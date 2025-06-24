Что такое гештальт в психологии? Разбираемся, зачем его закрывать и как это делать

Что значит «закрыть гештальт» и почему важно это делать: советы психотерапевта

Вы встречали это слово сотни раз — в разговорах, статьях, соцсетях. Но если спросить прямо, многие затруднятся объяснить: что такое гештальт на самом деле, почему его нужно «закрывать», и главное — как понять, что это ваш случай. «Газета.Ru» с помощью психотерапевта разобралась, как работает гештальт-психология и чем грозят незакрытые гештальты.

Что такое гештальт и как он возникает

Немецкое слово gestalt переводится как «целостный образ». Наш мозг устроен так, что стремится к завершенности — даже в тексте с пропущенными буквами мы подсознательно восстанавливаем недостающие. Этот принцип лежит в основе гештальт-терапии — направления в психологии, которое помогает соединять разрозненные куски опыта, как пазл, в единую понятную картину .

Когда какая-то потребность остается нереализованной, психика фиксируется на ней, словно на незавершенной задаче. Это создает внутреннее напряжение, заставляя раз за разом возвращаться к одной и той же проблеме.

Так формируется незакрытый гештальт — ситуация, которая продолжает требовать внимания и энергии, даже если она давно в прошлом.

«Важная функция гештальта — обеспечение человеку психологической опоры и устойчивости. Гештальты психики представляют собой основу экзистенциальной, то есть подсознательной, картины мира», — поясняет психотерапевт Анастасия Валуева.

Проявления незавершенных гештальтов могут быть разными. Например, человек раз за разом вступает в отношения с партнерами, напоминающими того, кто когда-то его ранил, — так подсознание пытается «переиграть» старую ситуацию. Или же после ссоры с другом в голове крутятся мысли: «Надо было сказать иначе». Даже банальные вещи вроде пропущенного концерта любимой группы могут годами всплывать в памяти, создавая фон тревоги.

Классический пример — родитель, который не реализовал свою мечту, неосознанно проецирует ее на ребенка. Мать, мечтавшая о сцене, но так и не ставшая актрисой, настойчиво направляет дочь в театральный институт. Незакрытый гештальт матери превращается в навязчивый сценарий, отнимающий силы и у нее, и у ребенка.

Главная проблема таких ситуаций в том, что они забирают энергию, мешая жить настоящим. Пока гештальт остается незавершенным, психика будет пытаться его «достроить» — через повторяющиеся события, навязчивые мысли или необъяснимую тревогу.

Как психика реагирует на гештальт

Наш мозг не просто обрабатывает информацию, но еще и немного работает предсказателем. Пока вы смотрите на мир, он уже строит гипотезы о том, что будет дальше. И если его ожидания совпадают с реальностью — он радуется, выделяет дофамин. Сначала в бой идут нейроны, отвечающие за целостную картинку — они первыми реагируют на сигнал от органов чувств. Только потом подключаются нейроны, разбирающие детали. Если все сложилось в цельный образ — гештальт — система считает задачу выполненной. Задача закрыта, тревога снята, можно жить дальше.

Но если что-то идет не по плану, начинается суета: нейроны включаются активнее, мозг срочно ищет, что делать с нестыковкой. Все это нужно для главного — сэкономить энергию. Вместо того чтобы анализировать каждый внешний раздражитель заново, мозг предпочитает сравнивать новое с уже знакомым. Быстрее, проще и не так утомительно.

Вот почему мы так любим предсказуемость. И почему гештальты помогают нам выживать: они собирают разрозненные ощущения в одно понятное целое. У каждого гештальта есть свое «поле действия» — это комплекс ощущений, связанных с объектом. Например, собака может быть «другом» в одном контексте и «угрозой» в другом. Все зависит от ситуации и настроя.

close Ваза Рубина Shutterstock

Показательные пример — «Ваза Рубина». Этот знаменитый визуальный трюк показывает, как работает наше восприятие: если сфокусироваться на белом — увидим вазу. Если на черном — два лица, смотрящих друг на друга. А реальность, между прочим, не изменилась. Просто мозг переключил точку сборки. Мы склонны группировать все подряд: точки — в линии, шум — в мелодию, хаос — в смысл. Это не магия, а базовая настройка нашего мозга: он жаждет структуры и логики, даже если их на самом деле нет.

Чем опасен незакрытый гештальт

Основатели гештальт-психологии еще в начале XX века поняли: чтобы человек мог нормально существовать, его мозг должен собирать мозаику реальности в цельную картину. Без этого — хаос, тревога и невроз. Если у человека нарушена способность «собирать» образы — видеть в россыпи точек фигуру или узнавать лицо по глазам и носу — это уже повод обратиться к врачу. Такие сбои могут указывать на серьезные расстройства восприятия — вплоть до деменции, шизофрении и других нарушений когнитивных функций.

