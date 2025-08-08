«Силуэты людей в черном дыму»: почему виновные в теракте на Пушкинской не попали под суд?

25 лет назад в переходе на Пушкинской произошел теракт, погибли 13 человек

Вечером 8 августа 2000 года в Москве в переходе со станции метро «Пушкинская» сработало взрывное устройство, начиненное шурупами и болтами. Погибли 13 человек, больше 100 получили ранения. Даже спустя 25 лет имя виновника официально так и не названо, хотя, как признаются оперативники, им оно известно давно. «Газете.Ru» удалось поговорить с теми, кто распутывал это преступление.

«Все кругом кричат, паника жуткая»

Вечером в переходе на Пушкинской площади было как обычно многолюдно. Кто-то по окончании рабочего дня спешил в метро, кто-то приехал в центр по делам, кто-то рассматривал товары у уличных торговцев.

В 17:50 к павильону №52 подошли двое мужчин кавказской внешности. Присмотрев кожаную сумку, они предложили продавцу оплатить ее долларами. Получив отказ, сказали, что сбегают до ближайшего обменника и вернутся. Перед тем, как уйти, один из них оставил у палатки кейс и полиэтиленовый пакет.

Брошенные вещи торговец заметил быстро и позвал охрану. Как только охранники подошли к оставленным предметам, раздался взрыв. Все произошло за считанные минуты.

«Я остановился возле лотка посмотреть компьютерные журналы. Вдруг справа от меня, метрах в 10, вспышка и грохот. Я даже успел подумать: может, петарды какие взорвались? Потом упал. 1–2 минуты — полная прострация, ничего не помню. Затем очнулся, попытался встать на ноги и не смог. Все кругом кричат, паника жуткая ... А переход весь в руинах», — рассказывал журналистам 25-летний Александр.

Из-за взрыва в переходе начался пожар, горели проводка и киоски. Кругом валялись осколки стекла от разбитых витрин, сквозь густой дым ничего не было видно. Те, кто пришел в себя и мог самостоятельно передвигаться, в буквальном смысле ползли к выходу на ощупь.

close Боец пожарной охраны около подземного перехода на Пушкинской площади после теракта 8 августа 2000 года в Москве Александр Поляков/РИА Новости

«Выполз совершенно голый мужчина»

Прохожие и работники ближайших офисов не сразу поняли, что произошло. От взрыва затряслись окна, а площадь стала быстро заполняться дымом и странным запахом.

«Люди, которые были у перехода, бросились к нему, но никто не осмелился войти, потому что оттуда шел сильный дым. Через некоторое время оттуда по ступенькам выполз совершенно голый мужчина, весь окровавленный, и сказал, что там произошел взрыв», — вспоминала ведущая программы «Утро» на ОРТ Лариса Кривцова, которая случайно оказалась на месте происшествия.

Через несколько минут обожженные и запачканные кровью люди стали подниматься из всех выходов. Первыми, кто оказал им помощь, стали случайные прохожие и врачи проезжавшей мимо скорой помощи.

Через 10–15 минут на место прибыли все оперативные службы. Надев противогазы, сотрудники спустились в переход и начали эвакуацию.

«В черном дыму видны были лишь силуэты людей, кричащих и мечущихся в разные стороны — кто на ногах, кто ползком. На тех, кто неподвижно лежал на полу, наступали, поскольку их попросту не было видно», — описывал первые минуты очевидец.

Пострадавших укладывали прямо на асфальт у перехода. Здесь же врачи ставили уколы и капельницы. Те, кто не получил сильных повреждений, пребывали в шоковом состоянии — кто-то говорил о сумках, документах и ключах, кто-то просил у прохожих телефон, чтобы позвонить близким, кто-то просто потерянно бродил по площади.

close Сотрудники экстренных служб оказывают помощь раненым на Пушкинской площади после взрыва 8 августа 2000 года в подземном переходе Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Всего через сорок минут стало известно о втором взрывном устройстве, около магазина «Армения» на Тверской улице. Место оцепили, а устройство обезвредили.

Первые официальные комментарии появились лишь после семи вечера. Оперативный дежурный МЧС России озвучил версию взрыва газового баллона, а мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что в переходе произошел теракт.

«Зачем разжигать, это не доказано»

В результате взрыва восьмого августа 2000 года погибли 13 человек, еще 118 человек, в том числе шестеро детей, получили ранения различной степени тяжести.

Как установили эксперты, в переходе сработало начиненное шурупами и винтами безоболочное взрывное устройство мощностью 800 граммов в тротиловом эквиваленте.

