Ростовская область подвела итоги первого полугодия: транспорт и строительство

В Ростовской области подвели итоги развития дорожно-транспортного комплекса и строительной отрасли за первые шесть месяцев 2025 года. На пресс-конференциях представители региональных властей рассказали о выполненных работах, планах по модернизации инфраструктуры и новых мерах поддержки для застройщиков и дольщиков. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Дорожно-транспортный комплекс

В Ростовской области с начала сезона отремонтировали почти половину запланированных участков дорог, сообщила заместитель губернатора региона, министр транспорта Алена Беликова.

«По итогам I полугодия из 500 объектов работы уже завершены на 208 объектах общей протяженностью более 250 км. Из них 14 объектов регионального значения и 194 — местного значения», — поделилась замгубернатора. Она также добавила, что осенью этого года в регионе планируют завершить ремонт семи мостов. Работы пройдут в Багаевском, Веселовском, Дубовском, Зимовниковском, Куйбышевском и Песчанокопском районах.

В 2025 году на ремонт 860 км дорог выделено 32 млрд рублей, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

При этом одной из важнейших задач Ростовской области является завершение строительства Ростовского транспортного кольца вторым отрезком «Западной хорды», скоро соединят М-4 и трассу Ростов-Таганрог.

«Важность этой дороги трудно переоценить. Она выводит грузовые потоки, а это около 6 тысяч грузовиков, которые движутся через город. И, чтобы снизить нагрузку, должны дать им другой коридор — и второй этап нам поможет», — подчеркнула замгубернатора.

close Портал правительства Ростовской области

Также в 2026 году начнется строительство автодороги «Орбитальная-2», которая пройдет по Ростову и Аксайскому району и улучшит транспортную доступность микрорайона Суворовского. Среди прочих планов — в Ростовской области собираются обновить более 100 единиц пассажирского транспорта.

Кроме того, на пресс-конференции обсуждались вопросы улучшения качества перевозки, перехода на брутто-контракты и безналичную оплату проезда в транспорте.

«Мы с поставщиком меняем программное обеспечение, в сентябре обещают полностью заменить, и тогда все маршруты смогут работать в офлайне. И мы вернемся к системе, когда в случае отсутствия оплаты безналом пассажир имеет право ехать бесплатно», — рассказала Алена Беликова.

Помимо прочего, к 2026 году в регионе собираются ввести интеллектуальную транспортную систему.

По словам замгубернатора, до конца этого года в опытную эксплуатацию уже введут первую часть системы.

«С ее помощью мы будем отслеживать, куда едут потоки, можем управлять в режиме реального времени светофорами, делать адаптивное регулирование. Очень широкий функционал у интеллектуальных транспортных систем: помимо управления дорожным движением, это еще и управление общественным транспортом и фактически всем, что связано с передвижением пешеходов, пассажиров, автомобилей в границах не только города, но и регионов», — объяснила спикер.

close Портал правительства Ростовской области

Строительство и жилье

В январе–июне 2025 года в Ростовской области было введено в эксплуатацию 1,21 млн кв. метров жилья, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев. 70% от этого объема составило индивидуальное жилье. При этом треть всего введенного жилья приходится на Ростов-на-Дону, но власти намерены наращивать темпы строительства во всех муниципалитетах.

«Все мы знаем об общеэкономических условиях в стране. Здесь речь идет об увеличении цен на жилье, повышении кредитных ставок, и как следствие — снижении спроса со стороны граждан. В этой сфере мы стараемся стимулировать рынок и реализуем ряд мер поддержки, направленных на снижение нагрузок по ипотеке и оказание отдельным категориям граждан дополнительной поддержки», — пояснил первый замминистра.

В 2025 году на эти цели из областного бюджета выделено почти 1,5 млрд рублей, что позволило оказать помощь более 1200 жителям.

По объему господдержки Ростовская область занимает десятое место в России и второе в ЮФО.

Господдержка распространяется на приобретение или строительство жилья на первичном рынке молодым и многодетным семьям, работникам бюджетной сферы, ветеранам боевых действий, молодым ученым, участникам СВО и членам их семей, а также водителям общественного транспорта.

Также Сергей Вифлянцев сообщил, что в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в регионе реализуется программа «Жилье», согласно которой до 2031 года планируется построить более 17 млн кв. метров жилья. В 2025 году целевой показатель составляет 2,75 млн кв. м. Кроме того, с июня 2025 года в Ростовской области возобновлена выдача разрешений на строительство многоквартирных домов, которая была приостановлена в декабре 2024 года.

close Портал правительства Ростовской области

«У нас был определенный переходный период, когда разрабатывали нормативные документы. На сегодняшний день, подчеркну, все регламенты разработаны, мы начали предоставление услуг. И, если говорить о разрешениях на строительство, у нас 22 разрешения выдано на 36 многоквартирных домов. В этих проектах планируется реализовать, построить и ввести в эксплуатацию чуть более 900 тысяч кв. жилья в Ростове-на-Дону и на территории Аксайского района», — рассказал Сергей Вифлянцев.

В начале года власти также провели аудит ранее выданных разрешений, чтобы оценить уровень обеспеченности новых районов социальной инфраструктурой.

Выяснилось, что в ряде мест наблюдается дефицит школ и детских садов.

«Основной целью аудита было понять, на сколько мы сегодня отстаем по инфраструктуре, потому что мы не можем все время строить только квадратные метры, не задумываясь о том, что параллельно с ними должны быть соцобъекты. Выявленные в ходе аудита вопросы касаются дефицита детских садов и школ. Решить эти проблемы помогут масштабные проекты комплексного развития территории», — подчеркнул он.

Напомним, что с инициативой по изменению градостроительной политики выступил врио губернатора Юрий Слюсарь. Решение о передаче полномочий по выдаче разрешений на региональный уровень было принято для контроля за инфраструктурным развитием и сохранением архитектурного облика городов.