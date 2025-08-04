5 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

5 августа — идеальный день для того, чтобы остановиться у светофора, поднять бокал за трудоголиков и пьяных курсантов, а также задуматься, почему штопор вдруг распрямился. В праздничном календаре сегодня достаточно шутливых дат. Кто-то празднует, кто-то вспоминает, кто-то улыбается. Какие праздники приходятся на 5 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 5 августа

Международный день светофора

5 августа отмечается Международный день светофора — дата, посвященная важному изобретению, которое ежедневно регулирует передвижение миллионов людей на дорогах. Первый в мире светофор появился в 1868 году в Лондоне у здания парламента: он был механическим, работал на газе и управлялся вручную. Но уже в 1914 году в американском Кливленде установили электрическую версию с двумя цветами — красным и зеленым. Желтый добавили позже, чтобы предупреждать водителей о смене сигнала. В России первые светофоры начали устанавливать в 1930‑х годах. Сегодня без них невозможно представить ни один город.

День пьяного курсанта

5 августа в народном календаре с легкой иронией встречают День пьяного курсанта. Официального статуса у праздника нет, но за последние годы он уверенно разошелся по форумам и даже стал поводом для корпоративного юмора в учебных заведениях. Происхождение этой даты связывают с тем, что август традиционно считается временем возвращения из отпусков, зачисления абитуриентов в военные училища и вузы, перевода с курса на курс и бурного начала учебного года. Неофициальный праздник отмечают не только курсанты, но и офицеры, и военные пенсионеры. Для многих это повод вспомнить время учебы и друзей юности.

День «Работай как собака»

5 августа в международном календаре праздник «Работай как собака». Несмотря на ироничное название, он посвящен не издевательски тяжелому труду, а скорее тем, кто выкладывается по максимуму. Фразеологизм «работать как собака» возник в англоязычной культуре и связан с образами сторожевых и служебных собак — трудолюбивых, надежных и не знающих выходных. Сегодня эту дату часто используют для мотивации: в соцсетях публикуют вдохновляющие истории о трудоголиках, а HR-отделы крупных компаний шутливо поздравляют сотрудников и благодарят их за упорство.

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День распрямившегося штопора

5 августа в неофициальном календаре значится как День распрямившегося штопора — праздник загадочный, с винным ароматом и философским подтекстом. Точную историю появления даты отследить сложно, но она прочно закрепилась как повод подмигнуть жизни, налить бокал и выдохнуть. Штопор, потерявший форму, — почти метафора для человека, который открывал слишком много бутылок или, наоборот, слишком много держал в себе. Распрямился — значит, дал слабину. Или, наоборот, освободился от напряжения. Праздник популярен среди сомелье, барменов, дизайнеров винных этикеток и просто любителей хорошего настроения. В этот день можно по-настоящему «раскрутиться», пусть даже только метафорически.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 5 августа в других странах

Кapнaвaл Бoгoты — Кoлумбия. Этот яркий и шумный праздник посвящен дню основания столицы в 1538 году. Изначально день был связан с религиозными процессиями и военными парадами в честь испанского завоевания, но со временем карнавал превратился в праздник единства и культурного многообразия. Улицы Боготы наполняются музыкой, маскарадом, уличными театрами и национальными танцами. Это момент, когда жители города — потомки испанцев, африканцев и индейцев — открыто выражают свою идентичность, гордость за корни и любовь к родному городу.

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Дeнь пocтa и дуxoвныx пpaктик «Пaвитpoпaнa Экaдaши» — Индия. В Индии 5 августа отмечается Павитропана Экадаши — один из священных дней поста и духовного очищения в индуизме. Этот день посвящен поклонению Вишну и традиционно сопровождается строгим постом, молитвами, отказом от злаков и бобовых, а также чтением священных писаний. Считается, что тот, кто соблюдает Экадаши, очищает карму и получает защиту от негативных влияний. Особенно активно праздник отмечается в штате Гуджарат, где проводят красочные ритуалы с гирляндами, украшают храмы и совершают паломничества.

Кapнaвaльный втopник — Aнтигуa и Бapбудa, Бpитaнcкиe Виpгинcкиe ocтpoвa. 5 августа в странах Карибского бассейна проходит Карнавальный вторник — кульминация многодневных уличных гуляний, приуроченных к годовщине отмены рабства в Британской империи. Этот день — не просто праздник, а символ свободы и культурного самовыражения: на улицы выходят сотни людей в ярких костюмах, звучит сока и калипсо, проходят парады и конкурсы, а острова наполняются атмосферой радости и исторической памяти.

Пpaздник Aфpикaнcкoй Бoгoмaтepи — Иcпaния. 5 августа в испанском автономном городе Сеута, расположенном на побережье Африки, отмечается праздник Африканской Богоматери — покровительницы этого региона. Согласно преданию, чудотворную статую Девы Марии привезли из Иберии — так она стала символом защиты испанских земель на африканском берегу. Праздник сопровождается религиозными процессиями, украшением улиц, молитвами и народными гуляниями. Для жителей Сеуты это важный день, объединяющий католическую традицию с уникальной историей приграничного города.

Религиозные праздники 5 августа

День Почаевской иконы Божией Матери

5 августа православные христиане чтят Почаевскую икону Божией Матери. По преданию, в 1675 году во время нападения турецко-татарского войска на Почаевскую лавру (православный монастырь на территории Тернопольской области, Украина) монахи молились перед иконой, и сама Богородица явилась над храмом, ослепив врагов светом. Нападавшие в панике бежали, а монастырь остался невредим. С тех пор Почаевская икона считается защитницей от внешних бед. Ее образ ежегодно выносят на крестный ход. Верующие просят перед ней помощи в исцелении болезней, укреплении веры и защите дома.

