплетали гривы, а после отводили к обедне и окропляли святой водой. Говорили, что это должно защитить их от болезней. Весь день животных старались угощать лакомством, пекли особое печенье с изображением конского копыта. Этот день считался последним для полевых работ.

Приметы

В этот день лошадей нужно помыть, вкусно накормить и окропить святой водой, чтобы защитить их от болезней.

Следует собрать полынь и плести венки, которые потом нужно повесить над дверью как защиту от нечисти.

Нельзя ругаться с родными, иначе долго не получится помириться.

Какие исторические события произошли 31 августа

1798 год — Высшее военно-морское инженерное училище основано в Санкт-Петербурге.

1907 год — Россия, Англия и Франция объединились в военно-политический союз Антанта.

1914 год — на фоне патриотического подъема начала Первой мировой войны Санкт-Петербург переименован в Петроград.

1955 год — первый в мире автомобиль с солнечными батареями представлен в США.

1966 год — первый шахматный турнир между компьютерами прошел в Нью-Йорке.

1990 год — в Берлине состоялась торжественная церемония подписания договора о вхождении ГДР в состав ФРГ.

1997 год — в автокатастрофе в Париже погибла принцесса Диана.

close Принцесса Диана (1 июля 1961 — 31 августа 1997) Global Look Press

2004 год — террористка-смертница устроила взрыв у метро «Рижская» в Москве, погибло 10 человек, более 50 были ранены.

Дни рождения и юбилеи 31 августа

В 1749 году родился Александр Радищев — русский писатель.

В 1870 году родилась Мария Монтессори — итальянский педагог, автор образовательной методики, получившей ее имя.

В 1872 году родилась Матильда Кшесинская — русская балерина, известная, помимо ролей на сцене, романом с царем Николаем II.

Кто отмечает день рождения

76 лет исполняется Ричарду Гиру — американскому актеру, получившему мировую известность после роли в фильме «Красотка».

74 года исполняется Алексею Учителю — российскому режиссеру, известному благодаря фильмам «Цой», «Матильда», «Последний герой».

54 года исполняется Крису Такеру — американскому комику, наиболее известному ролью детектива Джеймса Картера в трилогии «Час пик».