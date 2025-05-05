«Все сгорит, ничего не найдут»: как рейд «Русской общины» закончился смертельным пожаром

Визит «Русской общины» в квартиру в Ленобласти закончился пожаром. В огне погиб уроженец Армении, а его знакомая из Сочи выпрыгнула в окно и получила серьезные травмы. По словам хозяйки квартиры, активисты пришли к ее наркозависимому сыну, «побили, закрыли его в туалете, потом стали шокером его обрабатывать и газом». В «Русской общине» же заявили, что женщина сама обратилась к ним за помощью, а находившиеся в квартире люди напали на активистов и устроили поджог.

Вечером 3 мая в трехкомнатной квартире во Всеволожске Ленинградской области произошел пожар, в результате которого погиб 37-летний уроженец Армении и серьезно пострадала 24-летняя девушка, которая выпрыгнула из окна, чтобы спастись от огня — ее госпитализировали с травмами головы, грудной клетки, переломами позвоночника, сотрясением, множественными разрывами и ушибами легких, а также ожогами кистей. Она находится в реанимации. По данным регионального МЧС, сигнал о ЧП поступил в экстренные службы в 23:39 мск, спустя час пожар был потушен. В квартире выгорели коридор, кухня, одна жилая комната и балкон.

Как сообщила «Фонтанка», возгоранию предшествовал визит в квартиру активистов «Русской общины» .

Хозяйка сгоревшей недвижимости рассказала изданию, что в день пожара ей позвонил 46-летний сын Евгений, проживающий в квартире. Он сообщил, что к нему «ломятся неизвестные». Женщина приехала на место через полчаса и обнаружила на лестничной клетке мужчин в черной одежде с символикой «Русской общины» и своего сына с «руками в крови и лицом в саже». Дверь в квартиру была выбита, а внутри уже начался пожар.

По словам самого Евгения, он и двое его друзей собрались в квартире, чтобы выпить и употребить запрещенные вещества. В это время в дверь начали стучаться неизвестные, представившиеся полицейскими, но мужчина им не открыл. Тогда незваные гости выломали дверь и ворвались в квартиру — ими оказались представители «Русской общины» в масках и с соответствующими шевронами. Они избили Евгения, после чего ударили электрошокером и заперли в туалете.

Гости мужчины — выходец из Армении и его знакомая из Сочи — в этот момент забаррикадировались в комнате, где позже и вспыхнул пожар. Как пишет «Фонтанка», к возгоранию могли привести действия уроженца Армении, который, предположительно, поджег кресло, чтобы отпугнуть активистов. По словам Евгения, когда огонь перекинулся на дверь, он попытался его потушить, но безуспешно. «Я гасил до тех пор, пока меня не вытащили на лестницу», — заявил мужчина полиции.

По словам владелицы квартиры, ее сын серьезно болен и принимает наркотические вещества. В скором времени он должен был отправиться в реабилитационный центр, откуда ранее уже сбегал.

«Я за сына не заступаюсь своего, но соседи говорят, что он кричал не своим голосом. Эти бойцы просто побили, закрыли его в туалете, потом стали шокером его обрабатывать и газом», — рассказала мать Евгения.

Версия «Русской общины»

Активисты «Русской общины» утверждают, что хозяйка квартиры сама обратилась к ним за помощью.

«В тот вечер на неблагополучной квартире, которая не дает жить всему дому, проходил очередной наркотический вечер ужасов! Жильцы жаловались на вопли мужчин и женские крики. Возможно, в этот вечер там кого-то насиловали или убивали, — подумали жители дома», — уверяют активисты.

По их заявлению, в полицию соседи решили не обращаться, потому что «заявки по этому адресу поступали настолько часто, что сотрудники уже устали туда приезжать», и вместо этого пожаловались владелице недвижимости. В самой квартире, по утверждению «Русской общины», жил не сын, а брат хозяйки — «закоренелый и судимый наркоман».

«[Владелица] приняла решение ехать на место, чтобы остановить кошмар в эту ночь. Однако хрупкая женщина испугалась отправиться одна. Она обратилась к «Русской Общине» в городе Всеволожск. Парни откликнулись и для безопасности поехали с ней», — заявили в организации.

По версии движения, дверь в квартиру была выломана еще до приезда активистов. Когда они прибыли на место, на них набросился «тощий мужчина в состоянии сильнейшего наркотического опьянения» со сковородой. Против него «общинники» применили перцовый баллончик. В это время к активистам вышел еще один мужчина — он поджег струю аэрозольного баллона и начал использовать его как огнемет.

«С воплями, что они все умрут, а все сгорит и ничего не найдут, он начал жечь квартиру. Пожар вспыхнул мгновенно», — рассказали в «Русской общине».

Там добавили, что женщину, также находившуюся в квартире, поджигатель запер в одной из комнат — она звала на помощь. Активисты же пытались погасить пожар с помощью огнетушителя — но им помешал «брат хозяйки», который ударил тяжелым предметом одного из «общинников». В итоге мужчина, устроивший пожар, скончался, надышавшись угарным газом, а женщина выпрыгнула в окно — ее, по заявлению «Русской общины», поймали активисты, развернув одеяло.

В движении подчеркнули, что с первого дня сотрудничают со следственными органами и предоставили все видеозаписи с места происшествия. Там также рассказали Мойке78, что активисты не носят шевроны постоянно.

«Очень похоже на какую-то провокацию. У нас парни надевают шевроны только на официальные мероприятия», – подчеркнул представитель движения.

По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.