«Поймали, осудили, посадили»: в Москве арестовали историка и автора «Архитектурных излишеств»

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток историка и автора канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова. Как следует из карточки дела, его задержали за неповиновение распоряжению сотрудника полиции. Политик Роман Юнеман рассказал, что историка задержали за то, что он пытался пройти через полицейский кордон, чтобы попасть в гостиницу, где у него был забронирован номер. Что известно об аресте — в материале «Газеты.Ru».

Задержание и арест

О задержании научного сотрудника Музея Москвы, создателя Telegram-канала «Архитектурные излишества» сообщил накануне вечером журналист Олег Кашин (признан в РФ иностранным агентом).

«Нашего друга Павла Гнилорыбова («Архитектурные излишества») посадили в Сахарово вроде бы на 15 суток непонятно за что, якобы [за] неповиновение полиции. Тревожная какая-то история, надо спасать человека», — написал он.

Чуть позже информацию подтвердил Telegram-канал «Осторожно, новости». Авторы публикации обнаружили на сайте суда карточку по административному делу Гнилорыбова. Из нее следует, что историк оказал неповиновение сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП), и суд арестовал его на 15 суток. Сейчас автор «Архитектурных излишеств» находится в спецприемнике в Сахарово. Как подчеркнули журналисты, статью о неповиновении полиции часто используют для так называемых «карусельных арестов», когда за 15 суток против арестованного возбуждают уголовное дело .

По словам политика Романа Юнемана, Гнилорыбов лишь хотел попасть в гостиницу, где до этого бронировал номер.

«По моей информации, он пострадал за то, что прошел через кордоны полиции в центре Москвы в день репетиции парада — чтобы попасть в гостиницу «Националь», где у него был забронирован номер. И за вот это — поймали, осудили и посадили на две недели в спецприемник в Сахарово», — отметил Юнеман.

Он назвал произошедшее безумием и добавил, что получилось «как всегда» — «там, где не нужно — перебдели».

«Моя поддержка Паше», — написал политик.

Из карточки на сайте суда следует, что дело рассмотрят 6 мая. Как отметила искусствовед Ксения Коробейникова, «дело не в несанкционированной экскурсии».

«Адвокат есть. Близкие и друзья помогают. Надеюсь, произошло недоразумение, и все скоро разрешится», — написала она и опубликовала фото с Гнилорыбовым, сделанное неделю назад в Нижнем Новгороде.

Кто такой Павел Гнилорыбов

Павел Гнилорыбов — историк, краевед и урбанист, автор книг по истории архитектуры и Telegram-канала «Архитектурные излишества», на который подписаны более 100 тыс. человек. В 2018 году он стал сотрудником Центра Гиляровского — филиала Музея Москвы. Молодой человек родился в столице 24 февраля 1991 года. После окончания учебы в МГУ создал экскурсионный проект «Моспешком», вел авторскую колонку в журнале «Большой город», статьи Гнилорыбова публиковали «Коммерсантъ-Наука», «Московский журнал» и ряд других изданий.

«Паша Гнилорыбов начал как автор неких экскурсионных курсов. Я видела, как он рассказывает, говорит он плохо, поэтому экскурсии у него, в общем, не зашли, по крайней мере в тех объемах, на которые он рассчитывал. Потом ему повезло — [Алина] Сапрыкина взяла его [на работу] в Музей Москвы, и он там постепенно поднялся, прежде всего на ресурсах музея — создал свой канал «Архитектурные излишества», который я тоже почитываю», — высказывалась о нем директор Музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева.

Некоторые критики Гнилорыбова предполагали, что он имел неформальных покровителей, к чьим рекомендациям «прислушиваются во властных кабинетах». Как отметила доктор наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Галина Ульянова, книга молодого человека «Москва растет» изобилует фактическими ошибками, где «на один верно переписанный факт — два неверных».