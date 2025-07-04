6 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Шестое июля — день, когда удивительным образом переплетаются романтика, духовность и служение. Сегодня Всемирный день поцелуя, праздник работников морского и речного флота, Международный день кардиолога, день Владимирской иконы Божией матери, а еще — 90-летие Далай-ламы XIV, одного из самых известных духовных лидеров современности. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 6 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 6 июля

Всемирный день поцелуя

Один из самых трогательных и «человечных» праздников в году — Всемирный день поцелуя — отмечается 6 июля. Его родиной считается Великобритания, где еще в XIX веке решили: поцелуй — это не только проявление любви, но и важный элемент культуры, который достоин того, чтобы иметь собственный день в календаре.

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С тех пор традиция распространилась по всему миру. Поцелуи изучают ученые (есть даже наука — филематология), рекламируют маркетологи и обожают почти все кинематографисты — сложно вспомнить культовый фильм без хотя бы одной сцены с поцелуем. В этот день по всему миру устраивают конкурсы, флешмобы и даже соревнования на самый долгий поцелуй — мировой рекорд составляет более 58 часов! Но главное — напоминание о простом, но мощном способе выразить чувства: без слов, но очень понятно.

День работников морского и речного флота

В первое воскресенье июля в России отмечают День работников морского и речного флота. Эта дата объединяет всех, чья жизнь связана с водным транспортом: от инженеров, портовых рабочих и сотрудников навигационных служб до капитанов морских судов и речных теплоходов.

История праздника уходит корнями в советское прошлое — он был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году. Но традиции уважительного отношения к профессии моряка возникли намного раньше. Еще в конце XVII века при Петре I Россия начала активно развивать флот, а в XIX веке — строила крупнейшие речные пароходы в Европе. Сегодня российский морской и речной транспорт — это тысячи километров водных артерий, десятки портов и миллионы тонн грузов ежегодно.

Всемирный день кардиолога

6 июля отмечается Всемирный день кардиолога — профессиональный праздник специалистов, стоящих на страже здоровья сердца. Этот день не имеет официального статуса в календарях ООН или ВОЗ, но получил широкое признание среди медицинского сообщества и пациентов по всему миру.

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Инициаторами праздника стали кардиологические ассоциации, которые хотели привлечь внимание к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов остаются главной причиной смертности во многих странах. Поэтому задача кардиолога — не только лечить, но и предупреждать заболевания: учить людей правильно питаться, двигаться, отдыхать и вовремя проходить обследования.

День финансовой службы МВД РФ

6 июля в России отмечается День финансовой службы Министерства внутренних дел. Это профессиональный праздник бухгалтеров, экономистов, казначеев и других специалистов по финансам одной из самых крупных силовых структур страны. Без них невозможна работа ни участкового пункта полиции, ни районного отдела, ни министерства.

Праздник появился в 2000 году, когда приказом МВД России была утверждена дата в честь финансовой службы в структуре министерства. С тех пор ежегодно 6 июля подводятся итоги работы службы и поощряются лучшие сотрудники.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 6 июля в других странах

Праздник лета и поэзии, День Эйно Лейно — Финляндия. 6 июля в Финляндии чтят память национального поэта Эйно Лейно, автора лирических стихов, вдохновленных народным эпосом «Калевала», и символически празднуют День лета и поэзии. Лейно считается одной из ключевых фигур финской литературы, а его стихи — образцом синтеза языческой мудрости и европейского романтизма. В честь поэта устраивают литературные вечера, выставки и чтения на открытом воздухе.

День виртуальных объятий с виртуальным помощником — США. Неофициальный праздник из категории тех, что родились в интернете. В этот день принято с улыбкой благодарить виртуальных помощников — от голосовых ассистентов до чат-ботов — за то, что они помогают нам искать информацию, планировать время и находить ответы на миллион вопросов. Принято дарить им «виртуальные объятия». Это способ отметить роль цифровых технологий в нашей жизни.

