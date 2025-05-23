Британские ветераны поднялись на Эверест всего за пять дней. Непал начал расследование из-за использования ксенона

Британская экспедиция во главе с министром по делам ветеранов Элом Карнсом поднялась на Эверест за рекордные пять дней, хотя обычно на это уходит около двух месяцев. Участники группы использовали ксенон для ускоренной акклиматизации — метод, не применяющийся в высотных восхождениях на территории Непала. По словам главы департамента туризма, власти начали расследование. Участники восхождения утверждают, что использовали ксенон не в Непале. Инцидент вызвал споры о допустимости новых технологий в альпинизме и возможных последствиях для экономики горных регионов.

Министр по делам ветеранов Великобритании Эл Карнс и группа бывших военнослужащих спецподразделений стали участниками резонансного восхождения на Эверест. Их подъем от базового лагеря до вершины занял всего пять дней, хотя обычно на это уходит около двух месяцев. Такой стремительный восход вызвал обеспокоенность со стороны непальских властей, сообщает The Telegraph.

По словам главы департамента туризма Нараяна Прасада Регми, Непал начал расследование в отношении британской команды и туристического агентства Furtenbach Adventures, организовавшего экспедицию. Причиной стала информация о применении ксенона — инертного газа, использованного участниками для ускоренной акклиматизации.

«Мы расследуем деятельность альпинистов, которые использовали ксенон, и примем необходимые меры в соответствии с законом», — заявил министр.

Участники экспедиции утверждают, что не привозили газ в Непал. Британская команда вдыхала ксенон в клинике в Германии за две недели до экспедиции, чтобы предотвратить высотную болезнь. Они также использовали гипоксические палатки в Германии, которые имитируют недостаток кислорода на большой высоте.

Сама же экспедиция ставила целью сбор благотворительных средств в размере £1 млн на поддержку ветеранов. Карнс признался, что «невероятно горд» тем, что побил рекорд самого быстрого восхождения на Эверест без предварительной акклиматизации в Гималаях.

close alcarns/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Что такое ксенон

Ксенон — инертный газ без цвета и запаха, который содержится в атмосфере в крайне малых количествах. Он применяется в различных сферах — от автомобильных фар до медицинской анестезии.

Некоторые исследователи утверждают, что ксенон увеличивает выработку белков, способствующих адаптации к гипоксическим условиям. На высоте более 8000 метров — в так называемой зоне смерти — уровень кислорода столь низок, что организму трудно функционировать, что может привести к заболеваниям, когнитивным нарушениям и истощению.

Сторонники метода утверждают, что ксенон позволяет ускорить акклиматизацию, снизить нагрузку на организм и сократить общее время экспедиции.

Это, по их мнению, повышает безопасность восхождения и уменьшает воздействие на окружающую среду за счет сокращения использования ресурсов.

Критики, напротив, указывают, что эффективность ксенона не подтверждена масштабными исследованиями. Сокращение времени подготовки может привести к недостаточной акклиматизации, росту числа аварий и снижению роли местных гидов и инфраструктуры, что наносит экономический ущерб регионам.

Международная федерация альпинизма в январе заявила, что «нет доказательств эффективности ксенона в условиях гор», и предупредила о потенциальной опасности его неконтролируемого применения.

Спор о правилах и последствиях

Организатор восхождения, австрийская компания Furtenbach Adventures, отрицает нарушение правил. Основатель компании Лукас Фуртенбах заявил: «Не было никакого нарушения непальских правил. То, что происходит за пределами Непала, не входит в компетенцию непальского правительства».

Фуртенбах считает, что ксеноновый метод делает восхождения безопаснее и экологичнее, а более короткие экспедиции требуют меньше ресурсов и сокращают углеродный след.

Он подчеркнул, что технология ксеноновой акклиматизации обеспечивает лучшую подготовку, чем традиционная схема с кислородом без предварительной адаптации.

С этим не согласен депутат парламента Непала Раджендра Баджгайн. Он заявил, что подобные практики подрывают экономику горных регионов: «Краткосрочные восхождения сокращают потребность в шерпах, проводниках и поварах. Это разрушает экосистему поддержки».

По его мнению, необходимо запретить применение ксенона в альпинистских целях до появления системы регулирования и контроля.

Позиция участников экспедиции

Британская команда настаивает на легитимности восхождения. Майор Гарт Миллер, один из участников, заявил: «Мы не считаем, что это отнимает чистоту спорта. Мы думаем, что это делает гору безопаснее». Он отметил, что команда проходила мимо тел погибших и задалась вопросом, мог ли ксенон предотвратить часть трагедий.

Министр Эл Карнс также отвергает обвинения. Он подчеркнул: «Я никак не могу быть объектом расследования. Мы использовали ксенон за несколько недель до прибытия на гору». По его словам, министерство туризма Непала подтвердило, что он не является фигурантом дела, и подозрения были сняты.