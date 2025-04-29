Справедливый миропорядок: почему нельзя допустить уничтожения ценностей

Международный межпартийный симпозиум на тему «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН», организованный партией «Единая Россия», прошел вчера в Москве. Мероприятие посвящено 80-летию Победы над нацистской Германией. Но много говорили о сегодняшнем дне: об Украине, которая «оказалась жертвой безответственной и преступной по своей природе власти», о том, что Россия, действуя в союзе с единомышленниками по всему миру, не собирается мириться с проявлениями расизма и неоколониализма. А самое важное, что нельзя допустить уничтожения ценностей, за которые сражались предыдущие поколения. Главные заявления спикеров — в материале «Газеты.Ru».

В международном межпартийном симпозиуме партии «Единая Россия» приняли участие представители партий из 25 стран, включая делегатов из западных стран, некоторые из которых присутствовали лично. В общей сложности присутствовало более 80 иностранных гостей. В рамках мероприятия представители партии «Единая Россия» совместно с иностранными делегатами рассмотрели вопросы сохранения исторической памяти, а также обсудили ключевое значение и нормы Устава ООН, которые в настоящее время вызывают многочисленные споры и разногласия на мировой арене.

Важнейшие принципы

В видеообращении к участникам симпозиума «Единой России» Дмитрий Медведев отчетливо дал понять, что «Единая Россия» будет принимать активное участие в дискуссиях об адаптации структуры ООН к реалиям XXI века. Необходимо обеспечить должную представленность в организации стран Глобального Юга и Востока, уверен председатель «Единой России». Это позволит эффективно отвечать на современные угрозы и в то же время оставаться гарантом стабильности для будущих поколений.

«Такого рода реформа требует максимально широкого и заинтересованного консенсуса. «Единая Россия», как политическая партия, будет и впредь принимать самое активное и деятельное участие в этих дискуссиях. В декабре прошлого года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию искоренения колониализма во всех его формах и проявлениях. Сама инициатива впервые была озвучена на форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!». Он был учрежден в феврале 2024 года по инициативе партии «Единая Россия»», — сказал он.

Дмитрий Медведев напомнил, что крупнейшая на сегодняшний день международная структура – Организация Объединенных Наций - была создана в 1945 году благодаря победе над нацизмом во Второй мировой войне.

«Победа антигитлеровской коалиции стала не только свидетельством беспримерного мужества и единства народа, она определила основы справедливого миропорядка, который был закреплен тогда в уставе ООН: это уважение суверенитета друг друга, разрешение споров мирными средствами и многое другое. И, конечно, важнейшие принципы невмешательства во внутренние дела государств, равноправие и самоопределение народов. В дальнейшем эти постулаты нашли отражение в ряде ключевых международных документов», — напомнил председатель партии.

Однако, по словам Дмитрия Медведева, сегодня наблюдаются недопустимые попытки переосмыслить ключевые принципы Устава ООН, разрушить систему, заложившую основы послевоенного мироустройства.

«Во многих странах, даже освобожденных от фашистского ига, вновь поднимает свою голову нацизм, который находит поддержку на государственном уровне. Мы видим кощунственные усилия оправдать нацистских преступников и их кровавых пособников, предать забвению решения Нюрнбергского трибунала. Мы не имеем права игнорировать эти процессы. Практическим результатом наших общих усилий стало принятие по инициативе России на ежегодной основе резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма», — подчеркнул председатель «Единой России».

В заключение Дмитрий Медведев выразил уверенность, что симпозиум позволит еще раз продемонстрировать близость подходов к оценке итогов Второй мировой войны, их значение для всего человечества и глубоко проанализировать роль Организации Объединенных Наций в системе современных международных отношений.

Объединить страны

Структура и функции ООН формировались в принципиально иной международной обстановке, в качественно иных экономических условиях, подхватил тему секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

«Очевидно, что ООН, как любая сложноорганизованная система, нуждается в совершенствовании. Организацию важно привести в соответствие с реалиями XXI века, чтобы она могла эффективно отвечать на современные угрозы и оставаться гарантом стабильности для будущих поколений. Делать это надо на основе открытого диалога. Поэтому «Единая Россия» будет и впредь принимать деятельное участие в дискуссиях по этой теме», — сказал Владимир Якушев.

