«Википедия» раздора. Почему популярная площадка не стала территорией свободы?

«Википедия» — самый популярный в мире информресурс. Он был создан еще в 2001 году и задумывался, как многоязычная онлайн-энциклопедия со свободным контентом. Однако за двадцать лет своего существования «Википедия» превратилась не в свободную энциклопедию, а в закрытую систему с жесткой внутренней иерархией. Управление платформой фактически захватила небольшая группа администраторов, которые устанавливают собственные правила, подавляют инакомыслие и блокируют несогласных без объяснений. Почему в русскоязычном сегменте пользователи все чаще замечают токсичные материалы, а новичков не допускают к созданию контента? Кто они — всемогущие администраторы «Википедии», которые могут удалить вас без объяснения причин? О том, как «Википедия» из свободной энциклопедии превратилась в закрытую систему с жесткой иерархией, почему администраторы блокируют несогласных без объяснений, а новичков не допускают к созданию контента, и откуда в русскоязычном сегменте все больше токсичных материалов, — разбиралась «Газета.Ru».

«Википедия» — самая популярная в мире онлайн-энциклопедия. Каждый пользователь интернета хотя бы единожды заходил на ее страницу в поисках нужной информации. Создатели «Википедии» позиционировали ее как «свободную энциклопедию», в наполнении которой мог принимать участие любой желающий.

Главная идея заключалась в том, что редакторы должны опираться на надежные и авторитетные источники.

На деле сегодня контент «Википедии», особенно если речь идет о ее русскоязычной версии, находится под жестким контролем. А в редакционной политике «Википедии» царит настоящая диктатура — 1% авторов контролирует 80% всего контента. «Википедия» превратилась в бюрократическую машину, где диктует правила небольшая группа администраторов — так называемая «партия операторов». Они присвоили себе право решать, кто достоин быть в вики-сообществе, а кому там не место.

На чем все держится

Каждый википедист знает наизусть пять основополагающих принципов проекта. Они доступны для ознакомления и любой желающий может с ними ознакомиться. Их цитируют в спорах, на них ссылаются в обсуждениях. «Википедия» провозглашает энциклопедичность — стремление к точности и проверяемости, где каждое утверждение подкреплено авторитетными источниками.

От редакторов требуют нейтральной точки зрения — беспристрастного изложения фактов без предпочтения какой-либо позиции.

Третий важный принцип гарантирует свободу контента — любой может редактировать и улучшать материалы. Четвертый призывает к уважению и вежливости между участниками. Пятый освобождает от догматизма — «правьте смело», ведь нет жестких правил, кроме этих основополагающих принципов.

Особое внимание «Википедия» уделяет новичкам. Одно из ключевых правил площадки прямо говорит, что они не просто полезны для сообщества, а очень ему нужны. Руководство настаивает на том, что встречать вновь прибывших участников нужно с терпением и готовностью помочь, предполагать добрые намерения в их действиях, прощать ошибки и направлять, а не наказывать.

Ведь именно приток свежей крови обеспечивает развитие проекта, привносит новые знания и видение, не дает энциклопедии закостенеть в узком кругу «старожилов». Это же «помогает сохранять нейтральность, непредвзятость и целостность «Википедии» как ресурса знаний», говорится в своде принципов работы проекта.

Однако фактически каждое из указанных правил в русской «Википедии» давно не соблюдается.

Декларируемые принципы и реальная практика расходятся настолько, что речь идет о системном кризисе проекта. Под лозунгами открытости и демократичности выстроена жесткая иерархическая система, где решения принимает узкая группа администраторов, которые могут вносить и откатывать любые правки, блокируя неугодных по своему желанию.

Диктатура вместо свободы слова

«Википедия» сегодня — самое объемное хранилище информации в мире. На данный момент количество статей в электронной энциклопедии превышает 60 млн, они написаны более чем на 300 языках. Только в русском сегменте интернета количество материалов (по сведениям на июнь 2025 года) составляет 2,05 млн, а страниц, включая страницы обсуждения, перенаправления — в четыре раза больше.

