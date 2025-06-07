«Эта блатота достала»: как поклонники АУЕ терроризировали сибирский город

В Иркутской области арестовали членов АУЕ-ячейки, три года действующей в регионе

В городе Черемхово Иркутской области накрыли АУЕ*-ячейку, которая годами «прогревала» зоны и пропагандировала тюремные понятия. Участники сообщества активно вовлекали в свои ряды молодежь и собирали «дань» с местных жителей. Почему они возомнили себя королями — в материале «Газеты.Ru».

Если вас не побили в Черемхово

«Вы не романтик Василий Егорыч, не романтик» — Черемхово многим известен благодаря фильму «Любовь и голуби» — здесь жили прототипы главных героев фильма, Василий и Надежда Кузякины.

Небольшой город в 140 километрах от Иркутска — один из крупных сибирских центров по добыче угля и репутация у него суровая.

«Если вас не побили в Черемхово, считайте вы там не были», — шутят местные.

Правда, последние несколько лет в новостной хронике города все больше криминала , и жителям уже не до шуток. ДТП, поджог амбара с животными, героин, спрятанный в кофемолке и расфасованный в сотню свертков, 67 килограммов синтетических наркотиков — это новостная хроника Черемховского района только за месяц.

Практикуют здесь и классические методы 90-х. В ноябре 2022-го в поселке Храмцовка (пригород Черемхово) трое мужчин прямо на дороге расстреляли проезжавший мимо «Жигули».

Водитель оторвался от преследователей, но получил ранения и был доставлен в больницу. В сети сразу появилась информация, что расправа — дело рук местных бандитов, «черепановских».

О том, что в небольшом городе по-прежнему ощущается дух «лихих 90-х», говорили и в Следственном комитете.

« Я бы, наверное, назвал Черемхово в качестве наиболее выделяющегося примера по сохранению такого уровня преступности. Специфика Черемхова — до сих пор наша недоработка <...> и задача по превращению города в более-менее разумную, вменяемую территорию с точки зрения ее терпимости к проявлениям преступности, как в обыденной, так и в организованной форме, стоит очень остро», — отмечал в беседе с журналистами руководитель управления СК по Иркутской области Анатолий Ситников.

6 мая 2025 в сети опубликовали видео, где несколько человек избивают мужчину неподалеку от парковки. 7 мая — злоумышленники сожгли фермерское хозяйство в Свирске на границе Черемховского района.

«Как же эта блатота достала», — возмутилась местная жительница в комментариях под постом.

По данным местных СМИ, несколько банд уже много лет терроризирует жителей — занимаются разбоями и выбивают деньги у граждан. Одного из криминальных лидеров, который не давал покоя городу, задержали в начале июня. Пока ему вменяют лишь организацию АУЕ (организация запрещена в России)-сообщества.

«По пьяни сделал»

5 июня Следственный комитет России опубликовал кадры оперативной съемки, на которых видно, как из заполненного самолета сотрудники ФСБ выводят крепкого мужчину с чемоданом и спортивной сумкой. Его сажают в автомобиль и везут в отдел.

close Следственный комитет России

— Криминальный статус имеете?

— Нет.

— Как относитесь к криминальной субкультуре?

— Никак.

— За что задержаны?

— Не понимаю.

После этого задержанного попросили снять на футболку — на груди красовались две воровские восьмиконечные звезды. На вопрос дознавателя, зачем он их сделал, ответил лаконично: «По пьяни».

Как уточнил источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах, задержанный — 33-летний житель Черемхово, Олег Черепанов, известный как Черепан. Попавшись оперативникам, он пытался скрыть улики, разбив свой телефон, правда, информации о его деятельности на руках у следствия уже достаточно.

Ранее мужчина был судим по 111 ст., часть 4 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), а в 2022 году стал «смотрящим» за Черемхово.

Авторитета «приняли», когда он возвращался домой из отпуска. Параллельно в Иркутской области было задержано еще восемь его подельников. Самому младшему — 19 лет, а старшему 37.

«Их в городе называют «черепановские». Сам Черепан — так называемый смотрящий, занимался урегулированием конфликтов в криминальной среде и отвечал за общак, воровскую казну. Еще один задержанный — его правая рука по кличке Изид. Они привлекали в банду своих знакомых из около криминального мира»,

— рассказал «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах.

Оказавшись в отделе, вчерашние авторитеты принялись утверждать, что давно отошли от дел или вообще не связаны с криминалом. Так, один из задержанных признался, что знаком со смотрящим, но заверил, что сам ничего противозаконного не делал.

«Он занимался в городе делами, кто-то обращался — помогали. Так, просто поговорить с человеком», — объяснял он на камеру.

Всем участникам группы предъявили обвинения по части 1 статьи 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации) и части 2 статьи 282.2 УК РФ (Участие в деятельности экстремистской организации).

«Они пропагандировали агрессию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, собирали деньги для создания благоприятных условий лицам, поддерживающим криминальную субкультуру, в том числе в исправительных колониях и изоляторах Иркутской области», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе регионального управления СКР.

За это участникам группировки грозит до четырех лет колонии. Появятся ли в их деле новые статьи — пока неизвестно. В интересах следствия детали не разглашаются. Сами авторитеты будут дожидаться окончания расследования в СИЗО.

close Следственный комитет России

«Я здесь король»

По мнению бывшего сотрудника ФСИН, зачастую «авторитеты» такого уровня обязаны своей карьерой самой исполнительной системе.

«Лидеры преступной среды всегда были управляемы. Силовики отбирали тех, кто чувствует рамки, кого можно направлять. Кому-то давали возможность поднять голову, кому-то нет. Это была кропотливая работа, которую мы уже потеряли. Теперь все нужно быстрее, а как — неважно.

В итоге в колонии просто приходят люди и говорят: нам нужны агенты влияния. Выбирают рандомного человека и говорят: «Будешь общак тянуть, а мы тебе сигарет дадим», — объясняет собеседник издания.

Нарастить кандидату в «блатные» авторитет — самый простой этап. Куда сложнее — выстроить отношения и наладить агентурную работу. И именно здесь начинаются сложности.

«У нас везде идет ротация — тот, кто договаривался с «агентом» уходит, и человек остается сам по себе. Никто с ним не работает, его не контролируют и, конечно, в какой-то момент он решает: «Да я сам себя сделал, я здесь король», — объясняет экс-сотрудник ФСИН.

Вместо информатора система получает очередного осужденного, уверенного в своей силе.