По словам секретаря генсовета «Единой России», сегодня мировому сообществу необходимо сохранять преемственность, защищать правду о прошлом и не допускать искажения исторических фактов. «Жесткое противодействие попыткам подвергнуть ревизии закрепленные в Уставе ООН итоги Второй мировой войны должно оставаться приоритетной задачей Организации Объединенных Наций. Это особенно важно в наши дни, когда в некоторых странах поднимают голову неофашистские организации. Совершаются преступления на расовой, национальной или этнической почве. Предпринимаются попытки обелить нацизм, пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала. К большому сожалению, Украина оказалась жертвой безответственной, преступной по своей природе власти. Скатилась к русофобии, «пещерному национализму», воспевая пособников фашистов — «бандеровцев». Но мы не позволим уничтожить то, за что боролись наши отцы и деды. Мы обязаны отстоять историческую правду», — заявил Владимир Якушев.

Он также отметил, что «Единая Россия», как и прежде, стремится расширять конструктивное партнерство с партиями государств, внесших свой вклад в Победу над европейским фашизмом и японским милитаризмом. «Для объединения усилий в борьбе против новых проявлений колониализма в феврале прошлого года мы учредили Движение «За свободу наций!». Его основная задача — объединить страны мирового большинства ради построения справедливого и равноправного многополярного мироустройства с опорой на принципы Устава Организации Объединенных Наций, а также — другие общепризнанные нормы международного права», — сказал он.

«Наша обязанность — выстраивать на основе наследия Победы справедливый миропорядок, который отвечал бы вызовам времени», — заявил Владимир Якушев. Но в настоящее время правду о Второй мировой войне злонамеренно пытаются исказить. По его словам, делается это на разных уровнях.

«В ряде недружественных стран сносятся мемориалы советским воинам. Всячески принижается роль Советской армии в Победе над нацизмом. Но мы помним, что именно наш многонациональный народ сокрушил нацизм. А судьба человечества решалась в тяжелых боях под Москвой и Ленинградом, Сталинградом и Курском. Уверен, ни у кого не получится стереть подвиг солдат Победы со страниц истории, как бы они ни старались», — сказал он.

Говоря о роли партии, Владимир Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» вносит свой вклад в решение актуальных вопросов внешней политики посредством партийной дипломатии. По его словам, это повысило результативность усилий по обеспечению глобальной безопасности и сотрудничества — на базе основополагающих положений Устава ООН, где среди ключевых принципов значится суверенное равенство государств.

Среди ключевых принципов, закрепленных в Уставе, — суверенное равенство государств, подчеркнул Владимир Якушев.

«И это послужило вдохновляющим ориентиром для освобождения от колониального рабства десятков народов, как тогда говорили, «третьего мира». На одном лишь Африканском континенте с 1945 года появилось порядка 50 новых независимых государств. Всего же число стран — членов ООН за минувшие 80 лет выросло практически вчетверо. Это важный итог работы по согласованию позиций и действий разных народов на площадке ООН — ради мира, безопасности и прогресса на планете», — отметил секретарь генсовета «Единой России». Он выразил уверенность, что тема о значении Победы над нацизмом и уроках создания Организации Объединенных Наций крайне актуальна сегодня.

Колониальное мышление

Сегодня мир переживает серьезную геополитическую трансформацию: все больше стран и народов делает выбор в пользу свободного и суверенного развития, отбрасывают всевозможные тоталитарно-либеральные догмы и обретают твердую опору в собственных, традиционных и общечеловеческих ценностях, продолжил тему председатель Российского военно-исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Обращение к историческим урокам создания ООН и шире — Ялтинско-Потсдамской системы — видится, безусловно, полезным и актуальным. Россия традиционно выступает гарантом справедливого мироустройства. Так было и при создании после наполеоновских войн Венской системы международных отношений. И в период биполярного миропорядка после завершения Второй мировой войны. (…) В свою очередь, созданный по итогам Первой мировой войны Версальский миропорядок, сконструированный без участия России, как и однополярный мир, ненадолго возникший после распада Советского Союза, оказались хрупкими, несправедливыми и недолговечными. Из этого следует, что России нельзя быть слабой», — заявил председатель Российского военно-исторического общества.

