«Мясорубка правосудия»: блогера Коэна наказали за насмешки над убитой им девушкой

Во Владивостоке блогера Коэна оштрафовали за оскорбительный мерч о своей жертве

Блогера Виктора Коэна, отсидевшего 10 лет за убийство сожительницы, оштрафовали на 60 тыс. рублей за создание мерча с отсылками к преступлению. В 2014-м он признался, что задушил свою возлюбленную Галину Колядзинскую, а затем расчленил ее тело с помощью мясорубки и сжег. После выхода на свободу мужчина анонсировал запуск линии одежды: в числе товаров — кофты с кадрами его допроса и надписью «Мясорубка правосудия». Коэну грозило пять лет колонии за унижение человеческого достоинства, но суд не увидел в его действиях состава преступления и ограничился штрафом за хулиганство.

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал местного блогера Виктора Коэна, отсидевшего в исправительной колонии почти 10 лет за убийство своей 26-летней девушки Галины Колядзинской, за продажу футболок с отсылками к преступлению. О создании своей линии одежды блогер заявил после освобождения в 2024 году.

Пресс-служба судебной системы Приморского края сообщила, что в апреле Коэн опубликовал фотографии мерча в социальной сети и предложил своим подписчикам приобрести одежду. На одной из кофт была изображена мясорубка на фоне документа с надписью «Мясорубка правосудия» — именно в мясорубке блогер измельчал останки своей жертвы. На других предметах одежды Коэн разместил кадр из протокола своего допроса с надписью «It's all about moon!» («Все о луне!»).

Психолого-лингвистическое исследование показало, что публикации Коэна оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность, а также демонстрируют явное неуважение к обществу, государству, правоохранительным органам и судебной власти , подчеркнули в пресс-службе.

Поскольку в действиях блогера не нашли состава преступления, суд оштрафовал его на 60 тысяч рублей по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Она предусматривает наказание за оскорбительные публикации в интернете.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Грозило пять лет колонии

Еще в апреле глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что блогер начал выпускать футболки на тему расправы над девушкой.

«В эфире одного из федеральных каналов сообщалось, что мужчина, ранее отбывавший наказание за убийство девушки, в период нахождения в местах лишения свободы вел трансляции в сети Интернет, в которых негативно высказывался о погибшей, а после освобождения начал выпускать и продавать тематические футболки», — отметили в ведомстве.

В связи с этим приморские следователи организовали процессуальную проверку.

Telegram-канал SHOT уточнял, что в действиях Коэна усматривали состав преступления по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Ему грозило до пяти лет лишения свободы .

Почетный адвокат России Людмила Айвар в эфире телеканала «Россия 24» резко осудила действия Коэна и призвала привлечь его к уголовной ответственности.

«Он понимает, что он делает, он делает это специально. Он зарабатывает на этом деньги. Возбудить уголовное дело, привлечь к ответственности, оштрафовать за разжигание ненависти, за разжигание розни, за издевательство над потерпевшими, жертвами, и это люди должны делать. Запретить продавать эти майки и вообще стереть этого человека из публичного пространства, потому что так не должно быть», — подчеркнула она.

Перемолол в мясорубке и сжег в лесу

Галина Колядзинская пропала без вести во Владивостоке в ноябре 2011 года после конфликта со своим молодым человеком. Уголовное дело возбудили только в 2014-м, вскоре после этого арестовали Коэна. Блогер признался в преступлении, обвинив жертву в «угрозах», «оскорблениях» и «вымогательстве». Мужчина рассказал, что во время ссоры задушил девушку, а затем расчленил: фрагменты тела он перемолол в мясорубке, после чего вывез останки в лес и сжег .

В августе 2015 года Коэна приговорили к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы. После апелляции приговор отменили, но в июне 2016 года блогера снова признали виновным. По информации SHOT, на судебном заседании Коэн заявил, что дал признания якобы под пытками — но ему не удалось убедить судью.

Telegram-канал сообщал, что Коэн после выхода из колонии открыто признавался, что получает удовольствие от внимания, которым его окружили, записывал видео с советами «Что делать, если вы убили человека», а также глумился над убитой девушкой и полицией, которая искала его три года. Но после общественного резонанса блогер закрыл свои страницы в социальных сетях и прекратил продажу мерча.