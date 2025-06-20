22 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

22 июня в России — День памяти и скорби, траурная дата, когда вспоминают погибших во время Великой Отечественной войны. В мире обсуждают проблему уничтожения тропических лесов, а в США борются за позитивную повестку в новостях. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 22 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники и памятные даты в России и мире 22 июня

День памяти и скорби

Одна из наиболее печальных дат в истории России — день начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года немецкие войска вторглись на территорию Советского Союза, развернулось немецкое наступление в направлениях Москвы, Ленинграда и Киева. Война продолжалась почти четыре года и стала самой жестокой и кровопролитной в мировой истории. Указом президента в 1996 году 22 июня установили Днем памяти и скорби. В этот день приспускаются государственные флаги, по радио и телевидению отменяются развлекательные передачи, в 12:15 по московскому времени объявляется минута молчания. В городах России проходят акции в память о людях, отдавших свою жизнь за свободу Родины.

День народных художественных промыслов в России

Праздник посвящен искусству обработки природных материалов и созданию изделий ручной работы. Его отмечают в предпоследнее воскресенье июня с 2022 года. Художественные традиции складывались в России столетиями. В их основе лежит навык обработки дерева, глины, камня и металла и создание изделий, которые несут в себе традиции разных регионов. Из самых известных народных промыслов — гжель, павлопосадский платок, вологодское кружево, семеновская хохлома.

close Алексей Даничев/РИА «Новости»

Всемирный день тропических лесов

Всемирный день тропических лесов привлекает внимание к стремительному уничтожению этих экосистем, играющих жизненно важную роль для планеты. Тропические леса не только служат домом для многочисленных видов животных, но и регулируют климат, поглощая углекислый газ и выделяя кислород. Однако из-за вырубки, сельского хозяйства и добычи ресурсов их площадь сокращается угрожающими темпами. Этот день призывает к действиям по защите и восстановлению лесов, от которых зависит будущее всей Земли.

День подмигивания кошкам

Этот неофициальный, но очень милый праздник возник в социальных сетях среди любителей кошек. Чтобы его отметить, просто подмигните встречной кошке на улице или домашнему питомцу.

close Evgenia Terekhova/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 22 июня в других странах

День основания Кафедрального Собора святого Эчмиадзина — Армения. Праздник Армянской церкви приходится на 64-й день после Пасхи. Согласно преданию, в IV веке святой Григорий Просветитель увидел во сне, как Христос выбрал место для строительства главного храма Армянской апостольской церкви. Там был возведен Эчмиадзин — один из древнейших христианских соборов в мире.

close Эчмиадзинский кафедральный собор, Эчмиадзин, Армения design4gaming.com/Shutterstock/FOTODOM

День поцелуев — США. Американцы отмечают Национальный день поцелуев за две недели до всемирного праздника. В этот день поцелуями одаривают родных, друзей и даже незнакомцев.

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День позитивных медиа — США. Этот неофициальный праздник учредили, чтобы изменить ситуацию в современных СМИ, где негативные новости собирают больший интерес и поэтому публикуются чаще, а хорошие чаще всего остаются незамеченными. Будем честными: идея довольно утопическая. Но можно поддержать инициативу и делиться в это день с близкими близкими только хорошими новостями.

Религиозные праздники 22 июня

День всех святых, в земле Русской просиявших

Первые русские святые, страстотерпцы Борис и Глеб, были канонизированы еще в XI веке. В дальнейшем традиция продолжилась. К XVI веку накопилось множество житий святых, известных в разных уголках Руси. Архиепископ Макарий, будущий митрополит Московский, объединил их в 12-томный сборник житий. В XVII веке интерес к чествованию русских подвижников усилился, появились новые службы. Но реформы патриарха Никона и Синодальный период (период, когда органом церковного управления был Святейший Синод, подчиняющийся светской власти) привели к забвению праздника. Во время правления Николая II труды о святых вновь начали издаваться. На фоне распространения духовных текстов профессор Борис Тураев предложил восстановить праздник. В августе 1918 года День всех русских святых установили на первое воскресенье Петрова поста. Этот праздник подчеркивает духовное единство России через память о тех, кто своей верой и подвигом освятил ее историю.

День памяти преподобного Кирилла Белозерского, игумена

Кирилл происходил из знатной семьи и был близок боярскому роду Вельяминовых. Он принял монашеский постриг в Симоновом монастыре и со временем стал архимандритом, но вскоре оставил настоятельство. По велению Богоматери Кирилл удалился на берег Белого озера. На указанном месте святой выкопал пещеру и начал строить храм во имя Пречистой Богородицы. Его преследовали несчастья: падение дерева, пожар, подосланные неизвестным боярином грабители. Но Кирилл Белозерский смиренно принимал все напасти. Он не принимал пожертвований и старался помогать местным жителям. Умер преподобный Кирилл Белозерский в 1427 году.

close Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

22 июня Русская православная церковь также чтит память: • святителя Кирилла, архиепископа Александрийского;‎

• протоиерея Алексия Мечева;

•‎ преподобного Александра Куштского, игумена;

•‎ мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии.



