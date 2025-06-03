Культурный обмен в условиях санкций: как прошел фестиваль «Принцесса цирка»

Международный фестиваль «Принцесса цирка» — поистине уникальное явление. Это единственный в мире профессиональный цирковой конкурс исключительно для женщин. О том, почему он продолжает привлекать участниц из десятков стран, несмотря на сложную международную обстановку, и какие планы у «Росгосцирка» на развитие фестиваля, рассказал генеральный директор «Росгосцирка» Сергей Беляков.

— Фестиваль «Принцесса цирка» в этом году собрал артисток из 12 стран, несмотря на сложную международную обстановку. Как вам удалось сохранить статус престижной площадки в таких условиях, как артистки реагируют на приглашение на фестиваль? Есть ли сложности с их приездом?

— Фестиваль, безусловно, удерживает высокую планку, являясь уникальной площадкой, где грация и мастерство женских цирковых профессий предстают во всем великолепии. Артистки со всего мира, стремясь к признанию и новым вершинам, считают за честь участвовать в этом единственном в своем роде конкурсе. Во всем мире аналогов ему на сегодняшний день нет.

География участниц год от года расширяется, охватывая страны Европы, Азии, Северной и Южной Америки, что свидетельствует о растущем интересе к фестивалю и его значимости в мировом цирковом сообществе. Сложности могут быть только логистические, например, только представьте, участницы из США добирались 4 дня, но и они преодолеваются. Артисты со всего мира стремятся попасть сюда, потому что никакие ограничения не могут встать на пути у творчества.

— В условиях санкций культурный обмен приобретает особую ценность. Как фестиваль способствует диалогу между артистами из разных стран? Демонстрирует ли он, что искусство сильнее стереотипов?

— Однозначно демонстрирует. Искусство цирковых представлений — это интернациональный язык общения, артисты из разных стран понимают друг друга без слов и говорят на языке мира! Фестиваль обеспечивает особую вдохновляющую атмосферу культурного и творческого сотрудничества, где ничто не может помешать креативному самовыражению и позволяет участницам обмениваться опытом, находить новые идеи, творческие партнерства и расширять профессиональные горизонты. «Принцесса цирка» — это уникальная возможность для артисток заявить о себе, получить заслуженное признание и внести свой вклад в развитие как национального, так и мирового цирка.

— Почему фестиваль проводится именно в саратовском цирке? Планируется ли расширение географии?

— Фестиваль «Принцесса цирка» в Саратове — это сложившийся культурный бренд города, это больше, чем развлекательное событие. Каждый, кто приехал в Саратов на фестиваль, получает и возможность насладиться этим потрясающим городом, прогуляться по нему, увидеть красавицу-Волгу. В городе фестиваль прижился, у него сложились свои традиции. Ну а мы ежегодно прилагаем максимум усилий для создания в историческом цирке имени Братьев Никитиных комфортной, безопасной и дружелюбной атмосферы, чтобы каждый посетитель мог в полной мере насладиться этим праздником цирка.

— В этом году фестиваль отметил 11-й выпуск. Как он изменился за эти годы и что принципиально нового появилось в 2025 году?

— Все начиналось с всероссийского конкурсного смотра в 2005 году, а теперь год от года фестиваль становится все масштабнее, ярче и значимее, открывает новые имена, представляет лучшие достижения современного мирового цирка, демонстрирует невероятно широкую географию, охватывающую все континенты Земли. В этом году фестиваль проходит не три, а целых четыре дня, чтобы подарить поклонникам цирка еще больше полноценных цирковых шоу.

В последние три года фестиваль задал новую тенденцию единства тематической концепции, которая прослеживается в идее, музыкальном и декоративном оформлении шоу. Цель циркового искусства — удивлять и восхищать: в этом году усилена визуальная составляющая фестиваля, гости увидели новые творческие дуэты и, конечно, то, ради чего приезжает зритель — новые, абсолютно уникальные номера.