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Каждая из этих статей должна быть написана в соответствии со строгими требованиями ресурса. Так, в правилах портала указано, что «Википедия» — «не эксперимент в области анархии или демократии, не беспорядочная свалка информации и не каталог ссылок». Это энциклопедическая площадка, информация в которой обязана опираться на проверенные и авторитетные источники.

Следят за достоверностью сразу несколько категорий участников: это и редакторы, и патруль, и администраторы, и подводящие итоги, и — не удивляйтесь — бюрократы.

Да, на вершине иерархии либеральной свободной энциклопедии действительно официально находятся бюрократы. Как разобраться в ролях каждой из групп и понять, кто формирует контент и отвечает за его качество?

В русской «Википедии», по данным на июнь 2025 года, порядка трех тысяч активных редакторов. Примечательно, что многие из них находятся за пределами России. Еще в 2023 году сами представители сообщества вики-редакторов говорили о том, что их в России всего «чуть больше сотни». Администраторов — пользователей с расширенными правами — в мире лишь 56. Именно они диктуют правила, по которым живет все вики-сообщество в российском сегменте. И, судя по комментариям участников, эти правила очень далеки от общих требований «Википедии».

Несколько цитат •«… На эмблеме написано, будто это свободная энциклопедия, но я убеждаюсь совсем в обратном... у вас одно жлобье координирует написание статей. Никакой взаимопомощи, все по одиночке засели как партизаны и пишут разнообразную чушь... Только я захотел что-то поправить, все изменения сразу откатили чтоб сохранить все. Трясутся над своими никчемными статейками как кощеи над златом. Удаляйте, удаляйте это немедленно, а то не успеете…»



• «...Главная проблема «Википедии» — антисозидательная атмосфера. Если человек создает статью, ему никто (или почти никто) не помогает. Зато находится масса желающих выставить статью на удаление, обвинить ее в Ориссе и прочее...»



• «...Третья проблема: превращение вики-сообщества из людей, пишущих энциклопедию, в некое виртуальное государство с партиями, политическими дрязгами и скандалами. Сейчас в «Википедии» сложилась парадоксальная ситуация. Число новичков уменьшается, но количество мусора в «Википедии» только увеличивается. Завалы на КУ усиливают напряженность в вики-сообществе. Удалисты не понимают одного: «Википедия» не настолько важна, чтобы все специалисты во всех областях только и мечтали о том, чтобы дополнять «Википедию»...»

Русскую «Википедию» все чаще сравнивают с однопартийным государством. Под маской «нейтральности» скрывается жесткая информационная диктатура. По сути, небольшая группа людей полностью контролирует то, что публикуется на страницах якобы свободной энциклопедии. А к неугодным применяет самые жесткие санкции, часто без серьезных обоснований. Поводом для отмены целого пула правок в одной статье может стать всего один источник, вызвавший сомнение.

Чувство безнаказанности позволяет «партийной верхушке» общаться с другими участниками сообщества, мягко говоря, пренебрежительно. Например, формулировки из серии «а почему YouTube, а не фото надписи на заборе» или «а других помоек…не нашли?» (прямые цитаты, орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. «Газеты.ру») администратор El-chupanebrej использует вполне свободно.

Все на новенького

Стиль общения администраторов с новичками — отдельная тема. Особенно на фоне того, что декларирует сама «Википедия» по вопросу привлечения новых редакторов в сообщество. Фактически все обстоит ровно наоборот. Вместо помощи — насмешки. Вместо разъяснений — хамство. Вместо диалога — угрозы.

После предупреждения часто следует мгновенный бан — участник даже исправить ничего не успевает.

Презумпция добрых намерений? Это правило работает только для своих.