В этот день вспоминают обретение мощей исповедника Рафаила, иеромонаха.

Народные праздники и приметы 22 июня

Кириллин день

День памяти Кирилла Белозерского получил в народе название Кириллин день. Его называли расцветом лета, так как он наступал после солнцестояния. В этот день крестьяне старались посадить позднюю рассаду, собрать ранний урожай, например, ягоды и целебные травы. Считалось, что если в Кириллин день умыться росой, то укрепится здоровье.

close nnattalli/Shutterstock/FOTODOM

Приметы

Увиденный в Кириллин день сон сбудется через пять лет.

Если вороны кричат, скоро будет дождь.

Если пчелы прячутся в ульях, будет солнечно и жарко.

После Кириллиного дня комаров будет меньше.

Какие исторические события произошли 22 июня

1633 год — Галилео Галилей на коленях отрекся от учения о гелиоцентрической системе мира. Это произошло в доминиканском монастыре святой Минервы, где ранее Джордано Бруно выслушал смертный приговор.



— Галилео Галилей на коленях отрекся от учения о гелиоцентрической системе мира. Это произошло в доминиканском монастыре святой Минервы, где ранее Джордано Бруно выслушал смертный приговор. 1812 год — Наполеон Бонапарт в речи к армии обвинил Россию в нарушении Тильзитского мира.



— Наполеон Бонапарт в речи к армии обвинил Россию в нарушении Тильзитского мира. 1853 год — в Лондоне начала работу «Вольная русская типография», основанная Александром Герценом для издания демократической и революционной литературы.



— в Лондоне начала работу «Вольная русская типография», основанная Александром Герценом для издания демократической и революционной литературы. 1862 год — царским указом в Российской империи были закрыты воскресные школы.



— царским указом в Российской империи были закрыты воскресные школы. 1921 год — в Москве заработала радиотрансляционная сеть, которая стала первым шагом к стабильному радиовещанию.



— в Москве заработала радиотрансляционная сеть, которая стала первым шагом к стабильному радиовещанию. 1941 год — Германия начала операцию «Барбаросса» и нанесла удар по ключевым городам СССР — началась Великая Отечественная война.



— Германия начала операцию «Барбаросса» и нанесла удар по ключевым городам СССР — началась Великая Отечественная война. 1941 год — Алексей Толстой завершил работу над последней книгой трилогии «Хождение по мукам».



— Алексей Толстой завершил работу над последней книгой трилогии «Хождение по мукам». 1960 год — Никита Хрущев и Мао Цзэдун публично обменялись резкими заявлениями, что послужило поводом для разрыва дипломатических отношений СССР и Китая.



— Никита Хрущев и Мао Цзэдун публично обменялись резкими заявлениями, что послужило поводом для разрыва дипломатических отношений СССР и Китая. 1978 год — астрономы обнаружили Харон, крупнейший спутник Плутона.



— астрономы обнаружили Харон, крупнейший спутник Плутона. 1983 год — в регулярном чемпионате НХЛ был введен овертайм — дополнительный период, который разыгрывается при ничьей.



— в регулярном чемпионате НХЛ был введен овертайм — дополнительный период, который разыгрывается при ничьей. 2022 год — в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2, которое унесло жизни более 1000 человек.

Дни рождения и юбилеи 22 июня

В 1863 году родился Георгий Вульф — физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии.



— физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии. В 1898 году родился Эрих Мария Ремарк — автор известных романов «Три товарища», «Триумфальная арка» и «На Западном фронте без перемен».



— автор известных романов «Три товарища», «Триумфальная арка» и «На Западном фронте без перемен». В 1906 году родился Билли Уайлдер — кинорежиссер и обладатель четырех премий «Оскар», прославившийся фильмами «Сабрина» и «В джазе только девушки».



— кинорежиссер и обладатель четырех премий «Оскар», прославившийся фильмами «Сабрина» и «В джазе только девушки». В 1907 году родился Андрей Некрасов — писатель и автор книги «Приключения капитана Врунгеля».



— писатель и автор книги «Приключения капитана Врунгеля». В 1910 году родился Джон Хант — путешественник, руководитель первой успешной экспедиции на Эверест.



— путешественник, руководитель первой успешной экспедиции на Эверест. В 1930 году родился Юрий Артюхин — космонавт и Герой Советского Союза.



— космонавт и Герой Советского Союза. В 1932 году родился Вадим Тонков — эстрадный артист, создатель дуэта «Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична», выступавший вместе с Борисом Владимировым.

close Писатель Эрих Мария Ремарк Bettmann/Bettmann Archive

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