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День праведного Феодора Ушакова, воина

Русский флотоводец, командующий Черноморским флотом и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море, знаменитый адмирал не потерпел ни одного поражения в крупных морских сражениях. Он прославился своим милосердием, которым восхищались даже неприятели.

Адмирал скончался в 1817 году в своем имении в деревне Алексеевке, ныне Темниковский район республики Мордовии. Народ нес его гроб до самой Санаксарской обители (мужской монастырь в Мордовии), где флотоводец и был похоронен. В 1917 году монастырь закрыли, а часовня над могилой Ушакова была разрушена. В годы Великой Отечественной войны, когда был учрежден орден имени адмирала, власти озаботились восстановлением захоронения.

В 1991 году Санаксарский монастырь возвращен Русской православной церкви. А спустя десять лет Федор Ушаков был канонизирован в лике праведных как пример самоотверженности, мужества, милосердия и глубокой веры.

5 августа Русская православная церковь также чтит память: • мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников (284—305);

• священномученика Аполлинария, епископа Равеннийского (ок. 75);

• преподобномученика Иова Ущельского;

• священномученика Михаила Троицкого, пресвитера и мученика Андрея Аргунова (1938).



Также это день иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1888).

Народные праздники и приметы 5 августа

Трофим Бессонник

В народном календаре 5 августа праздник Трофима Бессонника. Это день, когда, по народным поверьям, «и птица не спит». Считалось, что в это время начинается активная жатва, и крестьяне трудятся с рассвета до темной ночи, почти забыв про сон. Отсюда и название — «бессонник».

Трофиму приписывали особую силу — в этот день можно было молиться о крепком здоровье, богатом урожае и защите от сглаза. Крестьяне верили, что сны в ночь на 5 августа бывают вещими, особенно если приснились предки. День уважали как трудовой и особенно важный для земледельцев.

Приметы

Если на Трофима жарко и сухо — осень будет теплой и без затяжных дождей.

Много паутины на рассвете — к ясной и стабильной погоде до конца августа.

Утром роса густая — жди хороший урожай огурцов и картофеля.

Слышен гром — зима будет снежной и морозной.

Если в этот день отдыхаешь вместо работы — осенью будешь жалеть: проспал Трофима — потерял половину хлеба.

Ласточки низко летают — к скорому похолоданию.

Какие исторические события произошли 5 августа

1420 год — чешские табориты (представители радикального крыла религиозного движения гуситов) обнародовали «12 пражских статей» с призывами к религиозной и социальной реформе, включая запрет роскоши и иконопочитания.

1583 год — английский мореплаватель Хемфри Гилберт провозгласил Ньюфаундленд владением Британии, основав первую английскую колонию в Северной Америке.

1772 год — между Россией, Пруссией и Австрией состоялся первый раздел Речи Посполитой.

1789 год — во Франции отменено крепостное право, что стало важной вехой Великой французской революции.

1885 год — на острове Бедлоу в Нью-Йорке заложен первый камень в основание будущей Статуи Свободы.

1891 год — компания American Express выпустила в обращение первые в мире дорожные чеки.

1921 год — в США успешно испытан первый в мире автомобиль с дистанционным (радио) управлением.

1924 год — в Турции официально введен запрет на многоженство.

1932 год — в Ленинграде открылся Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова.

1941 год — началась оборона Одессы от немецко-фашистских захватчиков, продлившаяся до 16 октября.

1943 год — в Москве прогремел первый победный салют: 12 залпов из 124 орудий в честь освобождения Орла и Белгорода.

1963 год — СССР, США и Великобритания подписали договор о запрете ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой.

1966 год — вышел альбом The Beatles «Revolver», кардинально изменивший звучание рок-музыки.

1967 год — британская группа Pink Floyd выпустила дебютный альбом «The Piper at the Gates of Dawn».

2010 год — в Чили на шахте Сан-Хосе 33 горняка оказались заблокированы на глубине 700 метров; история их спасения стала событием мирового масштаба.

close Ситуация у шахты Сан-Хосе в Чили, 7 августа 2010 года Luis Hidalgo/AP

Дни рождения и юбилеи 5 августа

В 1802 году родился Нильс Хенрик Абель — норвежский математик, заложивший основы теории эллиптических функций.

В 1844 году родился Илья Репин — русский живописец, мастер реалистической живописи и портрета.

В 1850 году родился Ги де Мопассан — французский писатель, представитель реализма.

В 1860 году родился Луис Уэйн — английский художник, прославившийся сюрреалистическими изображениями кошек.

В 1893 году родилась Вера Холодная — русская звезда немого кино.

В 1898 году родился Василий Лебедев-Кумач — советский поэт-песенник, автор таких известных песен, как «Широка страна моя родная» и «Москва майская».

В 1905 году родился Василий Леонтьев — американский экономист, лауреат Нобелевской премии за разработку метода «затраты-выпуск».

В 1905 году родился Артем Микоян — советский авиаконструктор, дважды Герой Социалистического Труда, один из создателей самолетов-истребителей МиГ.

В 1930 году родился Нил Армстронг — американский астронавт, первый человек, ступивший на Луну.

Кто отмечает день рождения

63 года исполняется Патрику Юингу — американскому баскетболисту, двукратному олимпийскому чемпиону.

57 лет исполняется Марин Ле Пен — французскому политику, лидеру правой партии «Национальное объединение».

56 лет исполняется Наталье Мальцевой — российской телеведущей и журналистке.

47 лет исполняется Ким Геварт — бельгийской легкоатлетке, олимпийской чемпионке в эстафете 4×100 м.