Прокуратура Москвы рассматривала разные версии преступления, в том числе экономическую — каждый киоск приносил его владельцу не менее 10 тысяч долларов в месяц.

«Конечно, рассматривался и передел собственности, но основной [версией] почти сразу был теракт. Над этим делом работали сотрудники МУРа, РУОП, ФСБ — все были нацелены на раскрытие преступления», — рассказывает в беседе с «Газетой.Ru» бывший оперативник РУОП МВД России по Москве Михаил Игнатов.

close После взрыва 8 августа 2000 года в подземном переходе на Пушкинской площади Дмитрий Коробейников/РИА Новости

9 августа первый замдиректора ФСБ Владимир Проничев сообщил о задержании первых подозреваемых — чеченца и дагестанца, у которых изъяли ваххабитскую литературу и наркотики. Уже на следующие сутки их отпустили в связи с непричастностью к преступлению.

Глава Госсовета Чечни Малик Сайдуллаев почти сразу опроверг «чеченский след» , заявив, что «провел собственное расследование» и считает взрыв следствием «разборок внутри армянской группировки».

«Под ее «крышей» находится весь бизнес в подземных переходах у станций метро. И, по нашей информации, с помощью взрывного устройства армяне пытались разрешить спор между владельцами двух аптечных палаток <...>. Практически со стопроцентной уверенностью можно сказать, что чеченцев там и близко не было», — уверял Сайдуллаев.

В прокуратуре давать оценки не спешили. «Я не могу сказать, что это чеченские боевики. Нет. Зачем разжигать рознь? Нет, это не доказано», — отвечал на вопросы журналистов Владимир Кальчук, следователь по особо важным делам прокуратуры Москвы.

За время расследования было проведено более 100 экспертиз, допрошено более 300 потерпевших и свидетелей. Только за год на причастность к взрыву оперативники проверили больше шести тысяч человек , но внятный ответ на вопрос, кто совершил преступление, так и не прозвучал.

Впервые свет на это дело удалось пролить лишь в 2004 году, причем во время суда по делу о другом трагическом событии — теракте на Дубровке.

close Бойцы внутренних войск МВД у здания Театрального центра на Дубровке, захваченного террористами во время представления мюзикла «Норд-Ост», Москва, 23 октября 2002 года Александр Поляков/РИА Новости

«Был весь мокрый и дерганный»

В 2004 году в Мосгорсуде состоялся суд над пятью уроженцами Чечни, которых обвинили в организации теракта у ресторана «Макдональдс» и в пособничестве захвату заложников в театральном центре на Дубровке.

Заседания проходили в закрытом режиме, так как многие потерпевшие не хотели, чтобы их имена были преданы огласке, опасаясь мести.

В обвинительном заключении, помимо перечисленных преступлений, упоминалось и дело о взрыве на Пушкинской площади . Тогда прокурор заявил, что его совершил Мовсар Бараев — племянник чеченского полевого командира Арби Бараева и организатор теракта на Дубровке. Подробности этого эпизода не приводились.

Как выяснила «Газета.Ru», установить связь боевика с событиями 8 августа помогла видеозапись, сделанная журналистами накануне штурма театра .

После завершения спецоперации, на телевидении вышло эксклюзивное интервью с главарем Мовсаром Бараевым, записанное журналистами НТВ в захваченном здании. На видео террорист был единственным, кто не скрывал лицо.

close Мовсар Бараев ТАСС

И хотя сюжет показали без звука, боевика с первых же секунд узнала ключевая свидетельница по делу о теракте на Пушкинской площади — продавщица киоска .

«Она давала показания по делу и говорила, что за несколько минут до взрыва к ней подходил мужчина, чтобы купить сигареты. Она обратила внимание, что он был весь мокрый, будто дистанцию пробежал, и дерганый. Он купил пачку, поставил дипломат между палатками и скрылся. Найти его по описанию с ее слов было практически невозможно, но на этой записи она моментально его опознала и связалась с нами», — рассказывает «Газете.Ru» бывший начальник второй Оперативно-розыскной части при управлении угрозыска ГУВД Москвы Евгений Тараторин.

Под суд Бараев так и не попал, боевик был ликвидирован при штурме театра 26 октября 2002 года . Официально о его виновности также заявлять не стали.

В 2005 году прокурор столицы Юрий Семин ограничился словами, что дело будет приостановлено, так исполнителей теракта уже нет в живых.