День памяти Яна Гуса — Чехия. 6 июля в Чехии — государственный выходной, посвященный памяти реформатора Яна Гуса, которого в 1415 году сожгли на костре за религиозные убеждения. Гус выступал за реформу католической церкви и за проповедь на родном языке, став предтечей Реформации. Его смерть была важной вехой в истории страны и положила начало гуситским войнам. Сегодня чехи вспоминают Гуса как символ свободы совести и национальной идентичности.

close Участники фестиваля Сан-Фермин во время бега быков (энсьерро) в Памплоне, Испания, 11 июля 2024 года Susana Vera/Reuters

Фестиваль Сан-Фермин — Испания. 6 июля в испанской Памплоне стартует фестиваль Сан-Фермин — с многотысячными гуляниями, уличными шествиями и знаменитым энсьерро, то есть бегом от быков по узким улицам. Этот праздник получил всемирную известность благодаря Эрнесту Хемингуэю и его роману «И восходит солнце». Фестиваль длится до 14 июля. Это одно самых колоритных и рискованных мероприятий в Европе.

Религиозные праздники 6 июля

День Владимирской иконы Божией Матери

6 июля православные верующие чтут Владимирскую икону Божией Матери — одну из самых знаменитых святынь Русской православной церкви. Согласно преданию, эта икона спасла Москву от вражеских полчищ во времена нашествия Тамерлана в 1395 году. Когда святыню перенесли в столицу, захватчики неожиданно отступили, и это расценили как чудо.

close Sputnik/РИА Новости

Икону приписывают кисти евангелиста Луки, а в Россию она попала из Византии в XII веке. Изначально образ находился в Вышгороде, затем был перевезен во Владимир, а позже — в Москву, где хранился в Успенском соборе Кремля. Сегодня оригинал иконы находится в Третьяковской галерее, а ее список — в храме Святителя Николая в Толмачах при галерее. 6 июля во многих храмах служат молебны, а верующие молятся перед образом о защите, исцелении и укреплении в вере.

Народные праздники и приметы 6 июля

Аграфена Купальница

6 июля в народном календаре — день Аграфены Купальницы. На Руси верили, что именно с этого дня можно начинать купальный сезон в природных водоемах — вода к этому времени становится «теплой и чистой». Имя святой Аграфены переплелось с дохристианскими традициями, связанными с очищением тела и духа, поэтому в этот день было принято устраивать обрядовые омовения, топить бани и мыться в травах.

Женщины собирали полевые травы, особенно ценились те, что были сорваны до восхода солнца. Считалось, что они обладают особой силой — защищают от сглаза, болезней и приносят удачу. На Аграфену также начинали готовиться к Иванову дню (празднику Ивана Купалы): заготавливали венки, искали «цветок папоротника» и внимательно следили за приметами.

Россиянам объяснили, где праздновать Ивана Купалу в 2025 году По новому календарю Ивана Купалу отмечают 7 июля. Во время гуляния принято прыгать... 03 июля 17:18

Приметы

Если в этот день идут сильные дожди — будет много грибов.

Утренняя роса — к богатому урожаю огурцов.

Увидеть на заре паутину — к ясной и теплой погоде.

Купание на Аграфену — к крепкому здоровью на весь год.

Какие исторические события произошли 6 июля

1325 год — в Гранаде был убит эмир Исмаил I. Власть перешла к его юному сыну Мухаммаду IV, что стало поводом для череды внутридворцовых заговоров.

1415 год — в Констанце казнен Ян Гус — чешский философ, богослов и реформатор. Его смерть на костре вызвала восстание в Чехии и стала одним из катализаторов Реформации.

1439 год — Папа Евгений IV и византийский император Иоанн VIII подписали Флорентийскую унию в попытке объединить католическую и православную церкви.

1535 год — в Лондоне казнен Томас Мор — лорд-канцлер Англии, гуманист и автор «Утопии».

1661 год — основан Иркутск — один из ключевых городов в истории освоения Сибири.

1710 год — в Мейсене появилась первая в Европе фарфоровая мануфактура. Мейсенский фарфор стал эталоном изысканной посуды.

1785 год — конгресс США официально утвердил доллар в качестве национальной валюты.

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1803 год — в Санкт-Петербурге появилась первая городская пожарная команда.

1885 год — Луи Пастер впервые в истории сделал прививку от бешенства, ее получил 9-летний Жозеф Мейстер.

1905 год — впервые полиция США и Великобритании обменялась отпечатками пальцев подозреваемого — Джона Уокера.