Но и в бытовом смысле незакрытый гештальт — не подарок. Несказанное когда-то «прости» или нереализованное желание уволиться с нелюбимой работы в 2017 году — все это висит в сознании, как лишняя вкладка в браузере, отбирает энергию, тормозит мышление и не дает сосредоточиться.

«Незавершенные дела» — звучит посто и обыденно. Но на деле это зацикленность, из-за которой психика не может расслабиться.

Пока не дописана глава, не выговорена обида или не получена ясность в отношениях, мозг возвращается к этому снова и снова. Человек может даже не осознавать, что действует по старому сценарию.

Именно так незакрытые гештальты становятся источником тревожности, непоследовательных решений и повторяющихся ошибок. Типичный кейс: человек снова и снова влюбляется в тех, кто его не выбирает. Или каждый раз на новой работе оказывается под гнетом начальника. Это не карма. Это мозг, который упорно пытается доиграть незавершенную сцену.

Хорошая новость в том, что сформированный гештальт не значит, что он неизменен, так как психика вся целиком очень пластична и переменчива. Важным процессом в гештальте является постоянная ревизия его состояния и качеств. Анастасия Валуева психотерапевт

Как закрыть гештальт: практические способы

Самостоятельное решение проблемы

Наилучший вариант — найти способ завершить ситуацию своими силами. Иногда решение может быть простым: например, купить вещь, о которой вы давно мечтали, или отправиться в путешествие, которое постоянно откладывали. В более сложных случаях потребуется восстановление отношений с другими людьми или внутренняя работа — осознание своих истинных желаний и потребностей.

Метод пустого стула.

Эта техника гештальт-терапии помогает выразить невысказанные эмоции, когда прямой диалог с человеком невозможен.

Как выполнять:

Поставьте напротив себя пустой стул и представьте, что на нем сидит тот, с кем остались нерешенные вопросы.



Детализируйте образ: вспомните внешность человека, жесты, манеру говорить — это сделает «диалог» более реальным.



Говорите откровенно, не сдерживая эмоций. Цель — выплеснуть все, что копилось внутри, чтобы освободиться от тяжелого груза.

Несмотря на кажущуюся странность ситуации, важно подходить к упражнению серьезно и откровенно выражать свои мысли. Вложив в него чувства, можно достать из глубин подсознания беспокойство и покончить с ним раз и навсегда.

Обращение к специалисту.

Если самостоятельно справиться не получается, стоит обратиться к психологу. Не обязательно искать именно гештальт-терапевта — главное, чтобы выбранный метод (когнитивно-поведенческая терапия, психоанализ и др.) был вам комфортен и давал результат.

Главное — не оставлять гештальт незавершенным, иначе он продолжит отнимать энергию и влиять на вашу жизнь.

В чем суть гештальт-психологии

История гештальт-психологии

Понятие «гештальт» впервые предложил в конце XIX века австрийский философ и психолог Христиан фон Эренфельс. Он выдвинул теорию, согласно которой человеческое восприятие выходит за рамки суммирования ощущений органов чувств. Фон Эренфельс предположил, что в процессе восприятия человек объединяет впечатления в цельные образы или структуры.

Гештальт-психология — это направление в психологии, возникшее благодаря идее Христиана фон Эренфельса и работам немецких ученых Макса Вертгеймера, Курта Коффке и Вольфганга Кёлера в начале XX века.

close Вольфганг Кёлер и Макс Вертгеймер Getty Images

Их исследования привели к формированию теории, согласно которой психические феномены должны изучаться как целостные структуры, а не как сумма отдельных элементов. Сама школа начала формироваться в 1912 году после публикации Вертгеймером статьи о восприятии движения.

Основная идея гештальт-психологии заключается в том, что наше восприятие организовано таким образом, что мы видим мир вокруг как целостные образы, а не наборы отдельных частей. А свойства этих целостных образов нельзя объяснить через свойства их составляющих.

Это направление также внесло вклад в понимание причин, по которым нам сложно отвлечься от незавершенных задач — эффект Зейгарник, который назвали в честь советского психолога Блюмы Зейгарник.

close Блюма Зейгарник РИА Новости

В 1920-х годах она обнаружила, что незавершенные задачи остаются в нашем сознании гораздо дольше завершенных . По наблюдению Зейгарник, официанты всегда запоминают неоплаченные заказы, но быстро забывают, когда счет закрыт.

