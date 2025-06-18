Деньги на важное. Российские НКО получат 4,2 млрд рублей на социальные проекты

Фонд президентских грантов назвал инициативы, которые получат финансирование от государства. Победителями второго в этом году конкурса стали 1 640 социально-ориентированных некоммерческих организаций. Что именно они собираются делать и почему это важно – в материале «Газеты.Ru».

На получение президентских грантов претендовали 10 882 проекта из всех 89 регионов нашей страны. Победители были выбраны на заседании Координационного комитета, которое провел первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Фонд в 4,2 млрд рублей разделили между собой 1 640 НКО. «Газете.Ru» удалось оперативно связаться с некоторыми из них.

Базовые ценности

Грант в 2,8 млн рублей получил проект «Грудное вскармливание – подарок на всю жизнь», который реализует общественная организация «Мамы Ялты». Эта НКО уже много лет поддерживает женщин во время беременности и после родов: организует консультации с профильными специалистами, практические занятия, создает чаты поддержки для молодых матерей и выпускает полезные материалы на тему грудного вскармливания и ухода за малышом.

«Мы основательно готовились к конкурсу и с большим волнением ждали результатов. Для нас очень важно и радостно, что Фонд президентских грантов понимает ценность этого направления и проявляет заботу о здоровье и благосостоянии семей», – поделилась с «Газетой.Ru» руководитель организации Анастасия Федорчук.

Новый проект посвящен повышению грамотности в сфере грудного вскармливания. В программу входят семинары и индивидуальные консультации.

«Мы провели опросы, анкетирования, глубинные интервью, чтобы выяснить, какие факторы и ситуации влияют на грудное вскармливание. Конечно, большую роль в этом процессе играют медики. Это гинекологи, врачи в роддоме, неонатологи, педиатры, медсестры – все они оказывают большое влияние на мам своими действиями или бездействием. Медицинское сообщество должно быть компетентно в вопросах грудного вскармливания. Однако на практике врачам непросто повысить свою квалификацию: во-первых, это стоит достаточно дорого, а во-вторых все они безумно заняты», – пояснила Анастасия Федорчук.

На средства президентского гранта будут организованы теоретические и практические занятия для медработников – в удобном формате и с учетом их рабочего графика. Кроме того, общественная организация организует тренинги для отцов «Папа сможет!». На них мужчины будут учиться оказывать поддержку кормящей маме, ухаживать за младенцами и решать самые разные воспитательные задачи.

Школа хранителей

Еще один победитель – проект «Хранителем наследия может стать каждый», разработанный благотворительным фондом «Сохранение культурного наследия «Белый ирис». Сумма гранта составила более 6,5 млн рублей. Задача проекта – привлечь как можно больше активных неравнодушных граждан к деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

«Президентский грант позволит масштабировать работу нашей Школы хранителей храмов и значительно расширить географию деятельности. Мы планируем запустить онлайн-курс, который даст активистам первичные знания о том, как организовать весь процесс восстановительных работ», – рассказала «Газете.Ru» глава фонда Ольга Шитова.

Из курса можно будет узнать, какие документы нужно подготовить и в какие органы обратиться, каких специалистов необходимо привлечь, как организовать консервацию объекта и реставрационные работы.

«Все эти процедуры необходимы для сохранения исторического наследия. Наша задача – привлечь как можно больше новичков, которые готовы действовать, но не знают с чего начать. У нас уже есть предварительный список активистов из 10 регионов нашей страны. Все они хотят пройти обучение и спасти те или иные объекты. Это не только сельские храмы, но и заброшенные усадьбы, деревянные дома, которые имеют историческую ценность. В дальнейшем в них можно будет организовать музей, культурные центры, пространства для молодежи. Мы очень рады, что Фонд президентских грантов отметил наш проект», – подчеркнула Ольга Шитова.

Экосистема добра

Одним из самых масштабных стал проект «Открытый квартал. Ресурсный хаб равных возможностей». Сумма гранта составила 37 млн рублей. Проект реализует АНО содействия социальной адоптации «Квартал Луи», которое уже более 10 лет помогает людям с инвалидностью.

По сути «Квартал Луи» – это целая экосистема, которая объединяет молодых людей с различными заболеваниями, «трудных» подростков, выпускников детских домов и ребят из замещающих семей. Основательницей организации является Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка.

«Сегодня в регионах сохраняется проблема низкого уровня социального самочувствия взрослых людей с инвалидностью и семей, где воспитываются такие дети. Важным фактором является отсутствие у них информации о возможностях для своего социального роста и решения жизненных проблем», – рассказали «Газете.Ru» в НКО.

Сегодня социальные пространства «Квартала Луи» действуют в пяти регионах: Пензенской, Ленинградской, Ростовской, Краснодарской областях и Санкт-Петербурге. Президентский грант позволит организации расширить свою деятельность как минимум вдвое.

«В рамках данного проекта сообщество «Квартал Луи» становится ресурсным хабом, аккумулирующим информацию, социальные сервисы, специалистов, масштабные практики на уровне не менее 10 регионов РФ. Это поможет создать равные возможности как для детей и их семей, так и для совершеннолетних людей с инвалидностью», – рассказали в организации.

НКО планирует реализовать новые форматы помощи, запустить ряд социальных сервисов и построить для своих подопечных новый дом в эко-комплексе «Поле».

Никто не забыт

В Фонде президентских грантов сообщили, что господдержку получили 294 проекта приуроченных к 80-й годовщине Великой Победы и Году защитника Отечества. Объем их финансирования составит 783 млн рублей.

Всего в 2025 году Фонд президентских грантов поддержал 3 146 социально значимых проектов некоммерческих организаций на общую сумму 9,5 млрд рублей. Первый конкурс за этот год был организован в январе.

Фонд президентских грантов также предоставит 1 млрд рублей Президентскому фонду природы. Эти средства достанутся победителям первого конкурса экологических и природоохранных проектов: итоги станут известны в августе 2025 года.