Типичная история: человек пытается внести правки, сталкивается с откатом, пытается разобраться в правилах. Задает конструктивные вопросы. В ответ — язвительные комментарии, предложения «заняться другими правками и не мешать». Когда продолжает настаивать на объяснениях — блокировка с обвинениями в нарушении правил, о существовании которых он даже не знал.

Случай участника Np2025.2029 показателен. Человек впервые попытался отредактировать статью, задал вопросы о правилах, попросил объяснить, какие именно пункты он нарушил. Вместо ответов — молчание. Неделю игнорировали его обращения. А когда он продолжил настаивать на диалоге, заблокировали за пять минут. Навсегда.

AlexeyKhrulev регулярно вступался за заблокированных, пытался добиться справедливости. Результат — бесконечная череда банов. Формулировка стандартная: «неконсенсусная точка зрения». То есть не согласен с линией партии — вон из «Википедии».

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Пока у тебя меньше 25 правок — ты никто, даже если зарегистрирован. К тебе относятся как к анониму, потенциальному вандалу. Но набрать правки невозможно, потому что их откатывают. Замкнутый круг, из которого выбраться могут только те, кто готов месяцами исправлять запятые в никому не нужных статьях.

Машина репрессий

В русской «Википедии» действует отлаженная система подавления любой альтернативной точки зрения — как и положено при диктаторском режиме. Так, например, участник Арбитражного комитета «Кронас» специализируется на «выявлении ботоферм» — так он называет тех, кто пытается добавить неугодную информацию. Его метод прост: «показалось подозрительным» — достаточное основание для блокировки.

Показателен случай участника Semen Antonovich. Он задавал вопросы об источниках, которые «Кронас» удалял по своему усмотрению.

Вместо ответов получил выставление на проверку IP-адреса и угрозы «отправить в бан».

Когда продолжил добиваться объяснений — бессрочная блокировка. Письмо в арбитраж с подробными доказательствами нарушений осталось без ответа.

El-chupanebrej блокирует участников за «слишком хорошо написанные статьи». Так, только с прошлого июня, то есть всего за год, он отправил в частичный или бессрочный бан 134 раза.

Логика железная: нормальный человек не может создать качественный текст с первой попытки. Значит, это «платный редактор». Доказательства? Не требуются. Проверка ничего не дает? Не беда. «Пересечений нет с конкретным участником или вообще ни с кем из известных бессрочников-спамеров?» — допытывается он, явно разочарованный отсутствием улик.

А пока новичков преследуют за мифические нарушения, сами диктаторы творят что хотят. Эта система двойных стандартов особенно ярко проявляется в деятельности уже упомянутой «партийной верхушки» и их соратников.

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Администраторы регулярно откатывают правки новичков, называя видеохостинг неавторитетным источником. Но когда старожил Pannet систематически использует YouTube в качестве источника — тишина. Никаких откатов, никаких предупреждений. Он годами ведет войны правок — грубейшее нарушение, за которое блокируют новеньких после первого случая. Когда возмущенные участники собрали доказательства и вынесли вопрос на обсуждение, результат был предсказуем. «Уважаемый участник», «ценный вклад в проект», — заключили администраторы. Никаких санкций.

Erokhin массово клеймит статьи шаблоном «платное редактирование» просто потому, что в них когда-то что-то правил заблокированный участник. При этом сам регулярно добавляет информацию без источников и хамит в комментариях к правкам.

Grig_siren специализируется на запугивании — он отвечает вместо администраторов на их страницах обсуждения, делая это максимально недружелюбно. Фактически выполняет роль цербера, не подпускающего неугодных к «хозяевам».

Oleg Yunakov мастерски играет в двойную игру. На словах — «друг новичков», на деле — использует угрозы и хамство. Его особый талант — продвижение «своих» к получению административных флагов. Показательный случай — стремительный взлет Manyareasexpert, который за рекордно короткий срок стал патрулирующим. Теперь этот протеже сам ввязывается в войны правок, откатывает корректировки оппонентов и груб в общении. Классическая схема воспроизводства «партийных кадров».