— А какие номера особенно запомнились в этом году? И какие из них зрители и жюри увидели впервые?

— Жюри, состоящее из признанных экспертов циркового искусства, оценивает выступления по строгим критериям, учитывая не только техническое мастерство, но и артистизм, оригинальность и, что немаловажно, новаторство. Поэтому артисты стараются продемонстрировать не только высокий уровень профессиональной подготовки, но и что-то беспрецедентное.

Так, номер российской артистки на мачте, представляющей Большой Московский цирк, еще никогда не демонстрировался в манеже. Это абсолютная премьера. Диковинками фестиваля стали участницы из Аргентины с зажигательным гаучо, настоящей сенсацией — россиянки на трапеции, Мария Еремина и Сабрина Шатирова, исполняющие сложнейшие, порой чисто мужские трюки.

— Главный приз — Гран-при, но также вручаются «короны» разных достоинств. Насколько сильна конкуренция на фестивале?

— За годы существования фестиваль стал мерилом мирового признания и уже много лет подряд доказывает свой высокий статус. Так что конкуренция чрезвычайно высокая! Фестиваль такого уровня — это Олимпиада лучших в своем деле, представительниц всех мировых цирковых школ. В этом году фестивальная сокровищница одарила конкурсанток не только концепцией Русских самоцветов, но и 4 бронзовыми, 3 серебряными и 2 золотыми коронами.

Их по праву заслужили артистки из России и Казахстана, Монголии, Китая, Вьетнама, США, Аргентины и Венгрии. Гран-при фестиваля забрали лихие девушки-наездницы из конно-акробатического ансамбля «Русь» (продюсерский центр «Королевский цирк» Гии Эрадзе) под руководством Рустама Газзаева. Как видите, география лучших артисток этого года снова широка и разнообразна, это доказывает, как сильны традиции классического и современного цирка во всем мире.

— Фестиваль уникален тем, что это единственный в мире профессиональный конкурс исключительно для женщин. Почему важно поддерживать именно женское цирковое искусство?

— Во-первых, это красиво! Ведь женское цирковое искусство обладает своей уникальной эстетикой. Во-вторых, невероятно талантливо. Женщины стали полноправными повелительницами, принцессами манежа, профессионально исполняя мужские номера. А потому выполнение трюков наравне с мужчинами и даже превосходя их, это вызов всей цирковой индустрии. Фестиваль как бы выступает с важным заявлением: женщины с успехом развиваются в отрасли, вносят в нее свежесть и новизну и активно способствуют продвижению циркового искусства в детской и молодежной среде.

— Какие планы у «Росгосцирка» по развитию фестиваля? Будет ли он оставаться исключительно женским или возможны новые форматы?

— Конечно, к примеру, в этом году фестиваль, традиционно всегда проходивший осенью, поменял сезон. Если говорить об участниках, то фестиваль исключительно для прекрасной половины человечества, грандиозный парад женских цирковых профессий, где тем не менее есть место прогрессу и совершенствованию: женщины-артистки привносят в цирковое искусство не только эмоциональную глубину, но и инновационные подходы к традиционным жанрам. Мужчины невероятно гордятся тем, что женщины выступают в манеже и добиваются всемирного признания.

И что особенно уникально: участницы все чаще привозят на конкурс номера в редких и незаслуженно забытых цирковых жанрах. Самое важное для нас — это продолжать неуклонно расширять культурные и творческие границы, вдохновлять новые поколения женщин на карьеру в цирковом искусстве. И мы хотим, чтобы фестивали «Росгосцирка», а это и Международный фестиваль циркового искусства «Без границ», и инклюзивный фестиваль «Обыкновенное чудо необыкновенных детей», и замечательный детский фестиваль «На языке мира», и, конечно, «Принцесса цирка», оставались ярким праздником, праздником невероятных цирковых талантов!