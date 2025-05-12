Таксисты и полицейские разводили участников СВО в Шереметьево. Арестованы 23 члена ОПГ

ТАСС: 23 человека арестованы по делу о хищениях у участников СВО в Шереметьево

Басманный районный суд Москвы арестовал 23 человека, подозреваемых в участии в ОПГ, занимавшейся хищениями у военнослужащих, возвращавшихся из зоны СВО через аэропорт Шереметьево. В числе фигурантов — таксисты и как минимум пятеро сотрудников полиции. Их обвиняют в кражах, мошенничестве, вымогательстве и участии в преступном сообществе.

В Москве арестованы 23 человека по уголовному делу о хищениях денежных средств у участников специальной военной операции (СВО), прибывавших через столичный аэропорт Шереметьево. В числе арестованных — пятеро сотрудников патрульно-постовой службы линейного управления МВД РФ на транспорте, сообщает ТАСС. Все подозреваются в участии в организованной преступной группе, действовавшей на территории аэропорта.

Меры пресечения избрал Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия. Суд постановил заключить всех фигурантов под стражу сроком на два месяца. Среди арестованных числятся как предполагаемые непосредственные исполнители, так и координаторы преступной схемы. Одним из ключевых фигурантов следствие называет Алексея Кабочкина, которого считают организатором сообщества.

Как действовала схема

По данным следствия, группа занималась систематическим обманом военнослужащих, возвращающихся из зоны СВО. В зоне прилета к ним подходили таксисты, предлагавшие поездку по обычной цене, однако во время поездки стоимость увеличивалась в разы.

В ряде случаев жертвы теряли бдительность после угощения алкоголем. Один из пострадавших лишился 615 тыс. рублей, списанных с банковской карты.

Сотрудники полиции, по версии следствия, активно участвовали в схеме. Двое патрульных помогали таксистам в поиске целей, а один из оперуполномоченных отказывал пострадавшим в приеме заявлений и возбуждении дел.

Ход расследования

Транспортная полиция выявила девять эпизодов противоправных действий и возбудила уголовные дела по статьям 158 («Кража»), 159 («Мошенничество»), 163 («Вымогательство») и 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ. Установлены десятки фактов преступной деятельности, в том числе с участием лиц, ранее не проходивших по делу.

30 апреля суд арестовал на два месяца Алексея Кабочкина — одного из предполагаемых организаторов схемы. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 210, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159 и п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Следствие полагает, что он координировал действия преступной группы, распределял роли между участниками и обеспечивал прикрытие их деятельности.

Полицейское управление на транспорте ранее начало проверку в отношении руководства полиции аэропорта.