Она объяснила это тем, что незавершенные действия вызывают психологическое напряжение, которое держит наше внимание на нерешенной проблеме, в то время как завершенные задачи быстро уходят из памяти.

Отличие гештальт-психологии от гештальт-терапии

Хотя гештальт-психология в итоге не получила широкого развития как самостоятельное направление, ее фундаментальные идеи продолжают оказывать влияние на многие области психологии, а также находят применение в дизайне и искусстве. Ее принципы значительно повлияли на развитие современных подходов к визуальной коммуникации и архитектуре.

Влияние этих идей исследовал немецкий психолог Фридс Перлс, который создал концепцию гештальт-терапии, в которой как целостный образ воспринималась целостная личность. Гештальт-терапия помогает человеку осознать шаблоны поведения, которые формируются в подсознании и мешают жить.

Попросту говоря, гештальты — это подсознательно важные для человека понятия, на которые он опирается в плане понимания различных ситуаций и явлений и в частности формирования поведения и принятия решений. Анастасия Валуева Психотерапевт

Популярное понятие незакрытого гештальта происходит из гештальт-терапии, которая зародилась в середине XX века и находится на стыке психотерапии и философии.

Несмотря на похожее название, гештальт-терапия развивалась независимо. Она предлагала практические методы работы с эмоциональными проблемами и психическим здоровьем людей, в то время как гештальт-психология базировалась на теоретическом изучении структуры психики.

В гештальт-терапии ключевую роль играет холистический, или целостный, подход. Так, для понимания психических процессов человека необходимо учитывать его личность в целом, а также контекст его жизни и внешние обстоятельства.

Принципы гештальт-терапии

Один из основных принципов гештальт-терапии — внимание к настоящему, что называют «жить здесь и сейчас». Терапевты помогают клиентам сосредоточиться на их текущем опыте, чувствах их ощущениях, а не на прошлых событиях или будущих переживаниях. Это помогает улучшить осознанность и самопонимание.

close Shutterstock

Гештальт-терапия уделяет большое внимание развитию осознанности, то есть способности наблюдать за собой и окружением без осуждения. Это включает в себя осознание телесных ощущений, эмоций и мыслей в реальном времени.

Опытный психолог всегда стремится к интеграции всех аспектов личности: эмоциональных, когнитивных и физических. Цель этого — достижение гармонии между различными частями себя, формирование здорового самовыражения и всецелое принятие себя. Это дает человеку полную силу и контроль над своей жизнью.

В гештальт-терапии большое значение придается способности человека к саморегуляции — способности к самоподдержке и росту в рамках окружающей среды. Психологи, использующие этот подход, придерживаются мысли, что человек обладает внутренними ресурсами для самостоятельного решения своих проблем.

Кроме того, логичным дополнением этого становится важность личной ответственности за свои поступки, чувства и благополучие. Терапия направлена на то, чтобы помочь клиентам осознать, что именно они вершители своих судеб, сами принимают решения и сами отвечают за свои чувства.

Критика гештальт-подхода

1. Недостаток эмпирической базы

Один из основных блоков критики подхода — отсутствие строгих эмпирических исследований, подтверждающих эффективность гештальт-терапии. Критики указывают на необходимость более обширных исследований, проведенных с использованием современных научных методов, для оценки эффективности подхода.

2. Субъективность методов

Гештальт-терапия основывается на принципах интуитивного понимания и личного опыта как терапевта, так и клиента, что может привести к высокой степени субъективности в интерпретации и анализе психологических проблем. Это может затруднить стандартизацию подхода и его применение в различных условиях.

3. Отсутствие структуры

Некоторые критики указывают на отсутствие четкой структуры в гештальт-терапии, что, по их мнению, может стать причиной недостаточной сфокусированности на конкретных проблемах клиента и непоследовательности в процессе лечения.

4. Возможное пренебрежение историей клиента

Поскольку гештальт-терапия сосредоточена на «здесь и сейчас», критики утверждают, что она может упускать из виду важность прошлого опыта клиента и его влияние на текущее состояние. Это может привести к недооценке долгосрочных психологических травм и проблем.

5. Интенсивность и эмоциональная насыщенность

Методы гештальт-терапии часто включают интенсивные и глубокие эмоциональные переживания. В некоторых случаях это может быть неприемлемо или даже вредно для клиентов: особенно для тех, кто находится в уязвимом или нестабильном состоянии.

Тем не менее нейрофизиологи считают гештальт-терапию весьма полезной, подчеркнула психотерапевт Анастасия Валуева, так как она активизирует работу головного мозга и увеличивает количество нейронных связей, развивает осознанность, стимулирует приобретение нового опыта и приспособление к окружающей среде.