По его словам, предстоящее празднование 80-летия Великой Победы побуждает осмыслить процессы трансформации с опорой на исторический опыт и попытаться сформулировать определенные выводы.

«Один из них заключается в том, что источником всех самых крупных военных конфликтов последних трех столетий является узкий круг едва ли не одних и тех же западноевропейских держав. Начиная с семилетней войны 1756–1763 годов (…) и, заканчивая трагедией Второй мировой войны, мы видим, как хищнические устремления этих метрополий, направленные в том числе друг против друга, оборачиваются разрушениями и огромными человеческими жертвами», — сказал он.

Одной из причин этого является колониальное мышление, подчеркнул Сергей Нарышкин.

«В основе этого взгляда на мир, до сих пор разделяемого определенной частью западных элит, лежит произвольное деление человечества на две неравноправные части — привилегированного меньшинства и угнетаемого большинства (…) Преступная гитлеровская доктрина освобождения жизненного пространства, получившая заслуженный приговор Нюрнбергского трибунала, тоже может рассматриваться как одна из версий этой логики, только изложенной вызывающе откровенно, доведенной до абсолюта античеловеческой формы. Поэтому Победа над нацистской Германией и последующие успехи в ликвидации остатков системы колониализма неразрывно связаны между собой», — акцентировал внимание он.

Еще один вывод из событий 80-летней давности состоит в том, что стремление единолично править миром, силой навязывая другим свой так называемый порядок, основанный на правилах, неизбежно приводит к краху, заявил директор Службы внешней разведки. Между тем, по-настоящему великие державы, даже отстоящие далеко друг от друга по идеологическим вопросам, всегда могут найти возможность договориться на почве общей ответственности за устойчивость глобального мироустройства.

«Создание антигитлеровской коалиции в свое время тоже казалось неосуществимой задачей. Однако руководство Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании сумело отложить второстепенные споры, чтобы принять решения в интересах своих народов и всего мира. Эти решения, предложенные 80 лет назад, по сей день могут рассматриваться в качестве образцовых. Они воплощены в самой структуре ООН и ее базовых, не утративших актуальности принципов», — резюмировал Сергей Нарышкин.

Чжан Ханьхуэй, выступая на международном симпозиуме, подчеркнул также, что «ООН должна идти в ногу со временем, обеспечивая более адекватное представительство развивающихся стран, консолидируя международный консенсус, мобилизуя глобальные ресурсы и координируя совместные действия». При этом международные дела должны решаться совместно с 193 государствами — членами ООН. «Страны глобального Юга имеют полное право отстаивать свои законные интересы и право на достойную жизнь. Необходимо быть приверженцами солидарности и взаимодействия», — отметил представитель Поднебесной.

Медаль вернулась в семью Героя

На симпозиуме нашлось место не только политике. Семье Героя Великой Отечественной войны передали утерянную медаль «За отвагу». Ее из Молдовы привез руководитель Русского историко-патриотического клуба, Национального комитета «Победа» Алексей Петрович. Медаль обнаружили в прошлом году в ходе строительных работ в городе Вулканешты Гагаузской автономии. Она принадлежит ефрейтору 747-го стрелкового полка Георгию Николаевичу Щербану. «Я держу в своих руках наглядное свидетельство мужества и героизма молдавского народа. 18 апреля 1945 года, форсируя реку Шпрее, ефрейтор Щербан первым переправился на западный берег и из личного оружия уничтожил пятерых вражеских солдат», — рассказал Алексей Петрович.

Главным гостем церемонии стала дочь Героя Прасковья Георгиевна, которой от имени поисковиков, общественников и всего многонационального народа Молдовы передали семейную реликвию. «Рада, что награда отца нашлась и вернулась в нашу семью. Большое спасибо отряду поисковиков, которые продолжают эту важную работу — искать память о фронтовиках и ветеранах, о людях, благодаря которым мы сегодня можем жить под мирным небом», — сказала Прасковья Георгиевна.