Казнить нельзя помиловать: в российских вузах начались проверки медицинских факультетов

Вопрос качества подготовки врачей, медсестер и фармацевтов давно обсуждается в России. Не так давно власти перешли от дискуссий к конкретным шагам: согласно данным Единого реестра проверок, Роспотребнадзор уже проверил первое учебное заведение. Подробности — в нашем материале.

От обсуждения — к действиям

Правительство, отраслевые министерства и регулирующие органы регулярно предлагали разные методы защиты от некачественного медицинского образования: от усиленного контроля профильных факультетов со стороны Минздрава до требований по обучению медицине только в государственных вузах. Однако ни одного конкретного решения так и не было принято.

В марте 2025 года председатель Госдумы Вячеслав Володин снова обратил внимание на уровень подготовки специалистов в отрасли. На тематическом «правительственном часе» он призвал министров и контрольно-надзорные органы проверить медицинские факультеты российских университетов.

На этот раз резонансная дискуссия привела к реальным действиям. В мае Рособрнадзор начал проверки качества медицинского образования в российских вузах. Согласно данным, опубликованным в Едином реестре проверок, первое внеплановое контрольное мероприятие прошло в университете «Синергия».

Первая проверка

Комиссия ведомства оценила качество подготовки студентов «Синергии» по образовательным программам медицинского факультета. По результатам диагностических работ, 96% обучающихся по специальности «Стоматология» успешно выполнили более 70% заданий. На специальностях «Лечебное дело» и «Фармация» показатели составили 83 и 63% соответственно (при минимальном допустимом значении 55%).

Члены комиссии также посетили учебные кампусы и клинические базы, где студенты проходят практику. Проверка подтвердила наличие в университете необходимого материально-технического оборудования, достаточное оснащение помещений для реализации образовательных программ медицинского и фармацевтического профилей.

Также в штате университета подтвердилось наличие необходимого количества научно-педагогических работников с соответствующей квалификацией, в том числе имеющих ученые степени. В частности, к преподаванию привлекают действующих медицинских работников.

Можно предположить, что за проверкой «Синергии» последуют контрольные мероприятия в других вузах. Сейчас на плановые проверки университетов действует мораторий, однако после того, как на проблему качества медицинского образования обратили внимание на самом высоком государственном уровне, всем медицинским факультетам будет нелишним приготовиться.