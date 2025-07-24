Москва утонула в цветах. Как озеленение спасает мегаполис от жары и привлекает туристов

В рамках фестиваля «Сады и цветы» в Москве высажено более 500 тысяч растений

Каждый год с наступлением тепла Москва превращается в цветущий сад. Благодаря совместным усилиям города и столичных предпринимателей на улицах появляются роскошные клумбы и затейливые композиции из растений. Все это делается не только для красоты. В условиях мегаполиса озеленение — это важный элемент поддержания экологии и комфортного микроклимата. Кроме того, зеленые насаждения привлекают туристов и помогают увеличить выручку столичных заведений. О красоте московских улиц и борьбе со стрессом — в материале «Газеты.Ru».

Лавандовые поля на Охотном ряду, изящные цветочные композиции по обеим сторонам Нового Арбата, тропический сад на Манежной площади, лимонные деревья в Камергерском переулке... Все это великолепие можно увидеть прямо сейчас, стоит только отправиться на прогулку по городу.

Фестиваль «Сады и цветы» проходит в Москве уже не первый год. Это сезонное мероприятие, летнее дополнение к постоянным насаждениям, которое многократно расширяет зеленые территории города.

В 2025 году в рамках фестиваля в столице высадили более 500 тысяч экземпляров растений 150 различных видов.

Суммарная площадь сезонного озеленения составила почти 30 тысяч квадратных метров. Получилось необычно и захватывающе красиво.

Ландшафтные дизайнеры постарались создать необычные зеленые оазисы в самом центре мегаполиса. «Сад на площади возле ЦУМа несет в себе идею природного русского ландшафта. Холмы, березы и игра на контрасте. Движение и ритм в саду задает волна, в которой белые стволы берез подружились с белыми роскошными цветами гортензий. Взгляд концентрируется именно на эти части сада. Хочется разглядывать, любоваться и радоваться. В проекте используются разные сорта гортензий, розы, мальва, клеома, лаванда, злаки», — рассказала «Газете.Ru» автор композиции Ольга Грибова.

Площадка у Библиотеки им. Ленина превратилась в необычный сказочный лес. «В этом году мы используем очень много экзотических для нас видов хвойный и лиственных деревьев, например, ливанский кедр и дланевидный клен, а также китайскую глицинию и падуб Максимовича, горные и черные сосны, гибридные рододендроны. Из привычных нам пород – липы. Такие проекты принципиально меняют облик города, создают новые городские пространства, центры притяжения», — рассказала «Газете.Ru» ландшафтный дизайнер Наталья Шушлебина.

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Кислород и не только

Цветники, клумбы и сезонные сады — это не только визуальная эстетика, но и дополнительный кислород, снижение температуры воздуха в жару, защита от пыли.

«Зеленые зоны вносят неоценимый вклад в формирование комфортного микроклимата: растения очищают воздух от пыли и вредных примесей, поглощают углекислый газ, а также снижают риски сердечно-сосудистых и легочных заболеваний», — отмечает руководитель Рабочей группы Общественной палаты Москвы по экологической политике Эльвира Довлетярова.

По ее словам, фестивальное озеленение дает городу дополнительно до 300 тысяч литров кислорода в сутки. Кроме того, зелень активно поглощает солнечное излучение, снижая эффект «городского теплового острова» и помогая бороться с «волнами жары».

Зеленые насаждения способствуют снижению средней температуры в городе.

Разница в зеленых городских районах и в зонах с небольшим количеством озеленения, по наблюдениям экологов, может составлять до 4°C. Поверхность газона в жару также остается прохладной: на 5–8°C ниже асфальта.

Многие цветы очищают не только воздух, но и почву. Например, популярные у дизайнеров бархатцы являются рекордсменами с точки зрения способности аккумулировать тяжелые металлы — свинец, никель, кадмий. Тюльпаны за свою короткую весеннюю жизнь на городских клумбах успевают вытянуть из земли цинк и медь.

«Бархатцы и тюльпаны выступают как биоаккумуляторы, уменьшая токсичность почвы и делая ее безопасной для окружающих, включая детей. Продуманное озеленение подразумевает использование видов с разными периодами распускания — от весны до осени, что способствует созданию непрерывного цветения», — отмечает Эльвира Довлетярова.

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Бизнес в деле

Зеленые локации в разных районах Москвы становятся новыми центрами притяжения, куда устремляются туристы и жители города.

«Сегодня озеленение в столичном мегаполисе — это важный фактор увеличения клиентского потока, который включает в себя и москвичей, и гостей города. Не секрет, что большая часть туристов приезжает в Москву в теплый период — приблизительно с конца апреля до конца сентября. Удачное озеленение дает в этот промежуток времени максимальный результат. Повышается привлекательность города в целом, увеличивается посещаемость парков, скверов, летних веранд. Применение различных технологий озеленения обеспечивает кафе и ресторанам рост клиентского потока: выручка в теплый сезон может вырасти в два-три раза», — рассказал «Газете.Ru» Андрей Бархота, независимый экономист, финансовый эксперт, к.э.н.

Только за прошлый год Москву посетили 26 млн туристов из других регионов России и зарубежья.

По оценке столичных властей, туристический оборот в Москве уже исчисляется сотнями миллиардов рублей. Только в виде налоговых поступлений в городской бюджет поступает примерно четверть триллиона рублей.

