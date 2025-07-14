«Погибли те, кто был босиком»: молния убила трех человек на пляже под Тулой

В Тульской области после удара молнии на пляже госпитализировали двух женщин

Разряд молнии убил трех человек на пляже в Тульской области. Скончались 13-летний мальчик, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина. По словам очевидцев, они стояли босиком на влажном песке. Еще четверо отдыхающих пострадали, как минимум двое из них попали в больницу. Правоохранительные органы проводят проверку.

На пляже в селе Бунырево недалеко от города Алексин Тульской области трое человек погибли в результате удара молнии, еще четверо пострадали.

По информации Telegram-канала Baza, ЧП произошло на территории парк-отеля «Шахтер» на берегу Оки. Разряд тока стал фатальным для 13-летнего мальчика, 50-летней женщины и 55-летнего мужчины — они были в воде или стояли на мокром песке. Другие отдыхающие, обутые в пластиковые сланцы или находившиеся на расстоянии от места удара, остались живы.

«По рассказам очевидцев, разряд молнии ударил во влажный песок, на котором находились люди. Якобы, погибли те, кто был босиком. Остальные благодаря прорезиненной обуви — сланцам — хоть и получили травмы, но остались живы», — пишет региональный портал 71.RU.

Глава администрации городского округа Алексин Павел Федоров рассказал, что погибший ребенок был местным жителем, а мужчина и женщина приехали из Москвы.

«Это действительно трагедия. Несчастный случай», — сказал глава округа.

По его словам, власти уже связались с семьями погибших, им будет оказана необходимая в таких случаях помощь.

Всего в списке пострадавших семь человек (включая погибших. — «Газета.Ru»), в том числе двое детей, сообщает издание «Тульская пресса» со ссылкой на региональный Минздрав.

«Две женщины доставлены в Алексинскую центральную районную больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Еще двое пострадавших, мужчина и подросток, от госпитализации отказались. Им оказывается необходимая медицинская помощь на месте происшествия», — сообщили в Минздраве.

Источник РИА Новости при этом заявил о трех госпитализированных: одна женщина находится в реанимации, еще два человека доставлены в отделение кардиологии.

Информацию о жертвах и пострадавших подтвердил старший оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Тульской области Феликс Арутюнов. В МЧС напомнили об опасности купания в грозу.

Власти проводят проверку

Прокуратура Тульской области организовала проверку соблюдения законодательства, регламентирующего организацию летнего отдыха граждан на водном объекте. На место происшествия выехал Алексинский межрайонный прокурор Юрий Щербаков. Сотрудники ведомства обследуют территорию, проверят наличие необходимого оборудования, изучат документы об организации пляжа.

Проверку по факту гибели людей проводит также региональное Следственное управление СК РФ. Следователи осматривают место происшествия и изучают обстоятельства случившегося.

МЧС предупреждает

По невероятному совпадению чуть позже молния ударила в дом в деревне с похожим названием — Алексино в Истринском районе Московской области .

«По информации свидетелей, удар пришелся непосредственно в крышу здания, что привело к моментальному воспламенению. На месте происшествия работают пожарные, занимающиеся тушением огня. К счастью, жильцы успели покинуть дом до того, как огонь распространился», — сообщает Life.ru.

МЧС Московской области выпустило предупреждение об ухудшении погодных условий во второй половине дня 14 июля. В Подмосковье ожидается очень сильный дождь и ветер. Пешеходов призвали не находиться под деревьями и возле шатких конструкций, а водителей — снизить скорость, увеличить дистанцию, включить ближний свет или противотуманные фары.