1912 год — в России введено страхование от несчастных случаев и болезней, это стало важной вехой в развитии социальной защиты.

1923 год — в силу вступило решение о создании СССР: образованы Совет Народных Комиссаров и первые наркоматы.

1935 год — ледокол «Садко» отправился в арктическую экспедицию, исследовавшую глубоководные районы Северного Ледовитого океана.

1945 год — начата операция «Скрепка» — США вывезли немецких ученых, работавших на нацистский режим.

1957 год — в Ливерпуле встретились Джон Леннон и Пол Маккартни, с этого события началась история The Beatles.

1988 год — произошел один из крупнейших инцидентов в нефтегазовой промышленности: взрыв платформы Piper Alpha в Северном море унес жизни 167 человек.

1997 год — столица Казахстана официально перенесена из Алматы в Акмолу (ныне — Астана).

Дни рождения и юбилеи 6 июля

В 1686 году родился Антуан де Жюссье — французский врач и ботаник.

В 1747 году родился Джон Пол Джонс — шотландский моряк и контр-адмирал российского флота, герой Войны за независимость США.

В 1766 году родился Александр Вильсон — шотландский поэт, иллюстратор и орнитолог, «отец американской орнитологии».

В 1796 году родился Николай I — император Всероссийский, правивший в 1825–1855 годах.

В 1887 году родился Марк Шагал — российско-французский художник еврейского происхождения, один из символов авангарда XX века.

В 1907 году родилась Фрида Кало — мексиканская художница, известная автопортретами.

В 1925 году родился Билл Хейли — американский музыкант, певец, автор песен, знаменитый исполнитель рок-н-ролла.

Кто отмечает день рождения

close Нина Алексеева/РИА Новости

90 лет исполняется Тензину Гьяцо — Далай-ламе XIV, лауреату Нобелевской премии мира.

Чем известен Далай-лама XIV Далай-лама XIV — духовный лидер тибетского народа и один из самых уважаемых гуманитарных мыслителей современности. Его Святейшество Тэнзин Гьяцо родился в 1935 году в бедной крестьянской семье в маленькой деревне Такцер. В возрасте двух лет он был признан реинкарнацией своего предшественника, 13-го Далай-ламы.



В 1940 году он был возведен на престол в Лхасе, столице Тибетского государства.



В 1959 году после подавления антикитайского восстания бежал из Тибета и обосновался в Индии. До 2011 года Далай-лама XIV считался политическим лидером тибетского народа в изгнании.



В 1963 году Далай-лама XIV разработал демократическую конституцию Тибета, известную как «Хартия тибетцев в изгнании». В ней провозглашены такие ценности, как свобода слова, свобода вероисповедания, свобода собраний и передвижения.



В 2011 года Далай-лама XIV отказался от должности руководителя правительства Тибета в изгнании, оставшись духовным лидером. Политическое руководство перешло к демократически избранному руководителю.

88 лет исполняется Владимиру Ашкенази — советскому и исландскому пианисту и дирижеру, обладателю 7 премий «Грэмми».

85 лет исполняется Нурсултану Назарбаеву — первому президенту Казахстана, руководившему страной с 1990 по 2019 год.

82 года исполняется Юрию Маликову — музыканту, основателю и руководителю ВИА «Самоцветы», народному артисту России.

82 года исполняется Тамаре Синявской — оперной певице (меццо-сопрано), педагогу, народной артистке СССР.

79 год исполняется Сильвестру Сталлоне — американскому актеру и режиссеру, автору образа Рокки Бальбоа.

79 лет исполняется Джорджу Бушу-младшему — 43-му президенту США (2001–2009).

74 года исполняется Джеффри Рашу — австралийскому актеру, обладателю «Оскара» и двух «Золотых глобусов».

60 лет исполняется Юрию Грымову — режиссеру театра и кино, сценаристу, продюсеру.

50 лет исполняется 50 Cent — американскому рэперу, актеру и продюсеру.

close 50 Cent во время выступления в Атлантик-Сити, США, 2010 год Global Look Press

45 лет исполняется Еве Грин — французской актрисе, известной по ролям в фильмах о Бонде и сериале «Камелот».

44 года исполняется Роману Широкову — российскому футболисту, обладателю кубка и суперкубка УЕФА.