30 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

30 июля в мире вспоминают о ценности настоящей дружбы, а также говорят о важности борьбы с принудительным трудом и рабством. На Кубе чествуют революционеров, погибших в борьбе против диктатуры Батисты, а в США готовят чизкейки. По народным приметам сегодня полезно занять себя работой. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 30 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 30 июля

Международный день дружбы

Праздник был официально учрежден в 2011 году, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, закрепив 30 июля как день, посвященный дружбе во всех ее проявлениях. В заявлении организации сказано, что дружба — это не просто личные отношения, а способ строить мосты между обществами и народами, вдохновлять на создание справедливого мира, преодолевающего конфликты и различия. Если верить ООН, то дружба возможна не только между людьми, но также между странами и народами. Научные исследования показывают, что дружба положительно влияет на жизнь человека, улучшает физическое и психическое состояния, дарует радость, помогает укрепить иммунную систему и продлить жизнь.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

30 июля 2010 года был принят «Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми». Генеральная Ассамблея ООН установила по этому поводу праздник в 2013 году. По оценкам ООН, ежегодный доход от торговли людьми составляет 150 млрд долларов, что является крупнейшим в мире источником незаконной прибыли. Наиболее распространенной формой эксплуатации является сексуальное принуждение. Второе место занимает рабский труд — его жертвами считаются более 20 млн человек во всем мире. (оценка Международной организации труда)

День рождения книг в мягкой обложке (покетбуков)

30 июля 1935 года британское издательство Penguin выпустило первую книгу в мягкой обложке «карманного» образца (от англ. pocketbook — карманная книга). Идея оказалась очень успешной. За первые 25 лет было выпущено 250 млн экземпляров книг в мягкой обложке. Одним из самых популярных изданий стала «Одиссея» Гомера. Эпическая поэма была продана тиражом в миллион экземпляров (с 1946 по 1960 год). Также большой популярностью пользовались романы и детские книги. Низкая стоимость и удобный размер предопределили массовый спрос на этот формат.

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Какие праздники и памятные даты отмечаются 30 июля в других странах

День мучеников революции — Куба. День памяти учрежден в честь Франка Паиса и его соратников. Паис организовал восстание в городе Сантьяго-де-Куба, чтобы отвлечь правительственные силы от высадки на побережье острова команды Фиделя Кастро в декабре 1956 года. 30 июля 1957 года полиция вычислила дом, где скрывался Паис. Он был расстрелян в возрасте 22 лет. На его похороны пришли тысячи людей. Траурная процессия следовала через всю Гавану. Его смерть стала отправной точкой для серии акций протеста и забастовок против режима Фульхенсио Батисты.

День независимости — Вануату. Независимость островного государства была провозглашена 30 июля 1980 года. До этого Вануату называлось Новыми Гебридами и находилось под властью Великобритании и Франции с 1906 года.

Национальный день чизкейка — США. Неофициальный гастрономический праздник в честь одного из самых популярных в мире десертов. Упоминания о сладкой выпечке на основе мягкого сыра относятся еще ко временам Римской империи, а торты, похожие на современные, на протяжении веков готовили в Европе. Сегодня этот десерт больше ассоциируется с североамериканской кухней, во многом благодаря ставшему классическим чизкейку «Нью-Йорк» — его можно найти в меню кофеен и ресторанов практически любой страны.

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Религиозные праздники 30 июля

День памяти великомученицы Марины Антиохийской

Марина родилась в Антиохии Писидийской на территории Малой Азии ныне Турция в III веке. От своей кормилицы узнала о христианской вере. Когда Марине исполнилось 12 лет, она приняла крещение. В то время император Диоклетиан устроил гонение на христиан, так что многие верующие скрывались в пещерах и пустынях. Правитель той области Олимврий уговаривал ее отречься от Христа, но девушка отказывалась. Тогда ее подвергли истязаниям. Согласно преданию, благодать исцелила Марину от ран и побоев. Но мучители не успокоились и вновь подвергли ее пыткам. Тогда содрогнулась земля и с рук Марины спали оковы, над ее головой засиял необыкновенный свет. Пораженный народ стал славить Бога. Правитель приказал казнить Марину и шедших за ней христиан.

День памяти преподобного Лазаря Галисийского

Лазарь Галисийский — христианский аскет, живший в I веке. Родился в городе Магнезии, в западной части Малой Азии. Принял монашество в Палестинской лавре св. Саввы. После 10 лет подвижничества вернулся на родину и поселился на горе Галисийской близ Эфеса, где ему явился в видении огненный столп. На этом месте он основал храм Воскресения Христова и принял подвиг столпничества.

Народные праздники и приметы 30 июля

Марина Лазоревая

В этот день верующие вспоминают двух святых — Марину Антиохийскую и Лазаря Галисийского. Однако в народе этот праздник получил иное значение. На Руси день считался временем зарниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение (поэтому смотреть на них запрещалось). В эти дни крестьяне начинали задумываться о приближающихся холодах. В старину считалось, что труд в этот день приносит особую пользу. Мужчины занимались полевыми работами, а женщины — хлопотали по дому.

Приметы

Гроза предвещает пасмурную осень и морозную зиму.

Нельзя оставлять в доме открытые двери и окна, иначе впустишь несчастье.

Какие исторические события произошли 30 июля

1021 год — на Руси освящен храм в честь князей Бориса и Глеба — первых русских святых, которых канонизировали в лике мучеников-страстотерпцев.

1829 год — в Москве началось строительство Триумфальных ворот.

1898 год — в Москве начала работать городская канализация.

1920 год — Совнарком принял постановление «О ликвидации мощей во всероссийском масштабе».

1956 год — на американских долларах начали печатать девиз «In God We Trust».

1980 год — израильский парламент принял закон, объявивший Иерусалим «единой и неделимой столицей Израиля».

1984 год — на телеканале NBC состоялась премьера телесериала «Санта-Барбара».

Дни рождения и юбилеи 30 июля

В 1754 году родился Серафим Саровский — один из самых почитаемых монахов Русской православной церкви, основатель Дивеевской обители.

close Серафим Саровский OLEGOLEGOLEG/Shutterstock/FOTODOM

В 1796 году родился Никита Муравьев — один из главных лидеров движения декабристов.

В 1818 году родилась Эмили Бронте — английская писательница, автор «Грозового перевала».

В 1863 году родился Генри Форд — американский бизнесмен, основатель корпорации Ford.

Кто отмечает день рождения

78 лет исполняется Арнольду Шварценеггеру — американскому актеру австрийского происхождения, культуристу и политику.

77 лет исполняется Жану Рено — французскому актеру («Никита», «Леон», «Невезучие»).

77 лет исполняется Ирине Винер — тренеру по художественной гимнастике, воспитавшую многих российских олимпийских чемпионок.

62 года исполняется Лизе Кудроу — американской актрисе, Фиби из сериала «Друзья».

62 года исполняется Льву Шлосбергу (признан в РФ иностранным агентом) — российскому общественному и политическому деятелю.

55 лет исполняется Кристоферу Нолану — американскому режиссеру («Престиж», «Интерстеллар», «Дюнкерк»).