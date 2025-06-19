Связь даже в шахтах на крайнем Севере. Как российский телеком будет бороться с мошенниками

Совсем скоро ИИ от Билайна начнет анализировать телефонные разговоры и прерывать их, если человек говорит с мошенником, через три года в России появится 6G-интернет, а человек начнет мыслить совместно с ИИ. Эти и многие другие перспективы развития российского телекоммуникационного рынка обсудили в рамках круглого стола «Инфраструктура будущего: операторы связи как основа новой экономики» на ПМЭФ-2025 генеральный директор ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Сергей Анохин, генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков и директор по информационным технологиям компании АЛРОСА Вадим Желтухин. Подробнее о будущем российских телекоммуникаций – в материале «Газеты.Ru».

От мошенников до нейроопераций

Сегодня телекоммуникационный рынок переживает период глубокой трансформации, в результате которой именно операторы связи определяют будущее отрасли. По словам генерального директора ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Сергея Анохина, сегодня стремительно развиваются ИИ, облачные вычисления и рынок бизнес-систем. Особую роль играет именно искусственный интеллект.

«Мы разрабатываем сервис, который будет анализировать разговор и прерывать его, если человек разговаривает с мошенником. Это автоматизирует трудоемкие процессы, такие как мониторинг сети и настройка параметров. Также мы занимаемся кастомизацией клиентских сервисов, уменьшая количество ручного труда. Искусственный интеллект снимает сложные и рутинные задачи, позволяя сосредоточиться на стратегических направлениях», – отметил Анохин.

Сегодня многие компании испытывают дефицит кадров. Как отметил Анохин, чтобы развиваться и масштабировать бизнес, им нужен искусственный интеллект. Это один из способов поддержать рост компаний. Второй важный аспект — взаимодействие человека и искусственного интеллекта для повышения качества результатов.

«Я говорю об агентных и мультиагентных системах на базе искусственного интеллекта. Самое ценное в этом — совместное мышление. Когда ты даешь выдающийся результат на основе своих знаний и опыта, ты можешь улучшить его с помощью моделей и ассистентов. Есть специальная методология взаимодействия с искусственным интеллектом. Она позволяет вытягивать результаты на более высокий уровень. Это включает сценарное моделирование и взвешивание. Если каждый сотрудник будет использовать эти методики, он сможет выдавать более проработанные и просчитанные результаты. Это приведет к кумулятивному повышению эффективности компании. Это непростая задача, требующая обучения и корпоративной культуры, готовой к изменениям», – отметил Анохин.

Кроме того, ИИ активно применяется и в медицине. Не так давно компания представила решение, которое помогает визуализировать очень маленькие участки, например, в нейрохирургии.

«С помощью этой технологии нейрохирург может увидеть увеличенную картинку спинного мозга через шлем виртуальной реальности. Раньше человек должен был постоянно отвлекаться на большой экран, чтобы увидеть маленький участок, который он оперирует. Сочетание технологий, таких как генерация 3D-изображений с помощью искусственного интеллекта и обогащение их снимками, сделанными во время операции в реальном времени, помогает проводить операции быстрее и эффективнее», – отметил гендиректор ПАО «ВымпелКом».

Однако, чтобы применить эти технологии, нужна трансформация внутренней IT-инфраструктуры операторов связи.

«Базовые слои телекоммуникаций традиционно представляют собой монолитные структуры. Многие операторы уже начали процесс импортозамещения и постепенно переходят к более гибкой микросервисной архитектуре. Однако это уже не совсем соответствует будущему, поскольку для активного использования искусственного интеллекта, агентов и ассистентов требуется мультиагентная система, которая может развиваться и адаптироваться под новые технологии и условия. Для этого необходимо, чтобы инфраструктура поддерживала самонастройку и саморегулирование, а также обеспечивала взаимодействие между системами. Именно поэтому мы решили, что часть платформ следует сразу перенести в облако и оцифровать. Если каждый элемент ландшафта быстро интегрируется в такую модель, он начинает взаимодействовать с другими элементами без участия человека. Это снимает барьеры для внедрения искусственного интеллекта», — рассказал Анохин.