Больше всего гостей в столицу приезжает именно летом. Москвичи в последние годы также чаще проводят теплые месяцы в городе, а значит чаще посещают кафе, рестораны и культурные мероприятия.

«В разных районах Москвы разная степень доступности и насыщенности зеленых зон. Например, в районе Арбата совсем немного деревьев, поэтому малейшее озеленение дает очень сильный эффект с точки зрения повышения привлекательности и роста трафика. Бизнес это прекрасно понимает и с энтузиазмом использует», — отмечает Андрей Бархота.

Летние веранды кафе и ресторанов становятся зелеными оазисами в городском ландшафте. «У нас есть свой узнаваемый формат оформления летней веранды — это сосны и ели. Мы единственное заведение в центре столицы, где можно почувствовать себя как в настоящем лесу. Наш формат про близость к природе и экологию. Ежегодно ресторан закупает в питомнике деревья, а в конце сезона отдает их на благотворительность, например, для озеленения храма или пригородных территорий», — рассказал «Газете.Ru» управляющий ресторана «Бьерн (Björn)» Виктор Халяпин.

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В этом году естественность, экологичность и близость к природе оказалась на пике моды. «Кафе-бар «Риверсайд», как и многие заведения общепита, активно использует озеленение в качестве элемента оформления. Это позволяет создать приятную атмосферу и привлечь посетителей. Помимо входной группы мы украшаем летнюю веранду. В этом году основной акцент сделали на многолетние растения и на экологичные материалы», — рассказал «Газете.Ru» генеральный директор ООО «Винный Квартал», владелец кафе-бара «Риверсайд» Сергей Семахин.

Адаптироваться под сезонный спрос предпринимателям сегодня значительно проще благодаря условиям, которые создает город, обустраивая инфраструктуру в рамках городских проектов «Лето в Москве» и «Зима в Москве».

«Городские власти поддерживают бизнес через конкурсы и гранты на оформление точек общепита. С этого года упрощен процесс оформления летних веранд, что тоже очень здорово. Районная управа нас информирует о мероприятиях, которые проходят в городе, и способах принять в них участие. Мы всегда можем получить там бесплатные консультации», — отмечает Сергей Семахин, владелец кафе-бара «Риверсайд».

«Правительство Москвы предпринимает колоссальные усилия, чтобы наш город был красивым и привлекал к себе внимание туристов. Сейчас идешь по городу: фонтаны, цветы, прекрасные прогулочные зоны, велосипедные дорожки — это все настолько удобно и красиво, что не идет ни в какое сравнение с тем, что было лет 10-15 назад. Сейчас у нас есть общий чат с управой района, это позволяет синхронно начинать летнее озеленение и украшение зимних фасадов, решать организационные вопросы», — пояснил управляющий ресторана «Бьерн (Björn)».

В этом году столичные предприниматели украсили главный деловой центр Москвы — «Сити», приняли участие в создании зеленой стены Московского зоопарка, высадили сады на лестнице «ВТБ Арены», оформили цветами Чистопрудный бульвар. В ближайшее время ландшафтные проекты, созданные крупными корпорациями, появятся на Болотной набережной, Балчуге и Новой Басманной улице.

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Для души

Украшение улиц цветами и растениями имеет большое психологическое и социальное значение. Особенно в больших городах, где люди живут в максимально неестественных условиях и постоянно сталкиваются со стрессом.

«Во времена стремительного роста мегаполисов и такой масштабной урбанизации особенно важно не забывать о создании комфортной городской среды для людей. Одним из эффективных способов улучшения качества жизни в городах является использование зеленых насаждений и цветочных композиций. Украшение городских пространств растениями и цветами оказывает значительное положительное влияние на психологическое состояние человека», — подчеркивает медицинский психолог Центра ментального здоровья, эксперт Комплекса социального развития Москвы Анастасия Медведкова.

По ее словам, яркие цветочные клумбы, парки и скверы создают уютную атмосферу, помогают снизить уровень стресса и повышают общее настроение.

Исследования показывают, что наличие зеленых пространств в городе способствует уменьшению депрессии у его жителей.

«Парки и цветочные аллеи становятся местами для встреч и общения. Они способствуют укреплению социальных связей между людьми, что также положительно сказывается на психологическом состоянии. Наличие зеленых насаждений в городской среде связано и с улучшением физического здоровья. Природа способствует активному образу жизни, провоцируя людей на прогулки и занятия спортом. Физическая активность, в свою очередь, напрямую связана с повышением уровня эндорфинов — гормонов счастья, что также способствует улучшению психологического благополучия», — подчеркивает Анастасия Медведкова.

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Согласно международному исследованию, Москва является лидером по озеленению среди других мегаполисов мира.

В российской столице на одного человека приходится 68,6 кв. м зеленой территории, а в Сингапуре, который считается эталоном современной урбанистики, всего 29,2 кв. м.

«Немаловажно и то, что это не просто отдаленные парки или заповедники, недоступные для горожан. В первую очередь, речь идет о скверах шаговой доступности — зеленых зонах на бульварах или в жилых кварталах. Такие зоны в городах способствуют повышению качества городской среды. Именно это направление благоустройства города и должно стать главным. Это касается как проектов комплексного развития территорий, которые позволяют выделять большие участки под будущие скверы, пешеходные маршруты и парки, так и более плотных по застройке кварталов реновации», — считает урбанист Антон Мастренков.