Pessimist2006 даже не скрывает своего отношения к дискуссиям — есть два мнения: его и неправильное. Грубость возведена им в принцип общения.

А вот Leonrid олицетворяет другую грань системы. Этот участник, по утверждениям многих членов сообщества, занимается платным редактированием — грубейшее нарушение правил «Википедии». Но в споры он не влезает, с «партией» не конфликтует. Результат — полная неприкосновенность.

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Теоретически в «Википедии» существует система сдержек и противовесов. Арбитражный комитет должен разбирать конфликты и защищать права участников. На практике это фикция.

Типичный пример — история участника под ником Semen Antonovich. После блокировки он написал подробное письмо в арбитраж, приложил скриншоты переписок, процитировал нарушенные администраторами правила. Ответ — формальная отписка «ваше обращение получено». И тишина. Навсегда.

Почему арбитраж не работает?

Ответ прост: арбитры — часть системы круговой поруки.

Признать неправоту коллеги — значит поставить под сомнение всю бюрократическую конструкцию.

Политика партии

«Партия операторов» — неформальное объединение, в которое входят наиболее одиозных администраторов, в руках которых сосредоточено управление русской «Википедией». Это не просто группа единомышленников — это настоящая система власти со своими правилами, иерархией и механизмами принятия решений.

Само существование партии признают даже администраторы. Но масштабы ее влияния стали понятны только после разоблачения тайного «админского скайпочата» в 2009 году. Эта приватная группа действовала с декабря 2008 года. Она объединяет практически весь состав «партии операторов» — от 20 до 30 человек, включая администраторов, бывших арбитров и проверяющих. Доступ — строго по приглашению.

О масштабах деятельности этого теневого кабинета говорят цифры: к 2009 году лог переписки содержал 11,5 млн символов — это более 130 тысяч реплик.

Для сравнения: весь текст «Войны и мира» содержит лишь 2,5 млн знаков. И это только за полтора года существования чата.

Что обсуждалось в этом цифровом бункере? Все самое важное: координация действий на выборах, решения о блокировках нелояльных, разглашение конфиденциальной информации узкому кругу доверенных лиц. Фактически именно там, а не на открытых страницах «Википедии», принимались ключевые решения о судьбе проекта и его участников.

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Показательно, как тщательно скрывалось существование этой структуры. Даже когда в «Википедии» шли прямые обсуждения о вневикипедийной координации или назначались новые чекюзеры (пользователи с правами на просмотр информации о системе, с которой совершал правки и любые другие действия любой участник википроекта) из числа членов чата, его участники хранили молчание. Круговая порука в действии.

Разоблачение произошло благодаря нескольким участникам. Против членов тайного чата был подан иск в Арбитражный комитет. Результат был предсказуем: АК оправдал «скайпочатовцев» по большинству пунктов. В блоге ru_wikipedia это решение справедливо назвали позорным.

Сегодня «партия операторов» продолжает контролировать русскую «Википедию». Изменились только инструменты — вместо «Скайпа» используются другие мессенджеры, но суть осталась прежней. Небольшая группа людей решает, какая информация достойна энциклопедии, а какая — нет. Кто может участвовать в проекте, а кого следует изгнать.

В русской «Википедии» главенствует информационная диктатура, а под маской нейтральности и объективности действует жесткая цензура.

Новичков травят и блокируют за малейшее несогласие с «генеральной линией». Решения принимаются в секретных чатах, а не в открытых обсуждениях. Правила существуют только для того, чтобы их избирательно применять против неугодных.

Это уже не свободная энциклопедия. Это инструмент контроля информации в руках узкой группы людей, присвоивших себе право решать, что могут знать миллионы русскоязычных пользователей интернета. И пока эта система существует, «Википедия» будет оставаться не источником знаний, а орудием манипуляций.