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Такие автономные системы с саморегулированием и самонастройкой дают новый уровень гибкости и скорости выявления ошибок в системе. Они автоматически диагностируют и «лечат» проблемы, что делает инфраструктуру более адаптивной. Так получается самостоятельная система, которая может работать почти без вмешательства человека.

Бесшовный 6G-интернет

Еще один важный аспект развития телекома в России — глобальная конкуренция. Один из проектов, который решает эту проблему, — создание российской низкоорбитальной спутниковой группировки. Им занимается «Бюро 1440», входящее в ИКС холдинг. Это позволит создать скоростное интернет-покрытие по всей России: в каждом ее уголке, на всех устройствах и в любом транспорте, включая самолеты. Шесть спутников уже выведены на орбиту и стабильно работают. Сейчас важно создать необходимый технологический сегмент для успешного запуска проекта.

Первыми такой интернет среди транспорта получат поезда РЖД через специальные терминалы.

«Мы сможем перейти к опытной эксплуатации в 2026 году. Если эксперименты будут успешными и все договоренности будут достигнуты, то в 2027 году мы планируем завершить техническую подготовку по всей стране. Следующим этапом после поездов будет внедрение терминалов на самолетах. Но это сложнее из-за регуляторных согласований. Авиационная отрасль требует большого количества сертификационных тестов и других процедур. Но с точки зрения технической и инженерной части, вызовы те же, и мы успешно их решаем. Однако обговаривать сроки внедрения пока рано», – рассказал на круглом столе генеральный директор ИКС-Холдинга (в него входит российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440») Алексей Шелобков.

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Пока специалисты компании работают по стандарту 5G. Это наиболее актуальный и совершенный стандарт на сегодняшний день. Тем не менее для обеспечения бесшовной интеграции спутниковых решений с существующими операторскими сетями важно разрабатывать стандарты будущего, в частности, 6G.

«Мы также активно занимаемся разработкой будущих стандартов, поскольку очевидно, что за 5G придет стандарт 6G, который описывает взаимодействие земных и космических сетей. Именно этот стандарт приведет к бесшовному интернету, когда человек будет подключен к стабильной сети интернета абсолютно в любом уголке страны. Этот стандарт придет в нашу жизнь через три года, поэтому мы уже активно работаем над этим», – заключил Шелобков.

Даешь связь в шахтах

Современная горнодобывающая отрасль тоже стоит на пороге цифровой революции, где эффективность добычи и логистики все больше зависит от качества телекоммуникационной инфраструктуры. Особенно остро эти вопросы стоят перед компаниями, работающими в экстремальных условиях Крайнего Севера и отдаленных регионов, где традиционные решения зачастую недоступны.

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«Связь на севере есть, хотя и не идеальная. У нас есть оптоволокно, но мы продолжаем работать над улучшением покрытия ключевых трасс. Это важно как для корпоративного автотранспорта, так и для обычных людей. Например, для безопасности, чтобы можно было позвонить из тундры. Мы активно используем LTE и планируем внедрить 5G. Это позволит повысить скорость и точность управления техникой. Также мы работаем над созданием гибридных сетей, которые будут обеспечивать связь как в карьерах, так и на дорогах общего пользования. Особенно важно обеспечить связь в шахтах, где есть проблемы с газопроявлениями. Для этого требуется оборудование во взрывозащищенном исполнении. Это сложная технологическая задача, но мы уверены, что сможем ее решить», — рассказал директор по информационным технологиям компании АЛРОСА Вадим Желтухин.

Также Желтухин подчеркнул, что компания ждет развития совместного проекта «Бюро 1440» и Билайна по обеспечению бесшовного интернета по стране.

«Мы с нетерпением ждем развития космической связи, о которой говорили коллеги. Спутниковый интернет — это не новинка, но сейчас он дорогой и не очень быстрый. Мы ожидаем революцию в этой области, которая позволит улучшить связь в удаленных районах, повысить скорость и точность управления техникой», – отметил Желтухин.